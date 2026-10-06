México

Periodista denunció establecimiento médico que operaba sin permisos en Guanajuato: fue amenazado y su familia desplazada

La organización Artículo 19 exigió que se garanticen las medidas de protección al periodista Alfonso Machuca Trejo, quien anteriormente ya había sido intimidado

Periodistas mexicanos gritan basta ante asesinatos y violencia contra la prensa
EFE/ Iván Villanueva
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El periodista y director del medio El Otro Enfoque, Alfonso Machuca Trejo, ha sido víctima de reiteradas amenazas desde hace casi cuatro meses, luego de que publicara investigaciones sobre irregularidades empresariales y electorales en el estado de Guanajuato.

La organización Artículo 19, a través de un posicionamiento, denunció que la situación de vulnerabilidad del comunicador es gracias a la insuficiencia en las medidas de protección que le ha otorgado el Estado mexicano, a pesar de haber recibido amenazas, llamadas, mensajes y la interceptación armada de su hijo, quien tuvo que salir de México por temor a nuevos ataques.

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Recibe amenzas tras denunciar un establecimiento médico que opera sin permisos

En la publicación del artículo titulado Empresa médica opera sin registro sanitario en Puerto Interior, en el medio El Otro Enfoque —que dirige Alfonso Machuca— se denunciaba que un establecimiento médico presuntamente funcionaba sin los permisos correspondientes por las autoridades sanitarias en Silao, Guanajuato. Después de la difusión, Machuca comenzó a recibir llamadas y mensajes de WhatsApp desde un número no identificado.

En dichos mensajes le exigieron retirar la publicación. También le advirtieron que habría “repercusiones” si el contenido permanecía disponible. El 26 de junio, el periodista denunció los hechos y entregó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato el número desde el que recibió los mensajes y capturas de pantalla de las conversaciones.

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Amenazan a periodista denunció establecimiento médico que operaba sin permisos en Guanajuato
Amenazan a periodista denunció establecimiento médico que operaba sin permisos en Guanajuato

Con ello, el caso quedó bajo investigación de la autoridad estatal, aunque hasta ahora, denunció Artículo 19, no se conocen avances públicos que permitan determinar avances en la investigación y responsabilidades en los hechos.

Hijo del periodista fue interceptado por hombres armados

El 5 de julio, la intimidación se extendió a la familia de Machuca. Su hijo, quien colaboraba en El Otro Enfoque realizando tareas vinculadas con las redes sociales del medio, se dirigía a su domicilio acompañado de su esposa cuando fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta. Uno de los agresores portaba un arma.

De acuerdo con el testimonio, los hombres lo identificaron como “Alfonso Machuca” y le exigieron que “le bajaran” a las publicaciones. El joven compartía el nombre de su padre, tenía semejanza física con él y colaboraba en actividades del medio.

La denuncia por este episodio fue presentada el 6 de julio. Tras la amenaza armada a su hijo, Machuca volvió a pedir que las autoridades valoraran medidas de protección para su hijo y para el resto de su familia. No obstante, la agresión llevó al hijo del periodista a decidir salir de México y permanecer fuera del país, debido a la poca seguridad con la que contaba y el temor de que los hechos de violencia se repitieran o escalaran.

Machuca ya había recibido amenazas en 2021

No es la primera vez que Machuca enfrenta amenazas relacionadas con su trabajo. En 2021 recibió mensajes intimidatorios después de una publicación vinculada con el proceso electoral de Silao.

Amenazan a periodista denunció establecimiento médico que operaba sin permisos en Guanajuato
Captura de pantalla de la nota informativa publicada por el medio guanajuatense El Otro Enfoque

Aquel episodio lo llevó a anunciar que dejaría Guanajuato. Para entonces, ya contaba con la incorporación al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado para atender riesgos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sin embargo, ello no impidió que volviera a ser amenazado y esta vez, escalara a su familia.

Los hechos de junio y julio de 2026 mostraron que las medidas vigentes no habían considerado por completo el riesgo hacia sus familiares. Artículo 19 exigió que las medidas de seguridad se revisen de acuerdo con el nivel de riesgo, las condiciones de cada persona beneficiaria y las nuevas formas en que podían ocurrir las agresiones.

Artículo 19 exige a las autoridades garantizar protección a periodista y su familia

Artículo 19 exigió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato investigar de manera pronta, diligente y exhaustiva las amenazas denunciadas el 26 de junio y el 6 de julio. La organización pidió que la posible relación entre las agresiones y el trabajo periodístico de Alfonso Machuca fuera una línea prioritaria.

También solicitó que la Fiscalía informara de manera oportuna a las víctimas sobre los avances de las investigaciones y las acciones para identificar a los responsables de las llamadas, mensajes y la amenaza armada contra el hijo del periodista.

Al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le pidió realizar una reevaluación integral del riesgo de Machuca. La revisión debía incluir las agresiones recientes, los antecedentes de amenazas y el riesgo que se extendió a su familia.

Artículo 19 también demandó que el Mecanismo Federal y las autoridades de Guanajuato garantizaran medidas de seguridad adecuadas, acordadas con las personas beneficiarias y sin generar una mayor percepción de riesgo. La petición incluyó valorar protección para el núcleo familiar del periodista, en particular para su hijo tras la amenaza directa que sufrió.

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