México

El PAN utiliza el pretexto de seguridad para promover la injerencia en México, acusa Morena: “No quieran engañar a la presidenta”

Lo sucedido en Querétaro se suma al caso CIA en Chihuahua, de acuerdo con Morena, estos episodios reflejan la política de injerismo del blanquiazul

Conferencia de prensa del Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena, llevada a cabo ante representantes de diversos medios de comunicación. Durante el encuentro, se emiten declaraciones políticas en relación con la oposición y diversos temas de la agenda nacional de México.
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Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional del Morena, criticó el actuar del gobernador panista, Mauricio Kuri González, quien intentó “engañar” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por ocultar su intención de abrir una academia policial con apoyo del gobierno de Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa, la exsecretaria del Bienestar ubicó este episodio dentro de un comportamiento que atribuyó a gobiernos panistas. Señaló que, antes de este caso, observó una dinámica similar en Chihuahua, con el caso CIA y la gobernadora Maru Campos —quien es investigada por la Fiscalía General de la República para descartar violaciones a la Ley de Seguridad Nacional—. Afirmó que el Partido Acción Nacional (PAN) está buscando el respaldo fuera de México en lugar de atender directamente las dificultades en las entidades que gobiernan.

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También cuestionó que la seguridad se use como argumento para solicitar respaldo externo. “El tema y el pretexto de la seguridad” sirven, según dijo, para promover la injerencia desde otros ámbitos políticos y gubernamentales.

Mauricio Kuri invitó a Ronald Johnson para colaborar en seguridad sin respaldo de Sheinbaum ni de SRE

El 2 de octubre, Kuri, participó junto con el embajador estadounidense, Ronald Johnson, en un evento público para la colocación de la primera piedra de la academia internacional de capacitación policial, con el objetivo de:

  • Establecer entrenamientos para detectar delitos con drogas, armas, dinero y contrabando.
  • Agencias estadounidenses apoyarán en la capacitación.

De acuerdo con Johnson, la institución sería la primera en su existencia en México y Latinoamérica, la cual tendría una inversión de más de 30 millones de pesos y, según proyecciones, iniciaría a operar en enero de 2027. El 5 de octubre, durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el evento no había sido notificado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y que tampoco participó personal de la dependencia ni de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

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Ronald Johnson anuncia nueva Academia Internacional  de Seguridad en Querétaro. (Redes sociales)
Ronald Johnson anuncia nueva Academia Internacional  de Seguridad en Querétaro. (Redes sociales)

Horas más tarde, el gobierno de Querétaro filtró un documento en donde exhibía que se le notificó de la visita del embajador estadounidense a la entidad; sin embargo, no se precisaba el motivo de su viaje. Ante esto, la presidenta sostuvo que no tenía problemas con cooperar con Estados Unidos; señaló que el problema fue “la característica de la actividad y los permisos que tienen que tener para desarrollar la academia”.

La jefa del Ejecutivo apuntó que en temas de seguridad y de cooperación internacional está sujetos a controles federales.

La cooperación en seguridad debe pasar por la SRE y GANSEG

Durante su conferencia de hoy, Sheinbaum citó el artículo 89 de la Constitución, que establece que la Presidencia dirige la política exterior y celebra tratados con aprobación del Senado. También recordó el artículo 117, el cual prohíbe a los estados celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras.

La presidenta agregó que los artículos 68 al 70 de la Ley de Seguridad Nacional establecen que la cooperación bilateral en esta materia debe ser suscrita por el Estado mexicano. Los contactos de agentes extranjeros con servidores públicos estatales también están sujetos a controles y autorizaciones.

Roberto Velasco lleva el “tiempo de mujeres” a la ONU y respalda  liderazgo femenino en la Secretaría General. (Foto: @r_velascoa)
Roberto Velasco lleva el “tiempo de mujeres” a la ONU y respalda  liderazgo femenino en la Secretaría General. (Foto: @r_velascoa)

El trámite para que una entidad reciba cooperación extranjera en seguridad debe pasar por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) y por la SRE. “Esto es lo legal, Constitución, incluso tratados internacionales y la operacionalización de un procedimiento con una entidad de la República”, afirmó.

Sheinbaum precisó que entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026 se identificaron nueve proyectos de cooperación entre el Gobierno de Querétaro y agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos que fueron aprobados por GANSEG. De esos convenios, ocho corresponden a la Fiscalía General del Estado de Querétaro y uno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal. El monto conjunto asciende a 4.6 millones de pesos, según los datos expuestos por la presidenta.

El llamado a no confundir un aviso con una autorización

Montiel Reyes señaló que las autoridades queretanas filtraron un oficio donde exhiben que informaron a la Cancillería sobre la colaboración. Para Morena, ese documento no equivale al permiso que exige el marco legal en cuanto a las relaciones internacionales.

La dirigente afirmó que el Gobierno estatal solo dio aviso sobre las actividades previstas, cuando debía pedir autorización a las instancias facultadas. A partir de esa diferencia, rechazó que se presentara el trámite como una gestión suficiente.

Gobenador Mauricio Kuri y embajador Ronald Johnson al colocar primera piedra en academia policial. (Facebook: Gobierno de Querétaro)
Gobenador Mauricio Kuri y embajador Ronald Johnson al colocar primera piedra en academia policial. (Facebook: Gobierno de Querétaro)

También pidió que el gobernador no engañe a la población ni a la presidenta de la República: “Que el gobernador no quiera engañar, y menos a la presidenta de la República”.

La dirigente afirmó que Morena rechaza que gobiernos extranjeros intervengan en asuntos internos desde los planos político o gubernamental.

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