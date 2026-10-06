México

Da Inicio la Feria del Alfeñique 2026: ¿Cuándo serán los conciertos de Caifanes, 31 minutos y Los Tigres del Norte?

El afamado encuentro de Toluca celebra la tradición de Día de Muertos en el Centro Histórico con shows artísticos, exposiciones artesanales y gastronomía típica totalmente gratuita para toda la familia durante octubre

Montaje con músicos al frente, títeres en nichos superiores y una Catrina central ilustrada rodeada de flores de cempasúchil y veladoras.
Una ilustración reúne a integrantes de agrupaciones musicales y títeres en un escenario decorado con flores de cempasúchil y una Catrina por el Día de Muertos. (Composición: Redes sociales)
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La Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 arrancó este fin de semana en Toluca, capital del Estado de México, con una programación que se extenderá hasta el 2 de noviembre. Se trata de la edición 57 de este evento, que combina tradiciones de Día de Muertos con música, teatro, literatura, gastronomía y artesanías.

El inicio formal de la feria se registró el 4 de octubre, aunque la programación cultural arrancó desde el 3 de octubre, según informó el gobierno municipal de Toluca. La ceremonia de apertura incluyó un recorrido por el Andador Constitución y una presentación musical de la Orquesta Filarmónica de Toluca.

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Ayuntamiento de Toluca/Feria del Alfeñique 2026

Actividades y escenarios del festival

Ilustración de calavera con vestido rosa y azul, collar de perlas, tocado floral naranja, ojos brillantes y flor en manos, en cementerio con tumbas
Una calavera vestida con un traje de época y un tocado floral sostiene una flor de cempasúchil, ambientada en un cementerio con tumbas y flores. (Feria del Alfeñique/Gobierno de Toluca)

El programa contempla más de mil 200 actividades distribuidas en distintos puntos del Centro Histórico de Toluca. Entre los espacios utilizados durante octubre se encuentran los Portales, el Andador Constitución, la Plaza González Arratia y la explanada del Mercado Juárez.

Según el gobierno municipal, estos sitios albergarán exposiciones, venta de artesanías y presentaciones culturales durante todo el mes. El festival busca mantener un ambiente familiar en sus actividades, que en su mayoría son de acceso gratuito.

La directora general de Educación, Cultura y Turismo del ayuntamiento, Victoria Sánchez Gómez, informó que el ayuntamiento confirmó 13 conciertos estelares para esta edición, todos con entrada gratuita, que se realizarán en la explanada del Mercado Juárez.

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Fechas de los conciertos principales y cómo llegar

La cartelera estelar del Alfeñique 2026 comenzó el 14 de octubre con el concierto de Caifanes. Días después, el 18 de octubre, se presentará 31 Minutos, el proyecto chileno que llega a Toluca luego de que, según el ayuntamiento, “lo pidieron las infancias, pero también quienes crecieron viendo el Canal 11”.

El cierre de la programación musical quedó a cargo de Los Tigres del Norte, quienes se presentarán el 1 de noviembre, última fecha confirmada dentro del calendario de conciertos estelares.

Para quienes planean asistir a estos conciertos, el ayuntamiento de Toluca advirtió que durante el festival se registrarán cierres de calles en distintos puntos del Centro Histórico. Ante este panorama, Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), señaló que la Terminal de Toluca será uno de los principales puntos de concentración para la movilidad de los asistentes durante la feria.

Las autoridades recomendaron a los visitantes considerar esta terminal como punto de referencia para trasladarse hacia la explanada del Mercado Juárez y otros espacios del Centro Histórico, debido a las restricciones viales que se mantendrán activas del 4 de octubre al 2 de noviembre.

Hasta el momento, los horarios de inicio de los conciertos de Caifanes, 31 Minutos y Los Tigres del Norte no fueron detallados en los comunicados del ayuntamiento, que solo confirmó las fechas de cada presentación dentro de la cartelera general.

¿Cuándo son los conciertos de Caifanes, 31 Minutos y Los Tigres del Norte en la Feria del Alfeñique 2026?

La banda dará dos shows en CDMX (Cortesía)
La banda dará dos shows en CDMX (Cortesía)

Caifanes se presentará el 14 de octubre, 31 Minutos actuará el 18 de octubre y Los Tigres del Norte cerrará la programación musical el 1 de noviembre.

Los tres conciertos se realizarán en la explanada del Mercado Juárez, en el Centro Histórico de Toluca, con acceso gratuito para el público.

Los tigres del norte (Ocesa)
Los tigres del norte (Ocesa)

Cartelera completa de conciertos estelares

Póster de evento. Calavera femenina con vestido rosa. Varias lápidas con nombres de artistas y fechas. Hombre y mujer observando. Recorte de esqueleto
Una ilustración de gran formato exhibe un calendario de eventos musicales con motivos del Día de Muertos, incluyendo una calavera central y nombres de artistas en lápidas. (Feria del Alfeñique/Gobierno de Toluca)

El ayuntamiento de Toluca confirmó el listado completo de los 13 conciertos estelares que se desarrollarán en la explanada del Mercado Juárez durante octubre y los primeros días de noviembre:

14 de octubre: Caifanes

15 de octubre: La Adictiva

16 de octubre: Yuri

17 de octubre: Los Ángeles Azules

18 de octubre: 31 Minutos

22 de octubre: Santa Fe Klan

23 de octubre: El Haragán y Compañía

25 de octubre: Liran’Roll

29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical

30 de octubre: La Sonora Santanera

31 de octubre: El Malilla

1 de noviembre: Los Tigres del Norte

Todas las presentaciones se realizan en la explanada del Mercado Juárez, con entrada gratuita para el público asistente. El ayuntamiento no especificó horarios individuales para cada fecha dentro de este listado.

31 Minutos
31 Minutos (Instagram - @31minutos)

Recorridos nocturnos y otras actividades paralelas

Además de la cartelera musical, el festival incluye los tradicionales recorridos nocturnos de leyendas en el Panteón de la Soledad, una de las actividades históricas del Alfeñique en Toluca. Estos recorridos presentan historias de personajes que forman parte de la memoria de la capital mexiquense.

Las jornadas de recorridos están programadas para los días 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 30 de octubre. El primer acceso de cada jornada comienza a las 19.00 horas, y posteriormente los grupos ingresan de forma escalonada, aproximadamente cada 15 minutos.

Según informó el organizador del recorrido, los boletos se entregan el mismo día de cada jornada, antes de comenzar la actividad. En cada fecha habrá un máximo de mil 200 accesos disponibles, por lo que se recomendó a los interesados llegar con anticipación para asegurar un lugar.

Estas actividades se suman a las exposiciones de artesanías y presentaciones culturales que se desarrollan de forma simultánea en los Portales, el Andador Constitución y la Plaza González Arratia, espacios que forman parte del recorrido habitual de la feria durante todo octubre.

La combinación de música, tradición y gastronomía mantiene a la Feria y Festival Cultural Alfeñique como una de las citas culturales más amplias del calendario de Toluca, con actividades que se extienden desde inicios de octubre hasta los primeros días de noviembre, en coincidencia con las celebraciones de Día de Muertos en la región.

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