Nicola Porcella recibe burlas por su nueva nariz: así quedó el conductor de Hoy tras su cirugía

Nicola Porcella recibe burlas por su nueva nariz: así quedó el conductor de Hoy tras su operación

Guardar

Nicola Porcella reaparece en el programa Hoy con una nueva nariz tras someterse a una cirugía correctiva tras varias semanas de ausencia en el programa matutino de Televisa.

El conductor peruano regresó este martes 6 de octubre al foro y se reencontró con sus compañeros de conducción, luego de la operación correctiva derivada de un golpe en el evento Ring Royale.

PUBLICIDAD

El golpe en Ring Royale derivó en la cirugía correctiva

El exhabitante de La Casa de los Famosos México viajó semanas atrás a Monterrey para someterse al procedimiento. La intervención llegó después de un golpe que recibió en el rostro durante su participación en el evento de combate Ring Royale.

Aldo de Nigris asesta un golpe decisivo a Nicola Porcella, llevándolo a la lona y asegurando la victoria por nocaut en el ring. ((YouTube/ Ring Royale))

El impacto afectó la estructura de su nariz, una zona que ya había sido intervenida con anterioridad. Por esa razón, Porcella habría necesitado una cirugía correctiva para reparar aspectos funcionales y estéticos, de acuerdo con personas cercanas al conductor citadas por el mismo medio.

Algunos usuarios pensaron que se trató únicamente de un retoque estético. Sin embargo, también existían temas relacionados con la respiración y daños previos que requerían atención médica.

PUBLICIDAD

Nicola Porcella confirma que sigue en recuperación

Horas antes de su reaparición en televisión, circularon en redes sociales imágenes del resultado de la cirugía. En una historia de Instagram, el conductor mostró cómo luce actualmente y confirmó que aún no puede mover la nariz con normalidad.

Nicola Porcella en recuperación por su nariz

La mañana de este martes, Porcella regresó al elenco de conductores del programa Hoy luciendo su nueva nariz. Se reencontró con Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl “Negro” Araiza. La cuenta oficial del programa compartió en video el momento del regreso.

La críticas por la nariz de Nicola: usuarios comparan su rostro con el de Pinocho

El cambio físico generó reacciones divididas entre los seguidores del conductor. “Se parece a Agustín ahora, ja, ja, ja”, escribió un usuario, mientras otro apuntó: “Fatal, parece Pinocho”.

PUBLICIDAD

Otros mensajes fueron más duros: “Le destrozaron la cara” y “su cirujano lo odia”. También circuló la frase “qué fea te dejaron la nariz Nicola Porcella” entre los comentarios más repetidos.

Nicola Porcella en recuperación por su nariz

No todos los comentarios fueron negativos. Algunos seguidores defendieron al conductor y recordaron que podría tratarse de inflamación propia del proceso de recuperación posquirúrgica.

Antecedente de noviembre de 2024

Esta no es la primera intervención que Porcella se realiza en el rostro. En noviembre de 2024, el actor peruano se sometió a una cirugía que fue expuesta por amigos cercanos, entre ellos Wendy Guevara, en redes sociales.

Con el paso de los años y tras distintos procedimientos, la apariencia de su nariz ha cambiado de forma considerable, motivo por el que cada nueva intervención genera conversación entre sus seguidores. El conductor ha dicho en otras ocasiones que los retoques estéticos que se realiza son parte de su imagen pública.

PUBLICIDAD

Nicola Porcella será conductor de Esto es Guerra México.

Hasta el momento, Porcella no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas recibidas en redes ni ha confirmado si planea someterse a algún procedimiento adicional una vez que concluya su recuperación.

¿Quién es y qué hace Nicola Porcella?

Nicola Emilio Porcella Solimano nació en Lima, Perú, el 5 de febrero de 1988. Es modelo, actor, conductor de televisión y exfutbolista, con ciudadanía italiana por ascendencia de sus padres y ciudadanía mexicana obtenida en 2020. Antes de dedicarse al entretenimiento jugó fútbol profesional en Perú, debutó en el FBC Melgar en 2006 y se retiró del deporte en 2010 para trabajar como tripulante de cabina y después como piloto de aviación.

PUBLICIDAD

Ingresó a la televisión peruana como modelo y en 2012 alcanzó popularidad en el reality Esto es guerra, donde ganó el título de “Mejor guerrero” en 2014. En 2019 se vio involucrado en un escándalo conocido como “la fiesta del horror”, vinculado a un caso de drogas contra la reina de belleza Claudia Meza, lo que lo llevó a separarse del programa.

En 2020 se mudó a México para participar en el reality Guerreros de Televisa. En 2023 ingresó a La Casa de los Famosos México, donde se consolidó en segundo lugar y ganó el apodo de “el novio de México”. A partir de ese reconocimiento, actuó en la telenovela El amor no tiene receta y se sumó como conductor al programa Hoy, puesto que ocupa actualmente.

PUBLICIDAD