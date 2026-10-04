Una oportunidad más para estudiar en la UAM: abre un tercer proceso de admisión para iniciar clases en enero de 2027

Este anuncio es relevante para miles de estudiantes que buscan ingresar a una universidad con un sólido prestigio. / Archivo Infobae

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La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) abrió un tercer proceso de selección en 2026 para quienes buscan ingresar a una licenciatura durante el trimestre 2027-Invierno. Se trata de una convocatoria extraordinaria que permitirá a las personas aspirantes participar por uno de los lugares disponibles para comenzar su formación universitaria en enero del próximo año.

De acuerdo con la institución, esta es la primera ocasión en sus más de 51 años de historia que realiza tres procesos de selección durante un mismo año. La convocatoria está dirigida a quienes ya concluyeron sus estudios de nivel medio superior o están próximos a terminarlos y cumplen con el promedio requerido.

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La UAM cuenta con más de 80 planes de estudio de licenciatura distribuidos en sus cinco unidades universitarias: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco. El tercer proceso contempla el ingreso al trimestre 2027-Invierno, cuyo primer día de actividades escolares está programado para el 18 de enero de 2027. Para consultar más detalles de la convocatoria: https://admision.uam.mx/

¿Quiénes pueden participar en el tercer proceso de admisión de la UAM?

Para solicitar el ingreso es necesario haber concluido totalmente el bachillerato o equivalente, sin materias pendientes, con un promedio mínimo de 7.0. Quienes todavía cursan la educación media superior también podrán participar, siempre que terminen sus estudios antes del 18 de enero de 2027.

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Además de cumplir con este requisito académico, las personas aspirantes deberán presentar el examen de selección y resultar seleccionadas conforme a los criterios establecidos por la Universidad. La inscripción quedará sujeta a la entrega de los documentos solicitados dentro de los plazos correspondientes.

La institución educativa evaluará el desempeño académico con un peso del treinta por ciento de la calificación del bachillerato, mientras que la prueba presencial determinará el setenta restante para el ingreso.

En cada proceso únicamente es posible registrarse a una licenciatura, una unidad universitaria y un trimestre. La oferta académica disponible corresponde a las opciones contempladas específicamente en esta convocatoria extraordinaria.

Fechas clave: así será el proceso de admisión

El registro de solicitudes estará disponible del 5 al 11 de octubre de 2026, exclusivamente por internet en el portal de admisión de la UAM. Durante este periodo se deberá llenar la solicitud, generar el número de control, cargar la fotografía, el documento de identidad y el comprobante de escolaridad, además de responder el cuestionario socioeconómico.

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El pago para presentar el examen tendrá como fecha límite el 12 de octubre. Ese mismo día concluirá el plazo para corregir fotografías o documentos que no cumplan con las especificaciones. Posteriormente, el 15 de octubre se podrá descargar la confirmación del registro y los días 15 y 16 habrá oportunidad de solicitar aclaraciones.

La Universidad Autónoma Metropolitana detalla diez pasos de su convocatoria extraordinaria para el ingreso a licenciatura con inicio de clases en enero de 2027 en México. (Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) )

El 28 de octubre se podrá imprimir el comprobante para presentar la prueba. El examen de selección se realizará de manera presencial entre el 29 de octubre y el 15 de noviembre, en la fecha, horario y lugar asignados. Los resultados serán publicados el 30 de noviembre a partir de las 11:00 horas.El calendario completo del proceso establece como siguiente fecha el 18 de enero de 2027, cuando comenzarán las clases correspondientes al trimestre 2027-Invierno.

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¿Cómo se calcula el resultado del examen de la UAM?

La selección de aspirantes considera distintos elementos, entre ellos el cupo disponible para cada licenciatura, los puntajes mínimos establecidos y la opción académica elegida. La calificación se integra principalmente a partir del desempeño en la prueba y del promedio de bachillerato.

Examen. | (Imagen Ilustrativa Infobae)

El examen de selección representa 70% de la calificación, mientras que el promedio obtenido durante el nivel medio superior equivale al 30% restante. Para quienes todavía no concluyen el bachillerato, se toma en cuenta el promedio de las materias aprobadas al momento de realizar el registro.

La UAM también señala que no cuenta con intermediarios ni avala cursos de preparación para su examen. Las personas interesadas pueden consultar la información oficial y las guías de estudio directamente en su portal de admisión.

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