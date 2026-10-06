Morena anuncia la expulsión del alcalde de Suchiapa tras ser detenido durante la Operación Enjambre en Chiapas

Alcalde de Suchiapa, Jorge Lara Cordero, fue expulsado de Morena. (RS)

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Este martes, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que Jorge Lorenzo Lara Cordero, alcalde de Suchiapa fue expulsado del partido.

La decisión tomada por las altas esferas del partido oficial se debió a que el pasado 3 de octubre, Lara Cordero fue detenido como parte de la ejecución de la Operación Enjambre en Chiapas.

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Morena expulsa al alcalde de Suchiapa tras ser detenido en Chiapas

En conferencia de prensa, Montiel Reyes destacó que la decisión de expulsar a Lara Cordero del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se tomó inmediatamente después de que fue detenido.

“La semana pasada conocimos del caso de un alcalde en Chiapas e inmediatamente fue expulsado, entonces revisamos si tiene alguna militancia con nosotros y si es el caso expulsamos a la persona”, dijo la dirigente morenista.

Militantes con vínculos criminales ponen en jaque al partido oficial

Al ser cuestionada sobre los diversos señalamientos a funcionarios emanados de Morena y sus presuntos vínculos con el crimen organizado y otros delitos, la líder aclaró que desde el partido oficial “hemos actuado permanentemente” con el objetivo de que la única motivación de las y los militantes “sea el bienestar del pueblo de México”.

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Jorge Lorenzo Lara Cordero, presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, fue detenido junto al ex edil Alexis Nucamendi Gómez durante un operativo realizado este sábado en la colonia San Esteban. Crédito: Especial

“Cuando detectamos, conocemos alguna condición de esta naturaleza, actuamos inmediatamente con la expulsión o la sanción de vida a las y los militantes”, agregó.

“No somos tapadera de nadie”, advierte Montiel

Ariadna Montiel reiteró que en el movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador “no somos ni tapadera de nadie ni encubrimos a nadie”.

También destacó que la Operación Enjambre impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gabinete de Seguridad, hasta ahora, ha dejado más de 110 funcionarios y mandos de la policía detenidos en varios estados del país.

Asimismo, defendió que el movimiento no es el que más detenidos ha dejado la estrategia de seguridad federal, pero no mencionó a ningún otro partido político.

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“Quiero decir que no es Morena el partido que tiene la mayor presencia en este operativo, pero independientemente de eso debemos de actuar”, comentó Montiel Reyes.

La detención de Jorge Lorenzo Lara Cordero

El Gabinete de Seguridad detuvo el pasado 3 de octubre a 21 personas en Chiapas durante la Operación Enjambre, entre ellas Jorge Lara, presidente municipal de Suchiapa, y Alexis Nucamendi, su antecesor en el cargo, ambos señalados por delitos vinculados al ejercicio de la función pública municipal.

Las corporaciones también aprehendieron a mandos y elementos de la Policía Municipal de Suchiapa, a quienes atribuyen responsabilidad en abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

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Las autoridades de Chiapas detuvieron este sábado 3 de octubre al alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero. Crédito: Especial

Fuga de un criminal derivó en investigación contra el alcalde

La investigación se desprendió de un señalamiento previo contra el secretario de Seguridad Pública Municipal, acusado de ayudar a escapar a un líder de un cártel durante un operativo interinstitucional anterior. A partir de ese dato, las corporaciones federales y estatales ampliaron las diligencias.

Las pesquisas derivaron en la detención del alcalde, el ex edil y el resto de los aprehendidos, en un expediente que vincula a la estructura municipal completa con una organización criminal.

Ayudaban a liberar criminales a cambio de dinero

El alcalde de Suchiapa, Jorge ‘N’, y el exalcalde Alexis ‘N’ fueron señalados por la Fiscalía General del Estado de Chiapas por su presunta participación en un esquema para liberar a personas detenidas y permitir que después fueran recogidas por un grupo criminal, a cambio de dinero.

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El fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, explicó que la investigación se amplió a partir de información proporcionada por elementos de la Policía Municipal. Los oficiales habrían aportado datos sobre órdenes de sus superiores para liberar a personas detenidas por narcomenudeo y portación de arma de fuego.

En medio de los señalamientos contra personajes como Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, a nivel local, la Operación Enjambre sigue exhibiendo a políticos morenistas con presuntos vínculos criminales.

En consecuencia, la dirigencia de Morena decidió expulsar del partido a Jorge Lorenzo Lara Cordero.