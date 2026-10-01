IMSS dará un informe sobre los fallecimientos de bebés en Guadalajara al gobierno federal

Zoé Robledo entrega un informe a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los fallecimientos de bebés en Guadalajara y Durango.| Crédito: X/ @zoerobledo

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Zoé Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), entregará el día de hoy un informe a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre los recientes fallecimientos de bebés en los estados de Guadalajara y Durango.

De acuerdo con la presidenta, estos casos son “algo grave”, detalló que el gobierno está brindando apoyo a las familias afectadas, consideró que la investigación para esclarecer las muertes tiene que llegar “a las últimas consecuencias”.

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Tres bebés han fallecido en el IMSS Guadalajara

El día de ayer, la Secretaría de Salud y el IMSS informaron que investigan el fallecimiento de tres recién nacidos, presuntamente relacionados con infecciones de Klebsiella pneumoniae y Candida albicans detectadas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), en Guadalajara, Jalisco. Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) indaga la situación.

Comunicado Oficial.

Las instituciones expresaron solidaridad con las familias y señalaron que no divulgarán más detalles mientras continúen las diligencias y para proteger la privacidad de los afectados.

El IMSS realiza una búsqueda diaria de posibles brotes en sus 77 UCIN como parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Para la institución, un brote implica que dos o más pacientes presenten infección por el mismo microorganismo y tengan relación en tiempo y lugar.

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IMSS mantiene otra indagatoria por cinco muertes en Durango

El IMSS también mantiene una investigación médica y legal por la muerte de cinco recién nacidos internados en la UCIN del Hospital General de Zona N.º 1 de Durango, informó el director general del instituto, Zoé Robledo Aburto, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tres bebés murieron el 15 de septiembre, uno el 18 y otro el 19. Las autoridades sanitarias detectaron Klebsiella pneumoniae sensible en cuatro de los cinco menores; en el quinto no encontraron rastros de esa bacteria.

El hospital mantuvo en observación los cultivos y el 25 de septiembre los envió a la Ciudad de México para conocer las características genéticas de la bacteria detectada en los casos bajo investigación. Los familiares llevaron el asunto ante la FGR, que también indaga los hechos.

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Zoé Robledo comunica que continúa la investigación sobre la muerte de cinco bebés en el IMSS de Durango y que los padres recibirán información prioritaria. (Presidencia )

Robledo pidió no adelantar conclusiones y acordó con los padres que ellos serán los primeros en recibir información sobre los resultados médicos y judiciales. El funcionario ofreció disculpas a las familias durante una reunión celebrada el 25 de septiembre.

El abogado de los padres, Fermín Fernando Flores Ayala, relató que sus representados consideraron necesaria la disculpa. “Necesitaban una disculpa. Ninguna persona les había pedido perdón”, dijo.

“El titular del IMSS se disculpó personalmente, pidió perdón, una frase que la verdad me dijo uno de los padres: ‘nos dieron la disculpa que necesitábamos’”, narró Flores Ayala. Las autoridades ofrecieron apoyo a las familias y programaron una nueva reunión 15 días después del encuentro del 25 de septiembre.

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