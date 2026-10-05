México

Sorteo Zodiaco Especial 1763 de la Lotería Nacional del domingo 4 de octubre: resultados del premio mayor y números ganadores

Solo los ganadores podrán reclamar el premio, dentro de los 60 días posteriores a la publicación de los resultados

Lotería Nacional.
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Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie.

El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

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En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1763 de este domingo 4 de octubre de 2026 conmemora la creación de la Armada de México, instituida el 4 de octubre de 1821 con el establecimiento del Despacho de Guerra y Marina, encargado de atender los asuntos relacionados con las costas y mares nacionales.

Bajo la dirección de su primer secretario, el teniente de navío José Antonio de Medina Miranda, se impulsó la adquisición de buques de guerra, la conformación de un Batallón de Marina y el inicio de la educación naval.

A más de dos siglos de su fundación, la institución mantiene la misión de proteger la soberanía marítima y servir con lealtad, abnegación y compromiso en favor de la paz, la seguridad y la justicia para las y los mexicanos.

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  • $20 MXN por cachito.
  • $400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 4 de octubre del 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 7 millones de pesos:
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Tauro 7906
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Virgo 8934
  • Premio de 176 mil pesos: Géminis 8806
  • Premio de 176 mil pesos: Piscis 0846
  • Premio de 88 mil pesos: Libra 3541
  • Premio de 88 mil pesos: 
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Libra 7616
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Piscis 4662
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Géminis 9082
  • Premio de 52 mil 800 pesos: 
  • Premio de 44 mil pesos: Géminis 8848
  • Premio de 44 mil pesos: Libra 2035
  • Premio de 44 mil pesos: Tauro 6706
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Géminis 6787
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Virgo 9143
  • Premio de 35 mil 200 pesos: 
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Tauro 5421
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Piscis 0838
  • Premio de 26 mil 400 pesos:
  • Premio de 26 mil 400 pesos: 
  • Reintegros:

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)
Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El pago de premios o reintegros en la Ciudad de México se puede solicitar en las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Plaza de la República No. 117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00.

Para realizar el cobro es necesario presentar el formato de instrucción pago banco, una identificación oficial vigente —como INE, IFE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar— y, si la identificación no incluye domicilio, un comprobante de domicilio reciente.

El ganador puede verificar si su billete electrónico obtuvo premio o reintegro consultando el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la aplicación de Broxel (sección de números ganadores) o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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