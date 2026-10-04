México

Monreal adelanta que el registro de candidatos a diputados será una “prueba de fuego” para Morena

El diputado advirtió que la inscripción de aspirantes representará una “prueba de fuego” para Morena y sostuvo que el partido debe conservar su cohesión durante la competencia interna

Ricardo Monreal viste anteojos y un saco a cuadros frente a la bandera de México y una celosía de madera
El político mexicano Ricardo Monreal viste un saco a cuadros frente a la bandera de México y un panel de madera. (@RicardoMonrealA)
Guardar

Ricardo Monreal, diputado de la Cámara de Diputados, adelantó que el registro de candidatos a diputados federales será una “prueba de fuego” para Morena y pidió que el proceso no provoque divisiones dentro del movimiento.

El legislador afirmó que la jornada concluía con el cierre de las inscripciones de aspirantes. También anticipó que podrían registrarse varios miles de personas para competir por una candidatura.

PUBLICIDAD

El registro de aspirantes a diputaciones federales pondrá a prueba la unidad de Morena, de acuerdo con Ricardo Monreal. El diputado sostuvo que el partido debe evitar fracturas durante la definición de candidaturas, tras el esfuerzo de millones de mexicanos que participaron en la construcción de la organización política.

Monreal emitió el mensaje desde la Cámara de Diputados, donde recomendó dos libros vinculados con la historia de Morena y recordó la conformación de su primer consejo consultivo.

Monreal pidió evitar divisiones por las candidaturas federales

El diputado describió el proceso interno como una instancia de definición para el movimiento. “No hay que dividirnos”, expresó al hablar de la inscripción de quienes buscan una diputación federal.

PUBLICIDAD

Monreal señaló que Morena se construyó como una fuerza política alternativa. Según planteó, esa organización logró llegar al poder en 2018 y renovó ese resultado en 2024.

El legislador también expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. “Desde mi punto de vista estamos siendo bien gobernados”, afirmó.

La advertencia del diputado se centró en la necesidad de conservar la cohesión partidaria durante la competencia por las postulaciones. Monreal presentó ese desafío como la principal exigencia que enfrentará Morena en esta etapa.

Monreal vinculó su intervención con el aniversario de un 2 de octubre, fecha en la que, según relató, se formó el primer consejo consultivo de Morena.

El legislador explicó que la organización nació como asociación civil y que el acto de constitución se realizó en el Auditorio Nacional frente a un notario.

AMLO celebró la decisión del INE y el Tribunal a favor de Morena. | Gobierno federal
AMLO celebró la decisión del INE y el Tribunal a favor de Morena. | Gobierno federal

De acuerdo con Monreal, Andrés Manuel López Obrador encabezaba el esfuerzo que convocó a ese primer comité. El diputado indicó que él también formó parte de aquella integración inicial.

Entre las personas que mencionó estuvieron Rosario Ibarra, Carlos Pellicer, Carlos Payán, José María Pérez Gay, Armando Bartra, Luciano Concheiro y Bernardo Bátiz.

La relación también incluyó a Rolando Cordero, Arnaldo Córdoba, Laura Esquivel, Luis Javier Garrido, Lilia Rosbach, Antonio Gersson, Hugo Gutiérrez, Octavio Rodríguez y Nacho Marván.

Monreal nombró además a David Ibarra, Alfredo Jalife, Enrique González, Adolfo Sánchez, Berta Maldonado, Luis Mandoki, Laura Monjarrez, José Luis Marín, Jorge Eduardo Navarrete, Enrique Semo y Blanca Montoya.

El diputado recordó que algunos de los integrantes de ese grupo ya fallecieron. Su repaso buscó recuperar la etapa previa a la transformación de Morena en partido político.

Morena decidió convertirse en partido en 2015

Monreal relató que, dos años después de su constitución como asociación civil, Morena tomó una ruta distinta y decidió formar un partido en 2015.

Esa historia forma parte de uno de los libros que recomendó. Se trata de una publicación breve que editó Miguel Ángel Porrúa.

fotografías de la marcha del Tigre
El sábado 7 de diciembre se cumplieron siete años de la llegada de Morena a la presidencia. Crédito: Facebook | Diputadas y DIputados de Morena de la Ciudad de México

El diputado comentó que desconocía si esa obra seguía disponible o si ya se había agotado. Aun así, indicó que conserva algunos ejemplares y que planea regalarlos.

“Los que siempre quedan en el autor los voy a regalar”, dijo al referirse a los libros que quedaron en su poder.

Monreal señaló que buscarán digitalizar ese volumen para que pueda descargarse de manera gratuita.

Temas Relacionados

Ricardo MonrealMorenaeleccionesClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 4 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 4 de octubre

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 4 de octubre: buen avance desde avenida Chapultepec hasta avenida Álvaro Obregón

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 4 de octubre: buen avance desde avenida Chapultepec hasta avenida Álvaro Obregón

Manifestaciones y lluvias desquician a la CDMX este domingo por la tarde: horarios y alternativas viales

Concentraciones y rodadas podrían complicar los traslados de esta tarde; consulta las opciones para circular por distintas zonas de la capital

Manifestaciones y lluvias desquician a la CDMX este domingo por la tarde: horarios y alternativas viales

Yuridia cumple 40 años: de La Academia a convertirse en una de las voces más exitosas de México

La cantante celebra una nueva vuelta al sol mientras atraviesa una de las etapas más importantes de su carrera, marcada por grandes escenarios, nuevas canciones y una conexión intacta con el público

Yuridia cumple 40 años: de La Academia a convertirse en una de las voces más exitosas de México

La Casa de los Famosos México All-Stars: ellos son todos los exhabitantes que ya aceptaron regresar en 2027

La propuesta, aún sin confirmación de Televisa ni ViX, buscaría reunirlos en julio mediante un formato de repechaje, ante las críticas de fans a la cuarta temporada

La Casa de los Famosos México All-Stars: ellos son todos los exhabitantes que ya aceptaron regresar en 2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista

Solicitó préstamos colectivos entre mujeres en Morelia y la secuestraron junto a su esposo: capturan a tres implicadas

Pobladores de Ajuchitlán advierten movilizaciones si no son localizados los 8 hombres ‘levantados’: “Paralizaremos la región”

Cabildo designa a Daniela Flores alcaldesa de Suchiapa tras detención de su antecesor por asociación delictuosa

ENTRETENIMIENTO

La especia que mejora la salud de los huesos, regula el colesterol y ayudaría a prevenir el cáncer

La especia que mejora la salud de los huesos, regula el colesterol y ayudaría a prevenir el cáncer

Yuridia cumple 40 años: de La Academia a convertirse en una de las voces más exitosas de México

La Casa de los Famosos México All-Stars: ellos son todos los exhabitantes que ya aceptaron regresar en 2027

El Bogueto abandona concierto en Veracruz tras altercado con un fan y desata polémica en redes

Amigas de Karina Torres alertan a fans por posible fraude en La Casa de los Famosos México: “Ya sabe Wendy”

DEPORTES

Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers: cuándo y dónde ver el Juego 2 de la Serie Divisional desde México

Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers: cuándo y dónde ver el Juego 2 de la Serie Divisional desde México

Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: en qué disciplinas ya clasificó México y en cuáles ya no puede participar

Mateo Chávez le explica a Jorge Campos la jugada por la que fue expulsado ante EEUU

Jonathan Aranda le da la victoria en el primer juego de la serie a los Rays sobre los Yankees con un cuadrangular

Selección Mexicana anuncia su convocatoria para el Mundial Femenil Sub 17