Sin poner en riesgo a tus mascotas: el remedio natural que ahuyenta cucarachas y hormigas de tu casa de inmediato

Dos ingredientes de cocina, distintos entre sí, ofrecen una alternativa casera para alejar plagas comunes del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos remedios caseros y naturales tratan de forma distinta la presencia de hormigas y cucarachas en casa: uno con menta y otro con laurel y clavo, sin exponer a perros o gatos a insecticidas químicos.

Cada preparación responde a una plaga específica. El primero utiliza menta y se usa tradicionalmente para ahuyentar hormigas, insectos inofensivos para la salud pero molestos por su presencia constante en superficies y rincones, sin utilizar productos químicos.

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El segundo combina hojas de laurel con clavo de olor y se aplica contra las cucarachas, que suelen concentrarse en la cocina, atraídas por restos de comida.

La preparación de ambos remedios toma menos de 20 minutos y no requiere productos industriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El remedio con menta se aplica en las esquinas donde circulan las hormigas

Para este remedio sirve cualquier variedad de menta disponible en casa, ya sea hierbabuena u otro tipo similar.

La preparación requiere aproximadamente 250 mililitros de agua, lo equivalente a un vaso de agua estándar de cocina.

Se pone a calentar en una olla, en donde se colocan unas 5 ramitas de menta (no solo las hojitas) durante 10 a 15 minutos, esta cantidad de líquido es reducida para lograr una mezcla concentrada.

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El agua caliente libera el aroma de las hojas en pocos minutos de reposo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez lista la infusión, se deja enfriar, se quitan las hojitas, se vierte en un rociador y se aplica directamente en las esquinas y rincones donde suelen verse las hormigas circular.

El remedio con laurel y clavo se enfoca en los rincones atractivos para las cucarachas

Para las cucarachas, el remedio cambia de ingredientes. Se necesita una olla con medio litro de agua, a la que se agregan 10 hojas de laurel y lo que quepa en el centro de la palma de la mano de clavos de olor.

La mezcla se pone a calentar y se deja cocer durante 10 a 15 minutos, hasta que libere su aroma de forma concentrada.

Los ingredientes usados se consiguen en cualquier mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después se cuela, se deja enfriar y se vacía en un rociador para su aplicación directa en las entradas y salidas de la casa, así como en las partes bajas de la cocina, zonas donde las cucarachas suelen desplazarse con mayor frecuencia.

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Se puede agregar también detrás de marcos de cuadros y en repisas, ya que estas también son zonas en donde las cucarachas pueden esconderse.

La menta es un arbusto aromático de uso culinario tradicional en salsas, tés e infusiones

La menta, del género Mentha, es una planta de tallo suave perenne y se reconoce por el aroma de sus hojas, según describe la Real Sociedad de Horticultura (RHS) de Reino Unido.

Existen alrededor de 25 especies del género, entre ellas la hierbabuena (Mentha spicata) y la menta piperita (Mentha × piperita), con hojas que varían entre lisas, vellosas o de tono morado según la variedad.

El género Mentha agrupa variedades con distintos tonos de aroma y sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su olor es fresco, mentolado y penetrante, con un toque dulce que se intensifica al triturar o calentar las hojas.

La variedad piperita tiene el aroma más intenso de todo el género, de acuerdo con la RHS.

Tradicionalmente, sus hojas se usan para preparar tés, salsas, ensaladas y bebidas de verano. En México, una de las variedades más comunes para preparar té es la hierbabuena.

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La planta crece bien tanto a pleno sol como en sombra parcial y se recomienda cultivarla en macetas por su tendencia a expandirse con rapidez, de acuerdo con la RHS.

El aroma mentolado se intensifica al triturar o calentar las hojas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Laurel: usos tradicionales del arbusto mediterráneo

El laurel (Laurus nobilis), también llamado laurel dulce, es un arbusto o árbol de hoja perenne originario de la región mediterránea, según la RHS.

Sus hojas son alargadas, de color verde oscuro brillante y textura correosa, y liberan un aroma característico al triturarse o calentarse.

Sus hojas alargadas y brillantes conservan el aroma incluso después de secarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su olor es herbal, ligeramente amargo y con notas cálidas y especiadas, más pronunciado en la hoja fresca que en la seca, según detalla la RHS en su guía de cultivo.

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De forma tradicional, las hojas de laurel se agregan frescas o secas a sopas, guisos y caldos de cocción lenta, y forman parte del bouquet garni de la cocina francesa.

La RHS señala que su sabor es más intenso en estado fresco y más sutil cuando se seca, y que conviene retirarlas del platillo antes de servir.

Tradicionalmente se usa el laurel para equilibrar el sabor en guisos, y se puede guardar en ramilletes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clavo es una especia originaria de Indonesia usada desde hace siglos en infusiones y preparaciones aromáticas

El clavo de olor proviene de los botones florales secos del árbol Syzygium aromaticum, nativo de las islas Molucas, en Indonesia, de acuerdo con Encyclopaedia Britannica.

Su nombre deriva del latín clavus, que significa clavo, por la forma de sus botones.

Su olor es fuerte, picante y cálido, con un fondo dulzón que Britannica describe como aromático y punzante, perceptible incluso en cantidades pequeñas.

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Su nombre en español hace referencia a la forma del botón floral seco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta especia se emplea desde hace siglos en infusiones, mezclas de té como el chai y preparaciones de condimentos. En México algunas personas lo incorporan a la preparación de café de olla.

Su aroma intenso y penetrante lo convierte en un ingrediente habitual en mezclas aromáticas para perfumar ambientes y alacenas, la misma razón por la que se utiliza como remedio natural para insectos.