Detienen al alcalde de Suchiapa, Chiapas, durante un operativo federal en la colonia San Esteban

Las autoridades de Chiapas detuvieron este sábado 3 de octubre al alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero. Crédito: Especial

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Las autoridades de Chiapas detuvieron este sábado al alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero, durante un operativo realizado en ese municipio.

El presidente municipal en funciones fue aprehendidos cerca de las 5:30 horas en la colonia San Esteban.

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El operativo lo ejecutó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas. La detención se produjo luego de que el secretario de Seguridad Pública Municipal fuera señalado de ayudar a escapar a un líder de un cártel criminal durante un operativo interinstitucional previo. Sin embargo, no se ha dado más información sobre la causa de la aprehensión.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones consultado por Infobae México, la aprehensión de Lara Cordero se realizó en la avenida Primera Sur Poniente, entre la calle Central Sur, en la colonia San Esteban del municipio de Suchiapa.

La autoridad que efectuó la detención fue la Policía Ministerial de Investigación, mientras que el expediente quedó a disposición de un juez local. Ese juez pertenece al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla. El registro indica, además, que Lara Cordero se encuentra actualmente en traslado hacia ese juzgado.

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El documento incluye una descripción física del detenido al momento del operativo. Según el registro, se trata de un hombre de complexión media, tez blanca, barba y bigote, cabello corto negro, que usa lentes de aumento y porta un tatuaje de un león en el brazo derecho.

La ficha no consigna ningún alias asociado al alcalde detenido. Tampoco incluye, hasta el momento de la consulta, el delito o la causa penal específica que motivó la aprehensión.

Quién es Jorge Lorenzo Lara Cordero, el alcalde detenido

Jorge Lorenzo Lara Cordero es originario del estado de Chihuahua. Antes de llegar a la presidencia municipal de Suchiapa, se desempeñó como secretario de Obras Públicas durante los dos trienios anteriores de gobierno.

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En esos dos trienios, el cargo de presidente municipal lo ocupó Alexis Nucamendi Gómez, detenido junto a Lara Cordero en el mismo operativo de este sábado. La trayectoria de ambos quedó así ligada dentro de la misma administración municipal antes de que Lara asumiera la alcaldía.

El sitio oficial del Ayuntamiento de Suchiapa presenta a su actual presidente municipal como impulsor de una etapa de “orden, planeación y compromiso institucional” dentro del gobierno local. El texto institucional no hace referencia al operativo registrado este sábado.

El contexto: la fuga de un líder de cártel y el operativo contra la policía municipal

El origen de la causa se remonta a un hecho previo dentro del mismo municipio. Un objetivo prioritario, señalado como líder de un cártel criminal, logró escapar durante un operativo interinstitucional anterior a este sábado.

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El secretario de Seguridad Pública Municipal de Suchiapa quedó señalado como la persona que facilitó esa fuga. A partir de ese señalamiento, la Fiscalía General del Estado amplió las diligencias hacia otros integrantes de la estructura municipal.

Días antes del operativo de este sábado, las autoridades ya habían identificado a los vehículos y a las personas que participaron en la fuga del objetivo criminal. Ese antecedente sirvió como base para la detención posterior del secretario de Seguridad y, horas después, la del propio alcalde.

El operativo del sábado no se limitó a la detención de Lara Cordero. Diecinueve elementos de la Seguridad Pública Municipal de Suchiapa fueron asegurados en el mismo procedimiento, según medios locales consultados.

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Funcionarios del Ayuntamiento ofrecieron, por su parte, una versión sobre el papel del alcalde y el ex edil dentro de la causa. Según esa versión, ambos fueron llevados ante la autoridad en calidad de testigos y no como imputados directos por la fuga del objetivo criminal.

Esa precisión resulta relevante para entender el estatus procesal de los dos hombres. Mientras el secretario de Seguridad Pública Municipal enfrenta un señalamiento directo, la situación legal de Lara Cordero y Nucamendi Gómez permanece, hasta el momento, sin cargos formales confirmados públicamente.