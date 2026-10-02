México

Receta de tlacoyos de frijol: el antojito mexicano que quita el hambre de manera saludable

La masa ovalada y gruesa se cocina directamente sobre el comal, una técnica sencilla que mantiene el sabor del maíz y reduce el uso de grasa

Tlacoyos de maíz azul con frijoles, queso y salsa sobre un plato de cerámica junto a cuencos con salsas y cubiertos en una mesa de madera.
Un plato con tlacoyos de maíz azul servidos con frijoles, queso y salsa reposa sobre una mesa de madera junto a cuencos con aderezos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los tlacoyos de frijol combinan una masa de maíz tierna con un relleno cremoso de legumbres. Cocinados en el comal y acompañados con nopales, salsa y queso fresco, resultan saciantes sin necesidad de freírlos.

Este antojito es habitual en la cocina del centro de México, donde admite rellenos de frijol, haba o requesón. La masa ovalada y gruesa se cocina directamente sobre el comal, una técnica sencilla que mantiene el sabor del maíz y reduce el uso de grasa.

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Tres tlacoyos con frijoles, queso, cebolla, cilantro y rábano sobre un plato de barro junto a un recipiente con salsa en una mesa de madera.
Tres tlacoyos de frijol preparados con queso, rábano y salsa se presentan en un plato tradicional de barro sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tlacoyos de frijol

Los tlacoyos son piezas ovaladas de masa de maíz rellenas de frijoles, que se cierran a mano y se cocinan sobre una plancha o comal. La técnica principal consiste en formar una masa compacta, sellar bien el relleno y dorarla por ambos lados sin añadir demasiado aceite.

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 35 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora.

La receta parte de frijoles cocidos. Si se utilizan frijoles secos, hay que sumar el tiempo de remojo y cocción.

Ingredientes

  1. 500 g de masa de maíz nixtamalizada o harina de maíz preparada.
  2. 300 g de frijoles negros o bayos cocidos y escurridos.
  3. ¼ de cebolla.
  4. 1 diente de ajo.
  5. 1 cucharada de aceite de oliva o aceite vegetal.
  6. ½ cucharadita de comino molido.
  7. Sal al gusto.
  8. 100 ml de agua templada, aproximadamente.
  9. 300 g de nopales limpios y cortados en tiras.
  10. 120 g de queso fresco desmenuzado.
  11. ½ cebolla morada cortada en tiras finas.
  12. 120 g de salsa roja o verde.
  13. 2 cucharadas de cilantro fresco picado.
  14. 1 lima o limón.

Cómo hacer tlacoyos de frijol, paso a paso

  1. Coloca los frijoles cocidos en un cuenco. Aplástalos con un tenedor hasta conseguir una pasta espesa.
  2. Calienta el aceite en una sartén. Sofríe la cebolla y el ajo picados durante 3 minutos.
  3. Añade los frijoles, el comino y una pizca de sal. Cocina durante 5 minutos, hasta que el relleno quede seco y manejable.
  4. Deja templar la pasta de frijoles. Si está demasiado húmeda, los tlacoyos pueden abrirse durante la cocción.
  5. Pon la masa de maíz en un cuenco. Añade el agua poco a poco y amasa hasta obtener una textura suave, flexible y sin grietas.
  6. Divide la masa en 8 porciones iguales. Forma una bola con cada una.
  7. Aplana una bola con las manos hasta formar un disco grueso.
  8. Coloca 1 cucharada de frijoles en el centro. Cierra la masa alrededor del relleno y presiona los bordes.
  9. Estira cada pieza con las manos hasta conseguir una forma ovalada, de unos 12 cm de largo.
  10. No las dejes demasiado finas: deben conservar un grosor suficiente para que el relleno quede protegido.
  11. Calienta un comal o una sartén antiadherente a fuego medio.
  12. Cocina los tlacoyos durante 4 o 5 minutos por cada lado. Deben quedar firmes, con algunas zonas doradas y sin quemarse.
  13. Para preparar los nopales, cuécelos en una sartén durante 8 o 10 minutos, hasta que estén tiernos. Escúrrelos si sueltan demasiado líquido.
  14. Sirve los tlacoyos calientes con los nopales, la salsa, el queso fresco, la cebolla morada y el cilantro.
  15. Termina con unas gotas de lima o limón.
Infografía con seis ilustraciones de pasos de cocina, ingredientes, tlacoyos preparados y el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla los pasos para la elaboración de tlacoyos de frijol a partir de la masa, el relleno y la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 tlacoyos, equivalentes a 4 porciones de 2 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por 2 tlacoyos con nopales, queso y salsa:

  • Calorías: 390 kcal.
  • Proteínas: 15 g.
  • Hidratos de carbono: 65 g.
  • Grasas: 9 g.
  • Fibra: 12 g.
  • Sodio: 550 mg, según la cantidad de sal y queso utilizada.

El aporte de fibra procede principalmente de los frijoles, los nopales y la masa de maíz. Para obtener una versión más ligera, se puede reducir la cantidad de queso y cocinar los tlacoyos sin aceite.

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Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los tlacoyos cocinados se conservan en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Guarda los nopales, la salsa y el queso en recipientes separados para evitar que la masa se humedezca.

Para recalentarlos, utiliza un comal o una sartén a fuego medio durante 3 o 4 minutos por cada lado. También se pueden congelar sin los acompañamientos durante 2 meses.

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