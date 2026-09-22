México

Con vendas, fajas y una férula: Sandra Cuevas afirma que buscará ser jefa de Gobierno de la CDMX

A través de una carta, la exalcaldesa de Cuauhtémoc afirma que conserva el propósito político y espera volver a actividades profesionales tras su etapa de recuperación

Una mujer con el cabello peinado en dos coletas lleva vendajes en la cabeza y la nariz, junto con cintas azules bajo los ojos
La política mexicana Sandra Cuevas posa con vendajes en el rostro y la cabeza tras someterse a un procedimiento médico. (@SandraCuevas_)
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Tras someterse a una cirugía estética, Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, compartió desde su cuenta oficial en ‘X’ una carta fechada al 21 de septiembre; afirma que buscará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Señaló que iniciará una nueva etapa en su proyecto de vida una vez transcurridos los más de 30 días de reposo que le exige su recuperación, durante los cuales utilizará vendas, fajas y una férula de metal.

“Un día seré jefa de Gobierno de esta hermosa CDMX”, escribe Cuevas en el documento. La autora no precisa cuándo buscaría ese cargo ni de qué manera lo haría.

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Cuevas indica que, en unos días, estará lista para iniciar “mi siguiente carrera profesional”. Relata que los días de reposo le permitieron ordenar su empresa, leer y pasar tiempo con su madre.

Sandra Cuevas dice que cambió de estrategia, pero no de meta

La carta está dirigida a la ciudadanía y a quien desee leerla. Cuevas afirma que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado hasta este momento de su vida y que ha construido la vida que quiso tener.

“No me arrepiento de nada. ¡He construido la vida que he querido!”, redactó. También sostuvo que las circunstancias de su infancia, la pobreza y las adversidades no la han vencido.

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Cuevas señala que ha tenido momentos felices y otros que le han causado dolor. Afirma que los fracasos, las traiciones, los ataques y las adversidades le dieron impulso y creatividad.

Una mano sostiene una carpeta con una hoja con texto manuscrito y la firma de Sandra Cuevas, en un balcón con plantas al fondo
Sandra Cuevas expone en una carta manuscrita sus aspiraciones para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tras anunciar un periodo de reposo. (@SandraCuevas_)

La firmante refiere que sabe quién es y hacia dónde va. Añade que el camino hacia sus metas es complejo porque, según su escrito, tiene “muchos enemigos”. “Por eso he cambiado de estrategia pero jamás de meta!”, mencionó. Después expone que su propósito es llegar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La carta menciona a su madre y a su vida como empresaria

Cuevas escribe que aprovechó el periodo de reposo para poner en orden asuntos de Sandra Cuevas Diamond Group. También señala que leyó, permaneció en casa y convivió con su madre.

“Hoy vivo una nueva etapa, un nuevo proceso donde decidí empezar por cuidar a mí misma”, anota. La carta no brinda detalles adicionales sobre los proyectos profesionales que pretende iniciar.

Cuevas indica que busca continuar con “autodominio” y aprovechar cada minuto de su vida. En el texto agradece a Dios por lo que ha vivido.

Sandra Cuevas, México Nuevo, Jefatura de Gobierno, CDMX
Retrato de la empresaria CRÉDITO: X (@SandraCuevas_)

La autora afirma que algunos de sus personajes han sido amados u odiados, aunque nunca ignorados. También sostiene que sus “muchas personalidades” han sido imitadas.

Al final del documento, firmado por Sandra Cuevas, deja un mensaje: “Les dejo un beso, ¡hasta la victoria, no se rindan!”.

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