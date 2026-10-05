Ricardo Monreal descarta reelegirse como diputado y habla de su futuro fuera de San Lázaro: “No participaré”

Ricardo Monreal confirmó que no se registró para buscar la reelección como diputado en 2027. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que no se registró en el proceso interno de su partido para buscar la reelección como legislador en los comicios de 2027. Explicó que tomó esta decisión para priorizar la unidad del movimiento por encima de sus aspiraciones personales.

Monreal señaló que Morena atraviesa un momento en el que, desde su perspectiva, es necesario concentrar los esfuerzos en mantener la unidad y consolidar al movimiento.

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Por ello, indicó que decidió no inscribirse a la convocatoria para continuar en la Cámara de Diputados.

“No se trata de ambiciones personales, no se trata de aspiraciones, sino de ayudar al movimiento a consolidarse”, afirmó.

El legislador también descartó la posibilidad de abandonar Morena para incorporarse a otra fuerza política. Expuso que, si su participación dentro del Congreso deja de ser considerada necesaria por el partido, contempla retomar de tiempo completo su actividad académica.

Monreal esperará la decisión de Morena sobre su futuro político

Aunque confirmó que no se registró para buscar la reelección, Monreal aclaró que todavía esperará a que el partido concluya su análisis interno para determinar si puede desempeñar alguna otra función.

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El coordinador parlamentario recordó que días atrás puso su posición dentro de la Cámara de Diputados a disposición de Morena. Ahora, dijo, corresponde al partido valorar dónde puede ser útil para el movimiento.

Al ser cuestionado sobre si existe la posibilidad de que continúe en algún cargo, respondió que no conoce todavía cuál será la determinación.

Monreal sostuvo que no tiene una aspiración personal por mantenerse necesariamente como diputado y señaló que la decisión dependerá de la valoración que realice Morena.

Entre los puntos que planteó sobre su situación se encuentran:

No se registró para buscar la reelección como diputado federal .

Señaló que su decisión está relacionada con la unidad de Morena .

Descartó incorporarse a otro partido político .

Dijo que esperará la determinación de Morena sobre dónde puede ayudar al movimiento.

Consideró la academia como una de sus actividades futuras.

El coordinador de Morena agregó que se encuentra tranquilo ante el proceso interno y que esperará a conocer las decisiones que se tomen durante los próximos días.

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Ricardo Monreal contempla dedicarse a la academia

Monreal también habló sobre la posibilidad de concluir su actividad política en el Congreso y regresar a la academia. Explicó que esta alternativa forma parte de sus planes en caso de que Morena determine que ya no continuará dentro de la Cámara de Diputados.

El legislador destacó su interés por la actividad académica y por escribir libros. Aseguró que no contempla formar una asociación civil ni buscar otro partido si deja de participar en la vida legislativa.

De esta manera, su futuro inmediato dependerá de las definiciones que tome Morena dentro de su proceso interno y de la valoración que realice el partido sobre su participación política.

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Monreal respalda decisión de Morena sobre Andrea Chávez

Durante sus declaraciones, Monreal también fue cuestionado sobre la situación de Andrea Chávez y la decisión de Morena de colocarla como coordinadora en Ciudad Juárez, después de que estuvo cerca de obtener la encuesta para esa posición.

El legislador consideró que la determinación representa una decisión acertada del partido, debido a la fuerza que, dijo, representa Chávez y al resultado obtenido en el proceso interno.

Al preguntarle si una determinación similar debería aplicarse con otros aspirantes que participaron en procesos internos en diferentes estados, Monreal respondió que considera conveniente dialogar con quienes quedaron en segundo o tercer lugar.

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En ese contexto, fue cuestionado específicamente sobre posibles acuerdos con aspirantes de Zacatecas, estado del que es originario, y otras entidades que tendrán procesos para definir candidaturas.

Monreal explicó que él no intervino en las decisiones relacionadas con Zacatecas y que tampoco habló con Ariadna Montiel ni Citlali Hernández sobre ese tema. Señaló que, si Morena llegara a un acuerdo con quienes ocuparon los primeros lugares en los procesos internos, no consideraría inadecuada esa posibilidad.

El futuro de Monreal dependerá de las definiciones del partido

La decisión de no registrarse para la reelección no significa, por ahora, que Monreal abandone la actividad política. El diputado reiteró que permanecerá en Morena y que esperará las determinaciones internas antes de definir cuál será su siguiente paso.

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Mientras tanto, el legislador mantiene su posición como coordinador de la bancada morenista en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Monreal insistió en que su prioridad es contribuir a la unidad del movimiento y que será Morena quien determine en qué espacio puede continuar participando.

Por ahora, su registro para competir nuevamente por una diputación federal está descartado, mientras que la posibilidad de continuar en otra responsabilidad dependerá de las decisiones que tome el partido en los próximos días.