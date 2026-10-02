Alarma en Conalep de Fresnillo: reportan a alumno armado, pero no hallan pistola

Un reporte sobre un supuesto alumno armado movilizó a policías en el Conalep 137 de Fresnillo. Crédito: Imagen creada con IA

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Una alerta por la presunta presencia de un estudiante armado provocó este jueves 1 de octubre una movilización de corporaciones de seguridad en el Conalep 137 de Fresnillo, Zacatecas.

El reporte señalaba que un alumno habría mostrado un objeto con apariencia de arma de fuego durante una situación ocurrida dentro del plantel.

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Ante la llamada de emergencia, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudió a las instalaciones para verificar el señalamiento. También participaron elementos de la Policía de Investigación, quienes realizaron las diligencias correspondientes dentro de la institución.

La movilización ocurrió el mismo día en que se registró un ataque en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde murió la subdirectora del plantel y tres personas resultaron heridas. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Coahuila, dos jóvenes de 18 años, identificados como hermanos y exalumnos de la institución, fueron detenidos.

Autoridades revisan el Conalep 137 tras reporte de arma

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo, el aviso sobre el supuesto alumno armado llevó a los agentes hasta el plantel educativo para realizar una inspección y verificar lo ocurrido.

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Los elementos de seguridad se entrevistaron con docentes y directivos del Conalep, quienes permitieron el acceso a las instalaciones. También tuvieron contacto con el estudiante que había realizado el señalamiento sobre la presunta presencia de un arma.

En versiones difundidas sobre el incidente se indicó que el reporte surgió después de una riña entre estudiantes. Uno de los alumnos habría señalado que otro joven mostró un objeto que parecía un arma y que presuntamente lo llevaba en la cintura.

La descripción proporcionada refería a un estudiante de complexión delgada, con sudadera negra y pantalón azul. Sin embargo, el alumno que hizo el reporte dijo desconocer su identidad, salón o ubicación dentro del plantel.

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Revisan 28 espacios y no encuentran ninguna pistola

La inspección se extendió por distintas áreas del Conalep 137. Según el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los elementos recorrieron 28 espacios, entre aulas, baños y pasillos.

Durante la revisión no fue localizado ningún estudiante que coincidiera con las características proporcionadas por quien realizó el señalamiento. Tampoco se encontró un arma de fuego dentro de las instalaciones.

Además, las autoridades entrevistaron al alumno que reportó el hecho para obtener mayores datos sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el comunicado, la información que proporcionó no resultó congruente respecto al motivo del conflicto con el supuesto portador del arma y tampoco aportó características suficientes para identificarlo plenamente.

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Entre los datos confirmados por las autoridades se encuentran:

El reporte alertó sobre un supuesto estudiante armado dentro del Conalep. Personal de Seguridad Pública Municipal acudió al plantel. La Policía de Investigación participó en la inspección. Fueron revisados 28 espacios entre aulas, baños y pasillos. No se encontró a un alumno que correspondiera con la descripción ni un arma de fuego.

Autoridades descartan presencia de un alumno armado

Después de concluir la revisión, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que no se localizó ningún arma de fuego ni al supuesto responsable señalado en el reporte.

La corporación calificó el aviso como una falsa alarma, luego de que la inspección realizada en la totalidad del plantel no permitiera confirmar la presencia de una persona armada.

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El comunicado oficial también señala que las autoridades tuvieron acceso a las instalaciones con autorización de docentes y directivos, además de que se acercaron al estudiante que proporcionó la información inicial para conocer los detalles del señalamiento.

De esta manera, la movilización de los cuerpos de seguridad terminó sin el hallazgo de una pistola o de una persona que correspondiera con la descripción proporcionada.

Alerta en Conalep de Fresnillo ocurre tras ataque en Torreón

El reporte en Fresnillo ocurrió horas después del ataque registrado en la Escuela Secundaria Número 13 de Torreón, Coahuila, donde murió la subdirectora y tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

La Fiscalía General de Coahuila informó que dos jóvenes de 18 años, hermanos y exalumnos del plantel, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

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De acuerdo con los primeros datos difundidos por la Fiscalía, la investigación apunta preliminarmente a un posible conflicto de carácter emocional entre los exalumnos y personal de la institución.

También se indicó que, hasta ese momento, no se había confirmado el uso de armas de fuego ni detonaciones en ese caso.

En Fresnillo, en cambio, la revisión realizada tras el reporte de un supuesto alumno armado concluyó sin localizar armas ni al estudiante señalado. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmó posteriormente que se trató de una falsa alarma.