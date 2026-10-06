México

Mariana Ochoa confiesa que buscó negociar con Rosa María Noguerón su tiempo dentro de La Casa de los Famosos México 2026

La cantante fue la primera eliminada del reality, pero por dinámicas de la producción volvió y ganó la competencia

Mariana Ochoa
La exOV7 pasó de ser la primera eliminada a ganar la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia. (Captura de pantalla YouTube)
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Mariana Ochoa, ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, confesó que intentó negociar con la productora Rosa María Noguerón el número de semanas que permanecería dentro del reality antes de aceptar su participación. La declaración ocurrió durante la conferencia de prensa posterior a la final, celebrada el lunes 5 de octubre.

La cantante, exintegrante de OV7, relató que en su primera conversación con Noguerón pensó que podía acordar de antemano el tiempo de su estancia. Su estrategia respondía a una preocupación concreta: la edad de sus hijos, Valentina y Salvador, la hacía dudar sobre alejarse de casa durante un periodo prolongado.

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Compartió la mesa de prensa con los demás finalistas de la temporada: Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez, Yahir y Memo Schutz. La conferencia se celebró un día después de que el programa anunciara oficialmente a la ganadora de la edición.

Esto respondió la productora ante la propuesta de Mariana Ochoa

Mariana Ochoa sonríe con el puño levantado ante las butacas rojas de un cine y una pantalla con el logotipo de La Casa de los Famosos México.
Un fotomontaje presenta a la cantante Mariana Ochoa frente a la pantalla de una sala de cine que exhibe el logotipo del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariana Ochoa explicó que su plan original contemplaba una estancia de apenas un mes, suficiente para aprovechar la exposición del programa en un momento en que comenzaba a relanzar su carrera musical. “Yo creía que se podían negociar el número de semanas y me dijo: ‘No hay manera’”, relató la cantante sobre su diálogo con Rosa María Noguerón.

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“Si estoy un mes es el programa más importante, el de más raiting, igual y me da un empujoncito, ahora que empecé a sacar música”, recordó haber pensado en ese momento. La respuesta de la producción fue tajante y cerró cualquier posibilidad de acordar un límite temporal fijo antes del ingreso.

Tras ese primer acercamiento, la conversación quedó inconclusa y Mariana Ochoa no aceptó de inmediato la invitación al reality. “Ahí la dejamos en ese momento”, relató la cantante sobre el desenlace de aquella primera plática con la producción del programa.

La productora insistió y la convenció semanas después

Mariana Ochoa
La intérprete recibió el maletín con el premio de manos de su propia madre. (Captura de pantalla YouTube)

La cantante narró que Noguerón volvió a buscarla tiempo después y repitió la invitación para integrarse al elenco de la cuarta temporada. “Me volvió a buscar, me volvió a insistir”, dijo Mariana Ochoa durante la conferencia de prensa.

En ese segundo acercamiento, Ochoa reconoció que pasó un periodo de indecisión antes de aceptar. “Lo pensé y lo pensé y le daba vueltas, tenía miedo por la edad de mis hijos, por las redes”, explicó la artista, quien mencionó la exposición en redes sociales como otro factor de duda frente al proyecto.

Finalmente aceptó el proyecto sin lograr el acuerdo que buscaba sobre el tiempo de permanencia dentro de la casa. La decisión, según su propio relato, no fue inmediata y estuvo marcada por la tensión entre impulsar su carrera musical y proteger la rutina de sus hijos.

De primera eliminada a ganadora con 71 días dentro del reality

Mariana Ochoa, la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. (LCDLFM)
Mariana Ochoa, la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. (LCDLFM)

El recorrido de Mariana Ochoa dentro de La Casa de los Famosos México 2026 terminó siendo opuesto al cálculo inicial que intentó negociar con la producción. La cantante fue la primera eliminada de la temporada, durante la segunda gala de eliminación, cuando debutó la dinámica conocida como El Exilio.

En lugar de abandonar el proceso de forma definitiva, Ochoa permaneció en un espacio contiguo a la casa principal junto a Ximena Herrera, segunda eliminada de la temporada. El público tuvo 48 horas para votar por su regreso, con un límite de diez votos diarios por suscripción activa en el portal oficial del programa.

Mariana Ochoa acumuló 5 millones de votos en esa dinámica y superó a Herrera, lo que la convirtió en la primera exiliada en regresar a la competencia en la historia del formato mexicano. Desde ese momento, su participación se extendió hasta convertirse en la primera finalista de la temporada tras ganar la prueba La Boutique, que le otorgó un pase directo a la semana definitiva.

Más adelante, la cantante volvió a destacar al imponerse como la última líder de la temporada, en una prueba final que disputó frente a Gema Garoa y Ese Pérez.

Mariana obtuvo 10.8 millones de votos en la gala final

La Casa de los Famosos México
Paola Suárez, amiga de Karina Torres, denunció un presunto arreglo con la producción de La Casa de los Famosos México tras el triunfo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La permanencia de Mariana Ochoa dentro del reality se prolongó finalmente 71 días, muy por encima del mes que había intentado negociar en su primera conversación con la producción. La final se celebró el domingo 4 de octubre y tuvo como resultado la victoria de la cantante sobre Memo Schutz, segundo lugar, y Karina Torres, tercer lugar.

Según cifras confirmadas por la producción, Ochoa acumuló 10,825,542 votos en la votación final, de un total de 48,000,000 de votos registrados durante todo el proceso de la temporada. El premio otorgado a la ganadora fue de 4 millones de pesos.

La cuarta temporada cerró con cinco finalistas: Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz. Antes de la gala definitiva quedaron fuera Yahir y Ernesto Laguardia, ubicados en sexto y séptimo lugar respectivamente, en las últimas semanas del programa.

Señalamientos de un acuerdo previo con la producción

Mariana Ochoa nomino de forma directa a Pérez.
Mariana Ochoa Captura de pantalla )

El triunfo de Mariana Ochoa generó cuestionamientos en redes sociales por parte de seguidores de otros finalistas, en particular del fandom de Karina Torres, quienes señalaron a la producción de haber favorecido el resultado. Las acusaciones se sumaron a versiones previas difundidas semanas antes de la final.

La conductora Maxine Woodside había señalado en septiembre, durante su programa de radio, que una fuente interna le adelantó el desenlace de la temporada antes de que ocurriera. “A mí me chismosearon, una comadre de allí dentro, que la que va a ganar es Mariana Ochoa. Que regresó porque le dijeron: ‘Regresa y ganas’”, relató la conductora en aquella emisión.

La cantante reflexiona sobre el desenlace de su participación

Mariana Ochoa (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)
Mariana Ochoa (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

Durante la conferencia de prensa, Ochoa reconoció que, de haber conseguido el acuerdo que buscaba en un inicio, probablemente habría renunciado a la experiencia que terminó convirtiéndola en ganadora de la temporada. “Estaría muy arrepentida de no haber tomado este proyecto”, confesó la cantante ante los medios presentes.

“Creo que los tiempos de Dios son perfectos”, añadió al recordar aquella primera conversación con Noguerón, en la que buscó fijar un límite de tiempo para su participación en el reality.

Ochoa cerró su intervención ante los medios con un mensaje dirigido a la productora: “Gracias, gracias, Rosa María, te estoy muy agradecida”. La cantante señaló también que, pese a las críticas recibidas tras su triunfo, considera positivo que su historia siga generando conversación pública, y añadió que su paso por el programa coincidió con el relanzamiento de su carrera musical en solitario tras su etapa en OV7.

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