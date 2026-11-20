Porfirio Díaz renunció a la presidencia en mayo de 1911 tras la toma de Ciudad Juárez por fuerzas rebeldes. (Archivo Infobae)

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La Revolución Mexicana reunió proyectos enfrentados: entre 1910 y 1920, Madero, Zapata, Villa, Carranza y otros dirigentes combatieron al régimen de Díaz, derrotaron a Huerta y luego lucharon entre sí. La Constitución de 1917 marcó un cierre institucional, aunque la violencia política siguió.

Porfirio Díaz gobernó cerca de 30 años, con una interrupción entre 1880 y 1884. Su régimen impulsó inversión y ferrocarriles, pero concentró tierras, limitó la competencia electoral y reprimió oposiciones.

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El despojo de comunidades y la concentración de haciendas alimentaron la rebelión campesina. Díaz renunció en mayo de 1911, tras la toma de Ciudad Juárez por fuerzas rebeldes dirigidas por Madero, y partió al exilio.

Madero llamó a terminar con la reelección

Francisco I. Madero convocó al levantamiento armado del 20 de noviembre de 1910 mediante el Plan de San Luis. (Wikimedia Commons)

Francisco I. Madero encabezó la oposición electoral a Díaz y, tras ser encarcelado en 1910, proclamó desde San Antonio, Texas, el Plan de San Luis. Convocó al levantamiento del 20 de noviembre bajo la consigna “Sufragio efectivo, no reelección”.

El plan también ofreció devolver tierras arrebatadas a pueblos y comunidades. Madero fue presidente entre 1911 y 1913; fue derrocado durante la Decena Trágica y asesinado junto a José María Pino Suárez.

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Zapata hizo de la restitución de tierras su programa

Emiliano Zapata lanzó el Plan de Ayala en noviembre de 1911 para exigir la restitución y expropiación de tierras. (Wikimedia)

Emiliano Zapata dirigió el Ejército Libertador del Sur, integrado sobre todo por comunidades campesinas de Morelos. Apoyó inicialmente a Madero, pero rompió con él al considerar incumplida la restitución de tierras.

En noviembre de 1911 lanzó el Plan de Ayala, que desconoció a Madero y propuso restituciones y expropiaciones agrarias. Su alianza con Villa contra Carranza no formó un gobierno común. Zapata fue asesinado en Chinameca el 10 de abril de 1919.

Venustiano Carranza reunió al Ejército Constitucionalista

Venustiano Carranza convocó al Congreso Constituyente que promulgó la Constitución de 1917. (Secretaría de Cultura)

Después del golpe contra Madero, Venustiano Carranza desconoció a Victoriano Huerta con el Plan de Guadalupe, fechado el 26 de marzo de 1913. Como Primer Jefe reunió a fuerzas con mandos propios, entre ellas las de Obregón y Villa.

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Tras derrotar a Huerta en 1914, el bloque se dividió. Carranza convocó al Congreso Constituyente que promulgó la Constitución de 1917. La rebelión de Agua Prieta lo derrocó en 1920; fue asesinado mientras escapaba hacia Veracruz.

Obregón venció a Villa en Celaya

Álvaro Obregón venció a la División del Norte de Francisco Villa en las batallas de Celaya en abril de 1915. (Wikimedia Commons)

Álvaro Obregón dirigió tropas constitucionalistas del noroeste y enfrentó a la División del Norte. En las batallas de Celaya de abril de 1915 derrotó a Villa y debilitó militarmente a sus fuerzas.

Respaldó el Plan de Agua Prieta contra Carranza y asumió la Presidencia en 1920. Su ascenso expresó el predominio político y militar del grupo sonorense al final de la lucha armada.

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Villa llevó a la División del Norte a Zacatecas

Pancho Villa se unió a la lucha con Francisco I. Madero y volvió a las armas luego de su asesinato. Crédito: Wikimedia Commons

Francisco Villa, nacido José Doroteo Arango, se unió al maderismo en 1910 y volvió a combatir tras el asesinato de Madero. Como jefe de la División del Norte tomó Zacatecas el 23 de junio de 1914, una victoria que aceleró la caída de Huerta.

Rompió con Carranza y se alió con Zapata, pero Obregón lo derrotó en 1915. Aceptó la amnistía en 1920 y fue asesinado en Parral, Chihuahua, en 1923.

Serdán organizó el levantamiento maderista en Puebla

Carmen Serdán almacenó armas y organizó la logística de la rebelión maderista en Puebla en noviembre de 1910. (Gobierno de México)

Carmen Serdán difundió propaganda antirreeleccionista, almacenó armas y preparó la rebelión junto con sus hermanos Aquiles y Máximo. La policía descubrió la conspiración el 18 de noviembre de 1910; sus hermanos murieron y ella fue detenida.

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Es identificada como parte de la red maderista poblana. Su participación incluyó organización política y logística, no solo acompañamiento a los combatientes.

Ángeles puso su experiencia militar al servicio de Villa

Felipe Ángeles dirigió la artillería de la División del Norte en las tomas de Torreón y Zacatecas. (Foto: www.gob.mx)

Felipe Ángeles fue un militar de carrera leal a Madero. En Morelos combatió al zapatismo con métodos menos violentos que otros mandos y atendió demandas de las poblaciones.

Tras el golpe de 1913 se incorporó a la División del Norte. Su manejo de la artillería contribuyó a victorias en Torreón y Zacatecas. Fue fusilado en Chihuahua el 26 de noviembre de 1919.

Calles y Cárdenas pertenecieron a la fase final y la posrevolución

Lázaro Cárdenas se enlistó en las filas de la Revolución Mexicana muy joven, su principal legado fue en el periodo posrevolucionario. Crédito: Wikimedia commons/Dominio Público

Plutarco Elías Calles ganó peso nacional al respaldar el Plan de Agua Prieta en 1920 contra Carranza. Llegó a la Presidencia en 1924, cuando los frentes armados habían cedido.

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Lázaro Cárdenas se incorporó en 1913 al constitucionalismo y también apoyó Agua Prieta. Su mayor trayectoria política ocurrió después: como presidente, entre 1934 y 1940, impulsó reparto agrario y la expropiación petrolera de 1938.

Por su parte, las soldaderas abastecieron tropas, cuidaron heridos, trasladaron información y, en algunos casos, combatieron y alcanzaron grados de capitanas, coronelas o generalas. El uso de “Adelita” como etiqueta única puede romantizar y reducir esa participación.