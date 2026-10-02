El partido de futbol americano que encendió la chispa del movimiento estudiantil de 1968

Un partido desató las marchas contra el gobierno de 1968 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hoy 2 de octubre del 2026 se cumple otro año de uno de los episodios más cruentos en la historia de México, la Matanza de Tlatelolco en 1968, un hecho que “no se olvida” en la memoria de las y los estudiantes que marchan en esta fecha como un acto de resistencia para recordar a las víctimas e impedir que la represión quede reducida a un capítulo espolvoreado.

Los reunión de masas comienza en la Plaza de las Tres Culturas, donde acaeció el ataque de militares contra las y los alumnos que organizaron un mitin aquel 2 de octubre de 1968, para movilizarse rumbo al corazón de la vida nacional, el Zócalo de la Ciudad de México.

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Antes de esa trágica noche, pasaron poco más de dos meses de manifestaciones por parte de los estudiantes de la UNAM e IPN, además de escuelas privadas y gente externa tras un conato de bronca tras un partido de futbol americano,

De acuerdo al autor, Raúl Álvarez Garín, en su obra La Estela de Tlatelolco, los primeros incidentes que dieron origen al movimiento de 1968 se produjeron el 22 de julio en la Plaza de la Ciudadela, donde un juego de futbol americano entre estudiantes de la Preparatoria Isaac Ochoterena y de las vocacionales: 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acabó en una riña colectiva; los preparatorianos sufrieron la peor parte.

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En consecuencia, un día después de la reyerta, diversos camiones universitarios de los planteles: 2 y 6 de la preparatoria, fueron encabezados por jóvenes “porristas” que agredieron con palos y piedras a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La situación se agravó hasta causar destrozos en los edificios escolares y con la presencia de los granaderos que sólo habrían permanecido como espectadores sin intervenir. Los politécnicos no se guardaron nada y horas más tardes respondieron y atacaron a los alumnos de la Preparatoria Isaac Ochoterena en su propia institución.

El periodista Eduardo Varela conmemora la matanza de Tlatelolco de 1968 (X / Eduardo Varela )

“El 2 de octubre no se olvida. En 1968, la matanza de Tlatelolco dejó un número aún debatido de estudiantes y civiles asesinados. Aquel día marcó para siempre la historia de México y también transformó al futbol americano mexicano. El 2 de octubre no se olvida”, publicó Eduardo Varela, narrador de la NFL en ESPN.

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El conflicto no terminó ahí, pese a que algunos consideraron concluido el altercado. Estudiantes del IPN fueron interceptados por dos batallones del cuerpo de granaderos en el parque de la Ciudadela y perseguidos hasta sus planteles.

En el inmueble, los estudiantes sufrieron golpes, junto con maestros e incluso autoridades escolares, quienes se vieron obligadas a dejar constancia de los hechos en un informe oficial.

El enfrentamiento político comenzó tras la violenta intervención de los granaderos. Los estudiantes de las escuelas vocacionales armaron una protesta formal, en ella exigieron la destitución de los mandos policiacos señalados por la agresión.

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De forma premeditada, se convocó a una marcha para el viernes 26 de julio en respaldo de esas demandas. La movilización estuvo encabezada por el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), órgano que durante varios años fue el representativo estudiantil del IPN y de otras escuelas técnicas en México.

¿Qué pasó durante las marchas estudiantiles de 1968 antes de la Matanza del 2 de octubre?

El documental El grito reúne imágenes captadas por alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos sobre las marchas de 1968. (IMDb)

El movimiento estudiantil de 1968 no comenzó como una exigencia para cambiar al gobierno ni como una protesta exclusiva de universitarios, su detonante fue la respuesta policiaca a una riña entre alumnos del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoterena, ocurrida el 22 de julio en las inmediaciones de La Ciudadela, tras un juego de futbol americano.

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La intervención de los granaderos contra estudiantes de las vocacionales fue el hecho que amplió las manifestaciones. Hubo golpes, persecuciones y detenciones. En los días posteriores, la protesta se agrandó hasta recibir el apoyo de más escuelas tanto del IPN como de la UNAM.

Los enseñantes comenzaron a exigir castigos a los responsables de la violencia, que los cuerpos policiacos respetaran los planteles y la liberación de los jóvenes detenidos. Con el paso de las semanas, el movimiento sumó exigencias de libertades democráticas y críticas al autoritarismo del Gobierno del antes Presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz (1911-1979).

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La tensión aumentó en dos frentes: las protestas estudiantiles sumaron participantes, mejoraron su organización y obtuvieron mayor apoyo social. En cambio, el Gobierno respondió primero con policías y granaderos, luego con el ejército y, finalmente, con un operativo militar en Tlatelolco.

¿Qué ocurrió el 2 de octubre de 1968 en el área de Tlatelolco?

Imágenes de la movilización en conmoración al 2 de octubre de 1968 (AFP)

El Consejo Nacional de Huelga (CNH) convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Inicialmente se contempló una marcha siguiente hacia el Casco de Santo Tomás, pero los dirigentes decidieron cancelarla por el riesgo de nuevos enfrentamientos.

Miles de personas llegaron a la zona pública de Tlatelolco: alumnos, maestros, vecinos, trabajadores, familias, periodistas y personas que acudieron a escuchar los discursos. Los oradores se ubicaron en el edificio Chihuahua.

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El ejército rodeó la zona. También operaba el Batallón Olimpia, un grupo de agentes y militares vestidos de civil, identificados con un guante o pañuelo blanco. La tarde avanzó con sobrevuelos de helicópteros y presencia militar alrededor de la plaza.

Pasadas las 6 de la tarde, tras el lanzamiento de tres bengalas desde un helicóptero, es que dio comienzo a la ola de disparos contra la gente reunida en Tres Culturas.

Hubo personas gravemente heridas y otras perdieron la vida; otras intentaron refugiarse en los edificios de la unidad habitacional. Durante la noche continuaron cateos, detenciones y traslados de estudiantes y dirigentes a instalaciones militares y a la prisión de Lecumberri.

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Tlatelolco: el punto de inflexión del movimiento estudiantil

Manifestantes y policías antidisturbios se enfrentan durante una protesta en conmemoración del 2 de octubre (Foto AP/Claudia Rosel)

La represión no fue el inicio del conflicto, sino el desenlace de más de dos meses de protestas, marchas, paros, ocupaciones militares y falta de diálogo. El 2 de octubre de 1968 debilitó el movimiento al detener a dirigentes y sembrar temor entre estudiantes y familiares.

Pese a lo acontecido en la Ciudad de México, el movimiento no concluyó esa noche. El Consejo Nacional de Huelga (CNH) mantuvo actividades y el paro continuó hasta noviembre, pero la disolución formal del consejo ocurrió en el mes de diciembre.

Tlatelolco se convirtió en un parteaguas porque expuso la capacidad represiva del estado frente a una movilización que pedía libertades políticas, fin de la violencia policial y una mesa de diálogo pública. Es por eso que cada 2 de octubre los estudiantes marchan desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo, para honrar la memoria de las víctimas aparte de exigir verdad, justicia y el esclarecimiento de los hechos.