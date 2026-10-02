Receta de tlacoyos de frijol: el antojito mexicano que quita el hambre de manera saludable

Los tlacoyos de frijol combinan una masa de maíz tierna con un relleno cremoso de legumbres. Cocinados en el comal y acompañados con nopales, salsa y queso fresco, resultan saciantes sin necesidad de freírlos.
Este antojito es habitual en la cocina del centro de México, donde admite rellenos de frijol, haba o requesón. La masa ovalada y gruesa se cocina directamente sobre el comal, una técnica sencilla que mantiene el sabor del maíz y reduce el uso de grasa.
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Receta de tlacoyos de frijol
Los tlacoyos son piezas ovaladas de masa de maíz rellenas de frijoles, que se cierran a mano y se cocinan sobre una plancha o comal. La técnica principal consiste en formar una masa compacta, sellar bien el relleno y dorarla por ambos lados sin añadir demasiado aceite.
Tiempo de preparación
- Tiempo activo: 35 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Tiempo total: 1 hora.
La receta parte de frijoles cocidos. Si se utilizan frijoles secos, hay que sumar el tiempo de remojo y cocción.
Ingredientes
- 500 g de masa de maíz nixtamalizada o harina de maíz preparada.
- 300 g de frijoles negros o bayos cocidos y escurridos.
- ¼ de cebolla.
- 1 diente de ajo.
- 1 cucharada de aceite de oliva o aceite vegetal.
- ½ cucharadita de comino molido.
- Sal al gusto.
- 100 ml de agua templada, aproximadamente.
- 300 g de nopales limpios y cortados en tiras.
- 120 g de queso fresco desmenuzado.
- ½ cebolla morada cortada en tiras finas.
- 120 g de salsa roja o verde.
- 2 cucharadas de cilantro fresco picado.
- 1 lima o limón.
Cómo hacer tlacoyos de frijol, paso a paso
- Coloca los frijoles cocidos en un cuenco. Aplástalos con un tenedor hasta conseguir una pasta espesa.
- Calienta el aceite en una sartén. Sofríe la cebolla y el ajo picados durante 3 minutos.
- Añade los frijoles, el comino y una pizca de sal. Cocina durante 5 minutos, hasta que el relleno quede seco y manejable.
- Deja templar la pasta de frijoles. Si está demasiado húmeda, los tlacoyos pueden abrirse durante la cocción.
- Pon la masa de maíz en un cuenco. Añade el agua poco a poco y amasa hasta obtener una textura suave, flexible y sin grietas.
- Divide la masa en 8 porciones iguales. Forma una bola con cada una.
- Aplana una bola con las manos hasta formar un disco grueso.
- Coloca 1 cucharada de frijoles en el centro. Cierra la masa alrededor del relleno y presiona los bordes.
- Estira cada pieza con las manos hasta conseguir una forma ovalada, de unos 12 cm de largo.
- No las dejes demasiado finas: deben conservar un grosor suficiente para que el relleno quede protegido.
- Calienta un comal o una sartén antiadherente a fuego medio.
- Cocina los tlacoyos durante 4 o 5 minutos por cada lado. Deben quedar firmes, con algunas zonas doradas y sin quemarse.
- Para preparar los nopales, cuécelos en una sartén durante 8 o 10 minutos, hasta que estén tiernos. Escúrrelos si sueltan demasiado líquido.
- Sirve los tlacoyos calientes con los nopales, la salsa, el queso fresco, la cebolla morada y el cilantro.
- Termina con unas gotas de lima o limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 8 tlacoyos, equivalentes a 4 porciones de 2 unidades.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación aproximada por 2 tlacoyos con nopales, queso y salsa:
- Calorías: 390 kcal.
- Proteínas: 15 g.
- Hidratos de carbono: 65 g.
- Grasas: 9 g.
- Fibra: 12 g.
- Sodio: 550 mg, según la cantidad de sal y queso utilizada.
El aporte de fibra procede principalmente de los frijoles, los nopales y la masa de maíz. Para obtener una versión más ligera, se puede reducir la cantidad de queso y cocinar los tlacoyos sin aceite.
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Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Los tlacoyos cocinados se conservan en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.
Guarda los nopales, la salsa y el queso en recipientes separados para evitar que la masa se humedezca.
Para recalentarlos, utiliza un comal o una sartén a fuego medio durante 3 o 4 minutos por cada lado. También se pueden congelar sin los acompañamientos durante 2 meses.
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