Grecia Quiroz acepta que irá por la gubernatura de Michoacán y define si será la candidata de la oposición

Grecia Quiroz explica si luchará por la gubernatura de Michoacán en 2027. (Grecia Quiroz)

Guardar

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se ha mantenido al centro de la especulación debido a que diferentes partidos políticos han manifestado su respaldo para que contienda por la gubernatura de Michoacán en los próximos comicios de junio 2027. Sin embargo, la política, viuda de Carlos Manzo, ha tratado de ser cautelosa sobre su definición.

El calendario electoral es preciso y señala que será hasta a mediados de noviembre cuando la contienda comience con las precampañas a las gubernaturas, ante esto, la presidenta municipal insiste en no apresurar su postura, ya que ella quiere “seguir ayudando a la gente”.

PUBLICIDAD

Por tiempos electorales, Grecia Quiroz lanza definición sobre candidatura por Michoacán

En entrevista con el periodista Claudio Ochoa, la dirigente del Movimiento del Sombrero comentó que al tratarse de una candidatura independiente deberá esperar los tiempos que marca el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE) para dar a conocer su aspiración de manera formal, tras la insistencia de quien la cuestionó, Grecia Quiroz dio luz verde a la decisión: “A la medida de mis posibilidades, ir por la gubernatura”.

Luego de que en los últimos meses la han buscado distintos liderazgos de los partidos políticos de oposición -Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC)-, la mandataria local admitió que solo los emecistas han mostrado solidaridad respecto a temas como la afectación a las candidaturas independientes en Michoacán, pero eso no significa que haya pactado con ellos o en su caso, con Morena.

PUBLICIDAD

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, ofrece declaraciones a los medios de comunicación en un espacio al aire libre. Durante su intervención frente a los micrófonos, aborda la situación relacionada con los dispositivos celulares de Carlos Manzo y afirma que el tema ha sido politizado.

Al recordar el paso de su esposo en el partido oficialista, donde la política asegura que Carlos Manzo no perdió el rumbo, detalló que ella no accederá a representa a alguna de las fuerzas políticas que ya le han abierto la puerta a que los represente, ya que su registro ante el órgano electoral “es la vía independiente”.

Rechaza tener algún acercamiento con Morena

Tras un gobierno marcado por la constante violencia donde la ciudadanía ha señalado la falta de atención del mandatario estatal, Alfredo Bedolla, la presidenta municipal comentó que está distanciada de Morena, ya que “el objetivo es que le vaya bien a Michoacán, que tome un rumbo diferente al que hemos vivido por muchos años”.

PUBLICIDAD

Destacó que sí hay una posibilidad de implementar un gobierno alejado del pacto con el narco. Agregó que su relación con el coordinador estatal del oficialismo, Carlos Torres Piña, solo ha sido por su relación con la carpeta de investigación relacionada al asesinato de Carlos Manzo en noviembre de 2025.

Carlos Torres Piña buscará la gubernatura de Michoacán.

Resaltó que el crimen perpetrado contra su esposo se ha politizado, razón por la que volvió a exigir la atracción de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la disputa que mantiene con las autoridades estatales proviene de su desconfianza para entregar el celular que le exigen y por el que podría ser detenida de seguir en negativa.

PUBLICIDAD

Ante presión de la Fiscalía de Michoacán, gobernador defiende a Quiroz

El pasado 29 de septiembre, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla calificó de “imprudente” que la Fiscalía estatal busque arrestar a Grecia Quiroz por no entregar los celulares de su esposo, Carlos Manzo.

El mandatario defendió a la alcaldesa de Uruapan y recordó que ella no es testigo en la investigación del homicidio, sino víctima indirecta. “Para nada, eso no es posible que esto ocurra”, afirmó Ramírez Bedolla ante la amenaza del vicefiscal Israel Vega Rodríguez.

Vega Rodríguez anunció un nuevo requerimiento legal para que Quiroz entregue los dispositivos de Manzo, asesinado en noviembre de 2025. El funcionario detalló que, de persistir la negativa, las medidas de apremio “podrían llegar hasta el arresto” o la apertura de una carpeta de investigación por obstrucción de la justicia, tras casi un año sin que los teléfonos se pongan a disposición oficial.

PUBLICIDAD