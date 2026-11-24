Una mujer con vestimenta deportiva sube los peldaños de una escalera de madera durante una sesión de entrenamiento en el interior de una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las escaleras pueden convertirse en una pista de entrenamiento muy completa si sabes sacarles provecho.

Y es que en tan solo 30 minutos permiten trabajar piernas, glúteos y resistencia cardiovascular sin necesidad de máquinas.

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Esta rutina combina subida de escalones, recuperación activa y ejercicios de fuerza.

Puedes hacerla en casa, en un parque o en las escaleras de un edificio, siempre que la superficie sea estable, esté bien iluminada y no resbale.

Una mujer vestida con ropa deportiva sube los peldaños de una escalera interior durante una rutina de entrenamiento en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina de ejercicio que puedes realizar en escaleras en 30 minutos

El entrenamiento alterna intervalos de subida con ejercicios sencillos en el rellano.

La intensidad debe ser progresiva: empieza a un ritmo que te permita hablar con frases cortas y aumenta el esfuerzo solo si mantienes una buena técnica.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos.

Calentamiento: 5 minutos.

Bloque principal: 20 minutos.

Vuelta a la calma: 5 minutos.

Cómo hacer la rutina de ejercicio en escaleras, paso a paso

Calienta durante 5 minutos. Camina en llano durante 2 minutos. Después, realiza círculos de brazos, elevaciones de rodillas y movimientos suaves de tobillos. Sube las escaleras durante 2 minutos. Mantén un ritmo cómodo. Apoya toda la planta del pie y evita saltar escalones. Baja durante 1 minuto. Desciende despacio y controla cada paso. La bajada también exige trabajo a los cuádriceps y puede generar más impacto. Repite el bloque de subida y bajada 4 veces. Cada ronda debe durar 3 minutos: 2 minutos de subida y 1 minuto de bajada. Haz 10 sentadillas en el rellano. Mantén la espalda recta y lleva la cadera hacia atrás. Las rodillas deben seguir la línea de los pies. Realiza 10 zancadas alternas. Da un paso hacia atrás con una pierna y baja de forma controlada. Cambia de lado en cada repetición. Completa 12 elevaciones de talones. Colócate cerca del pasamanos. Eleva los talones y baja lentamente para trabajar los gemelos. Sube las escaleras durante 3 minutos. Aumenta ligeramente el ritmo, pero sin perder el control. Mantén el tronco erguido y evita tirar del pasamanos. Recupérate durante 1 minuto. Camina despacio por el rellano o permanece de pie mientras recuperas la respiración. Repite el bloque de 3 minutos de subida y 1 minuto de recuperación 3 veces. Si eres principiante, cambia la subida rápida por un ritmo moderado. Termina con 5 minutos de vuelta a la calma. Camina lentamente y realiza estiramientos suaves de gemelos, cuádriceps y glúteos. Controla las señales del cuerpo. Detén la sesión si aparece dolor agudo, mareo, presión en el pecho o dificultad respiratoria fuera de lo habitual.

Una infografía de Infobae detalla una rutina de ejercicios en escaleras dividida en fases de resistencia, fuerza en rellano y pautas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta rutina está diseñada para 1 persona y tiene una duración aproximada de 30 minutos.

Cuáles son los beneficios de usar la escalera para realizar ejercicio

Subir escaleras es una forma práctica de incorporar ejercicio cardiovascular a la rutina sin equipo ni gimnasio. Entre sus beneficios están:

Mejora la condición cardiovascular: eleva la frecuencia cardiaca y fortalece la capacidad de corazón y pulmones.

Fortalece piernas y glúteos: trabaja principalmente cuádriceps, pantorrillas, isquiotibiales y glúteos. También exige estabilidad del abdomen.

Ayuda a controlar el peso: aumenta el gasto de energía y puede apoyar la prevención del aumento de peso, junto con una alimentación adecuada.

Mejora resistencia y movilidad diaria: facilita actividades como caminar distancias largas, cargar bolsas o, justamente, subir escaleras con menos fatiga.

Puede favorecer huesos, equilibrio y coordinación: al ser un ejercicio de soporte de peso, contribuye a mantener la salud ósea y, combinado con otras actividades, puede disminuir el riesgo de caídas en adultos mayores.

Aporta beneficios al ánimo y al sueño: la actividad física regular se asocia con menos ansiedad, mejor calidad del sueño y menor riesgo de depresión.

Es accesible y acumulable: incluso periodos cortos, como cinco minutos varias veces al día, suman actividad física. La recomendación general para adultos es llegar a 150 minutos semanales de actividad moderada.

Una infografía detalla las pautas técnicas y los efectos fisiológicos de subir escaleras como hábito de movimiento diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para empezar, sube a un ritmo cómodo, usa el pasamanos si hace falta y aumenta gradualmente los pisos o el tiempo.

Si tienes dolor en rodillas, problemas de equilibrio, enfermedad cardiaca o falta de aire inusual, conviene consultar a un profesional de salud antes de hacer rutinas intensas.

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