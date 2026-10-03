Reportera y camarógrafo sobreviven a accidente durante cobertura en vivo: “Estamos vivos de milagro”

Una reportera fue atropellada en pleno noticiero en vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante la mañana de este viernes 2 de octubre, una escena no apta para menores de edad causó conmoción a todo México. La reportera, Alma Mireya de la Rosa, y su camarógrafo, Cristo Morales, fueron atropellados durante su labor en vivo de la cadena Gamavisión.

Ambos se encontraban en los carriles ordinarios de la avenida Morones Prieto, a la altura de la calle Pedro Martínez, en Monterrey, Nuevo León cuando un auto perdió el control sobre el pavimento mojado y los comunicadores sufrieron las consecuencias tras ser impactados.

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Ante la preocupación de sus compañeros y usuarios de las redes sociales, la reportera, Alma de la Rosa, envió un mensaje para informar al público que ella y su camarógrafo se encuentran en “atención médica” al tiempo en que agradece las muestras de apoyo por el incidente que casi termina en tragedia.

“Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, de preocupación, hoy puedo decir que estamos, mi camarógrafo y yo estamos vivos de milagro. Gracias a Dios”, se lee en la publicación de Alma Mireya de la Rosa.

Agradece las muestras de apoyo tras ser atropellada en Nuevo León (Captura de pantalla )

La reportera también mencionó que ella sufrió “múltiples golpes” sin precisar alguna fractura. “Estamos entrando a valoración médica”, comunicó. Respecto a su camarógrafo, Alma de la Rosa afirmó que “tiene algunas fracturas pero se localiza estable”.

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Alma de la Rosa y Cristo Morales fueron atendidos en el lugar por Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja para luego ser trasladados a un hospital privado.

En cuanto al conductor, reportes indican que se trata de un joven de 19 años quien fue detenido por las autoridades de Monterrey mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

¿Qué pasó durante la transmisión en vivo?

El periodista Mario Gámez acude a un centro médico para visitar a un integrante de su equipo de trabajo de Gamavisión, tras sufrir un atropello durante una transmisión. En las imágenes se observa al comunicador vistiendo traje gris mientras habla frente a la cámara junto a una camilla hospitalaria donde yace el reportero cubierto con una manta azul.

Alma de la Rosa Flores y su camarógrafo Cristo Morales, estuvieron durante un enlace en vivo de la cadena Gamavisión cuando una camioneta oscura, presuntamente manejada por un joven de 19 años, sufrió un derrape y no pudo evitar el atropellamiento de los comunicadores.

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Durante 7 segundos, la cámara de televisión apuntó al suelo mientras la reportera Alma Mireya de la Rosa y su camarógrafo pedían ayuda, mientras en el estudio de televisión el conductor, Mario Gámez, se quedó pasmado por lo que había sucedido con sus compañeros de trabajo.

“A ver, regresa conmigo. Regresa conmigo. Acabamos de presenciar en vivo, un accidente y atropellaron a nuestra reportera Alma de la Rosa y al camarógrafo Cristo Morales”, dijo con un tono de preocupación previo a visitar el hospital donde atienden a las dos personas heridas.

“Buenas noticias mis dos compañeros están muy bien. Golpeados, lastimados, asustados, pero no hay lesiones de gravedad, afortunadamente, por el incidente”, afirmó en un video difundido en sus medios oficiales de internet.

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“Me acaban de informar que lo que pensábamos que era una fractura inclusive de Cristo (Morales), en su tobillo no es así, no resultó así en los exámenes. Ya los revisaron todos los exámenes: rayos X, TAC si necesarios, y sí son lesiones, pero no de consideración2, explicó Mario Gámez.

“La que más nos preocupaba era la del tobillo izquierdo. pensábamos que había una fractura ahí, de su tobillo, inclusive expuesta, que no fue, a lo mucho van a revisar que no sea una fisura, pero está estamos bien dentro de lo que cabe”, añadió.

En ese sentido, Mario Gámez añadió que tanto Alma de la Rosa como el camarógrafo Cristo Morales “se van a quedar aquí lo que sea necesario, bien atendidos, hasta que se recuperen” a causa del accidente esta mañana en Monterrey, Nuevo León.

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¿Quién es Alma Mireya de la Rosa, reportera que fue atropellada en plena transmisión en vivo?

Fue atropellada en Monterrey mientras daba su informe en vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alma Mireya de la Rosa Flores es una reportera y periodista mexicana con una trayectoria de aproximadamente 35 años en los medios de comunicación.

Trabaja para la cadena Gamavisión Noticias, donde se desempeña como corresponsal y movilera en Monterrey, Nuevo León. Alma de la Rosa es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) e inició su trayectoria profesional en TV Azteca Noreste en 1997.

Mientras la reportera explicaba las condiciones de la avenida Moreno Prieto, una camioneta, de la marca Jeep, derrapó sobre el asfalto húmedo y terminó por contactar a Alma de la Rosa y también al camarógrafo Cristo Morales ante los ojos de los televidentes que veían el noticiero al paso de las 8.00 am.

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Gobernador Samuel García desea pronta recuperación a reportera que sufrió accidente en vivo

(FB)

En una historia de Instagram, Samuel García, gobernador de Nuevo León, envió pronta recuperación a la periodista, Alma de la Rosa Flores y al operador de la cámara, Cristo Morales, por el accidente que les provocó fuertes lesiones este viernes.

“Deseo una pronta recuperación para la reportera Alma de la Rosa Flores y el reportero Cristo Morales, compañeros de mi estimado Mario Gámez de Gamavisión Noticias, quienes sufrieron un accidente al realizar un enlace en vivo en la Avenida Morones Prieto”, publicó el gobernador.

“Afortunadamente, recibieron atención médica oportuna y se encuentran estables”, agregó Samuel García en su mensaje donde manifiesta su solidaridad con la reportera Alma Mireya de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales.

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