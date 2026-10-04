Monreal adelanta que el registro de candidatos a diputados será una “prueba de fuego” para Morena

El político mexicano Ricardo Monreal viste un saco a cuadros frente a la bandera de México y un panel de madera. (@RicardoMonrealA)

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Ricardo Monreal, diputado de la Cámara de Diputados, adelantó que el registro de candidatos a diputados federales será una “prueba de fuego” para Morena y pidió que el proceso no provoque divisiones dentro del movimiento.

El legislador afirmó que la jornada concluía con el cierre de las inscripciones de aspirantes. También anticipó que podrían registrarse varios miles de personas para competir por una candidatura.

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El registro de aspirantes a diputaciones federales pondrá a prueba la unidad de Morena, de acuerdo con Ricardo Monreal. El diputado sostuvo que el partido debe evitar fracturas durante la definición de candidaturas, tras el esfuerzo de millones de mexicanos que participaron en la construcción de la organización política.

Monreal emitió el mensaje desde la Cámara de Diputados, donde recomendó dos libros vinculados con la historia de Morena y recordó la conformación de su primer consejo consultivo.

Monreal pidió evitar divisiones por las candidaturas federales

El diputado describió el proceso interno como una instancia de definición para el movimiento. “No hay que dividirnos”, expresó al hablar de la inscripción de quienes buscan una diputación federal.

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Monreal señaló que Morena se construyó como una fuerza política alternativa. Según planteó, esa organización logró llegar al poder en 2018 y renovó ese resultado en 2024.

El legislador también expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. “Desde mi punto de vista estamos siendo bien gobernados”, afirmó.

La advertencia del diputado se centró en la necesidad de conservar la cohesión partidaria durante la competencia por las postulaciones. Monreal presentó ese desafío como la principal exigencia que enfrentará Morena en esta etapa.

Monreal vinculó su intervención con el aniversario de un 2 de octubre, fecha en la que, según relató, se formó el primer consejo consultivo de Morena.

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El legislador explicó que la organización nació como asociación civil y que el acto de constitución se realizó en el Auditorio Nacional frente a un notario.

AMLO celebró la decisión del INE y el Tribunal a favor de Morena. | Gobierno federal

De acuerdo con Monreal, Andrés Manuel López Obrador encabezaba el esfuerzo que convocó a ese primer comité. El diputado indicó que él también formó parte de aquella integración inicial.

Entre las personas que mencionó estuvieron Rosario Ibarra, Carlos Pellicer, Carlos Payán, José María Pérez Gay, Armando Bartra, Luciano Concheiro y Bernardo Bátiz.

La relación también incluyó a Rolando Cordero, Arnaldo Córdoba, Laura Esquivel, Luis Javier Garrido, Lilia Rosbach, Antonio Gersson, Hugo Gutiérrez, Octavio Rodríguez y Nacho Marván.

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Monreal nombró además a David Ibarra, Alfredo Jalife, Enrique González, Adolfo Sánchez, Berta Maldonado, Luis Mandoki, Laura Monjarrez, José Luis Marín, Jorge Eduardo Navarrete, Enrique Semo y Blanca Montoya.

El diputado recordó que algunos de los integrantes de ese grupo ya fallecieron. Su repaso buscó recuperar la etapa previa a la transformación de Morena en partido político.

Morena decidió convertirse en partido en 2015

Monreal relató que, dos años después de su constitución como asociación civil, Morena tomó una ruta distinta y decidió formar un partido en 2015.

Esa historia forma parte de uno de los libros que recomendó. Se trata de una publicación breve que editó Miguel Ángel Porrúa.

El sábado 7 de diciembre se cumplieron siete años de la llegada de Morena a la presidencia. Crédito: Facebook | Diputadas y DIputados de Morena de la Ciudad de México

El diputado comentó que desconocía si esa obra seguía disponible o si ya se había agotado. Aun así, indicó que conserva algunos ejemplares y que planea regalarlos.

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“Los que siempre quedan en el autor los voy a regalar”, dijo al referirse a los libros que quedaron en su poder.

Monreal señaló que buscarán digitalizar ese volumen para que pueda descargarse de manera gratuita.