México

Reportan agresión policial contra prensa durante movilización por la masacre del 2 de octubre en CDMX

Iván Ortiz, reportero de El Sol de México, denunció haber sido golpeado y despojado de su equipo de trabajo por elementos de la SSC y civiles con casco

El reportero Iván Ortiz, del Sol de México, denunció agresiones físicas por parte de elementos de seguridad, quienes le quitaron su celular con el que documentaba la manifestación del 2 de octubre. (Crédito: redes sociales)

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) habrían agredido este 2 de octubre de 2026 a Iván Ortiz, reportero de El Sol de México, mientras cubría la movilización por el 58 aniversario de la masacre de Tlatelolco a las afueras del Metro Tlatelolco. Según su denuncia, compartida en redes sociales momentos después del hecho, un grupo de uniformados y personas vestidas de negro equipadas con cascos lo golpearon en el rostro y el cuerpo, además de despojarlo de su equipo de trabajo.

La agresión habría ocurrido alrededor de las 14:50 horas, cuando manifestantes rompieron el cerco policiaco instalado en la salida del Metro Tlatelolco. De acuerdo con el reportero, un manifestante discutió con un policía y ambos se fueron a los golpes, hasta que cuatro elementos intervinieron contra el civil. Ortiz sostiene que intentó documentar la escena y recibió golpes de los uniformados y de civiles que participaban en la confrontación.

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Lo despojaron de su mochila y su equipo de trabajo

“En la salida del Metro hubo mucha gente. Manifestantes rompieron el cerco policiaco. Uno de ellos discutió con un policía, se fueron a los golpes entre los dos. Luego cuatro policías lo golpearon”, relató el reportero a su medio.

Ortiz explicó que al tratar de hacer su trabajo, comenzó a recibir golpes de varios policías y de personas vestidas de negro y con casco que ocultaban su rostro. Según su testimonio, durante la agresión perdió una mochila gris con rojo que contenía una computadora, su celular y una maleta adicional.

Un video compartido en redes sociales mostró al reportero de El Sol de México en la movilización. Crédito: Redes Sociales
Un video compartido en redes sociales mostró al reportero de El Sol de México en la movilización. Crédito: Redes Sociales

En el mismo testimonio, el reportero reiteró ante otros colegas que los agresores vestían de civil pero portaban cascos, y que la violencia no se habría limitado a la prensa, sino que también habría alcanzado a estudiantes que se integraban a la movilización. “Me golpearon tanto policías como otras personas vestidas de civil y me quitaron el teléfono y mis pertenencias”, dijo.

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En un video de las agresiones, difundido en redes sociales, se observa al reportero rodeado por un grupo de policías de la SSC con equipo antimotines, en diálogo con los elementos en el punto donde se registraron los hechos, cerca del Metro Tlatelolco.

El reportero señaló tras el episodio de violencia que así es la manera en la que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Pablo Vázquez, trata a la prensa y a los estudiantes durante las movilizaciones, bajo el gobierno de la jefa de Gobierno Clara Brugada.

La SSC reportó supervisión de derechos humanos en el operativo

La tarde de este mismo 2 de octubre, la SSC compartió un reporte con imágenes sobre la presencia de testigos de su Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) durante la movilización. La corporación señaló que estos elementos realizarán recorridos de supervisión para verificar que la actuación de los policías presentes se apegara a los protocolos de actuación policial.

Elementos de la Dirección General de Derechos Humanos de la SSC realizan recorridos de supervisión afuera del Metro Tlatelolco durante la movilización por el 58 aniversario de la masacre de 1968. (Foto: SSC)
Elementos de la Dirección General de Derechos Humanos de la SSC realizan recorridos de supervisión afuera del Metro Tlatelolco durante la movilización por el 58 aniversario de la masacre de 1968. (Foto: SSC)

Una de las imágenes difundidas por la corporación muestran a cuatro elementos con la insignia DGDH en la espalda, de pie frente a un contingente de policías con casco y motocicletas alineadas, afuera del Metro Tlatelolco, en el mismo punto donde Ortiz denunció haber sido agredido. Hasta el momento, la corporación no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso de Ortiz.

Una organización alertó sobre riesgos en movilizaciones

La Red Rompe el Miedo México (RRM-MX) anunció desde el 25 de septiembre que activaría un monitoreo específico para documentar agresiones contra periodistas durante tres jornadas de movilización: el 26 de septiembre, por el 12 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; el 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro; y el 2 de octubre, por el aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968.

La organización informó que durante esas fechas compartiría información en tiempo real a través de su cuenta en X, @RompeMiedo, documentaría agresiones contra periodistas y personas defensoras de su red, y mantendría comunicación con autoridades capitalinas para alertar sobre necesidades urgentes de apoyo.

En su comunicado, la RRM-MX señaló que “la protesta es un derecho fundamental en toda sociedad democrática” y que el trabajo periodístico resulta esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas durante las movilizaciones. La organización hizo un llamado a las autoridades capitalinas para garantizar la seguridad tanto de la prensa como de los manifestantes.

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