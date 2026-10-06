México

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 6 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el euro cotiza en 20,19 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -1,2% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,44 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron una bajada del 1,32%, marcando una evolución interanual negativa del -4,53%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando un debilitamiento de la moneda europea frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 9,24%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 5,71%, lo que indica un contexto de inestabilidad en el mercado cambiario.

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