México

Código Avisa en CDMX: así funcionará el nuevo sistema de advertencias del Invea antes de suspender un negocio

La nueva política busca evitar el cierre inmediato de comercios familiares por omisiones documentales, sin reducir las sanciones por incumplimientos

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Tiendas de abarrotes, papelerías, cafeterías y talleres mecánicos en la Ciudad de México tendrán hasta tres notificaciones para corregir faltas antes de recibir un sello de suspensión de acticidades. (Cortesía INVEA)
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La revisión a negocios como una papelería, una cafetería o un taller mecánico ya no deberá terminar de inmediato con sellos de suspensión.

Desde el lunes 5 de octubre, el INVEA aplicará en la Ciudad de México un modelo de avisos previos para que pequeños comercios corrijan faltas administrativas.

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La Jefa de Gobierno, Clara Brugada presentó el nuevo esquema de verificación que busca proteger la actividad económica y garantizar la seguridad de la ciudadanía. (X/ @CDMXConsejeria)
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada presentó el nuevo esquema de verificación que busca proteger la actividad económica y garantizar la seguridad de la ciudadanía. (X/ @CDMXConsejeria)

El programa, llamado Código Avisa, combina prevención para negocios de bajo impacto con controles contra falsos verificadores y cobros indebidos. Las sanciones seguirán vigentes, aunque la suspensión quedará como último recurso cuando una irregularidad pueda subsanarse.

Así avanzarán los avisos en negocios antes de colocar sellos de suspensión

El procedimiento aplicará a establecimientos como tiendas de abarrotes, papelerías, cafeterías, lavanderías y talleres mecánicos. La autoridad buscará que los responsables conozcan el reporte y tengan margen para regularizar su operación.

  • Tras una queja ciudadana, el establecimiento recibirá una primera notificación. El responsable conocerá la irregularidad señalada y podrá corregirla antes de una medida cautelar.
  • Si el incumplimiento persiste, llegará un segundo aviso. Esa revisión permitirá confirmar si el negocio atendió la observación o mantiene las condiciones que originaron el reporte.
  • La tercera etapa será un apercibimiento formal. El INVEA dejará constancia de los avisos previos y de la oportunidad que tuvo el comercio para corregir la falta.
Se muestra un letrero grande de "SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES" en rojo y blanco sobre una cortina metálica gris. El letrero indica "Alcaldía Cuauhtémoc"
El procedimiento para negocios de bajo impacto contempla una notificación inicial, un segundo aviso y un apercibimiento formal antes de la clausura. (X @AlessandraRdlv)

Después de ese proceso, la autoridad podrá suspender actividades si hay reincidencia o si el establecimiento no regulariza las condiciones detectadas. El objetivo de “cero clausuras” no eliminará las sanciones; se concentrará en faltas administrativas que tengan solución.

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Restaurantes y hoteles tendrán otro esquema; bares mantendrán controles estrictos

Código Avisa distinguirá las revisiones según el giro mercantil. Los comercios de impacto vecinal tendrán menos avisos, mientras que los centros nocturnos seguirán bajo un régimen con medidas más rápidas.

  • Restaurantes, hoteles y salones de fiestas podrán recibir hasta dos avisos. Las inspecciones revisarán horarios, aforo, permisos y las condiciones para vender bebidas alcohólicas.
  • Bares, cantinas, cabarets, discotecas y centros nocturnos no entrarán al esquema ordinario. Por sus obligaciones de protección civil, enfrentarán una supervisión más estricta.
  • La venta de alcohol a menores, el exceso de aforo, los hechos de violencia o un riesgo para la salud permitirán un desalojo y cierre inmediato, sin necesidad de acumular advertencias.
Pulquería, Resistencia pulquera, Tradición
Los comercios que corrijan las faltas detectadas y entreguen la documentación solicitada pueden reabrir en un plazo de hasta 10 días hábiles. (Credito: cuartoscuro)

De esta manera, la nueva política busca que una omisión documental no cierre de golpe un negocio familiar, sin limitar la respuesta de las autoridades ante conductas que comprometan la seguridad de clientes, trabajadores o vecinos.

El INVEA usará cámaras para vigilar las visitas de verificación

El cambio también alcanzará al personal verificador. Los comerciantes tendrán herramientas para confirmar que una visita es legítima y para evitar que inspectores falsos soliciten pagos fuera del procedimiento.

  • Cada diligencia deberá contar con una orden digital autentificable.
  • El sistema permitirá comprobar la visita y dejar un registro de la actuación del personal.
  • Los verificadores portarán credenciales con código QR, hologramas, uniformes, números de identificación y cámaras corporales para registrar las inspecciones.
  • Las multas deberán liquidarse ante la Secretaría de Administración y Finanzas. Ningún funcionario podrá recibir dinero dentro de un establecimiento.
  • Los dueños podrán acudir a Verificatel, mediante Locatel, para validar identidades o denunciar irregularidades. También habrá talleres con Sedeco y verificaciones voluntarias.
Los verificadores del INVEA emplearán cámaras corporales, uniformes oficiales y credenciales con código QR para validar las inspecciones. (X/ @CDMXConsejeria)
Los verificadores del INVEA emplearán cámaras corporales, uniformes oficiales y credenciales con código QR para validar las inspecciones. (X/ @CDMXConsejeria)

Así, con el nuevo modelo, los comercios que corrijan las faltas señaladas y entreguen la documentación requerida podrán recuperar la operación en un plazo de hasta 10 días hábiles.

La apuesta de la CDMX es que una revisión deje de ser una puerta cerrada para los pequeños negocios y se convierta, primero, en una oportunidad para ponerse en regla.

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