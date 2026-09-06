Jorge Romero califica de “farsa” el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum; advierte imposición de una “verdad oficial”

El político mexicano Jorge Romero cuestiona el contenido del segundo informe de gobierno presentado por Claudia Sheinbaum. (Facebook: Jorge Romero Herrera | Presidencia)

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El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, lanzó una fuerte crítica contra la actual administración tras el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que dio el martes 1 de septiembre. Romero, desde una asamblea, aseguró este domingo,que el gobierno de la “dizque transformación” vive en un “país alternativo” y presume logros de los que, en realidad, más carece en todo el país.

Romero denunció que, aunque la presidenta presume que México se encuentra en el máximo contexto de libertad de expresión, la realidad es que el gobierno busca establecer la censura. Aseguró que existe un debate donde el gobierno intenta instaurar una “verdad oficial” para dictar a los medios qué información es la única válida para transmitir, a través de la recientemente aprobada reforma a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

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El líder panista citó textualmente las amenazas contra la prensa: “Y si no, los van a multar, así tal cual. Y si insisten en seguir transmitiendo lo que el Gobierno ya dijo que no es verdad, entonces te van a desenchufar como medio de comunicación”.

Además, el dirigente señaló el hostigamiento hacia la oposición y la prensa:

El gobierno publicó listas de comunicadores y políticos catalogados como opositores al régimen que “replican una red”.

El ochenta por ciento de las mujeres y hombres señalados en dicha lista son orgullosamente integrantes de Acción Nacional.

Cifras de seguridad y economía: “Una simulación”

En materia de seguridad, el dirigente acusó al gobierno de realizar una simulación con los números al afirmar que los homicidios han disminuido a la mitad. Expresó que el gobierno subestima a la ciudadanía: “Nos creen tan tontos para que no nos demos cuenta de que simple y sencillamente le están cambiando el nombre a los delitos”. Romero calificó de “vulgaridad” que presuman la baja en homicidios mientras admiten que han aumentado los “delitos contra la vida”.

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TEPOZTLÁN, MORELOS, 01JULIO2021.- Un hombre fue asesinado a balazos esta mañana en la calle prolongación Eje Norte Sur de la colonia Tetecolala. Extraoficialmente se supo que la víctima se encontraba sentado en la calle cuando el homicida llego, intento correr, pero fue alcanzado por las balas. Policía de Morelos resguardo la escena del crimen, más tarde llegaron peritos e investigadores de la Fiscalía del Estado, los cuales levantaron indicios para la averiguación que inicia, finalmente, trabajadores del Servicio Médico Forense levantado el cadáver y fue llevado a la morgue esperando ser identificado por sus familiares. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO.COM

Sobre el tema económico, Romero criticó que se celebren cifras de desempleo ocultando la realidad laboral del país.

Más de la mitad de los empleos en México son de carácter informal.

En comparación con otros países de Latinoamérica y Europa, la mayor parte de los trabajos carecen de seguridad social y de contrataciones formales.

Crisis en el sistema de salud y desabasto de medicamentos

Respecto al sistema de salud, Romero rechazó la afirmación presidencial de que ya no faltan medicamentos en los hospitales del país. Señaló que en las propias giras presidenciales, personas de comunidades rurales increpan a la mandataria para desmentirla sobre el abasto.

Familias enteras se reunieron en esta importante vía de acceso a la ciudad para exigir a las autoridades atención inmediata. (TW @SeGobCDMX)

En contraste, el líder panista destacó que existen excepciones a esta crisis:

Sí hay cuatro entidades en el país donde no ha faltado una sola quimioterapia para las niñas y niños con cáncer: A guascalientes, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua

Estas cuatro entidades son gobernadas por el PAN.

Romero hizo un reconocimiento a las tres gobernadoras y al gobernador panista por no entregar su sistema de salud al gobierno federal, lo cual garantizó el abasto.

Nexos con el crimen organizado y el llamado a Acción Nacional

Romero también criticó el uso del término “soberanía” por parte de Sheinbaum y de los militantes de Morena, afirmando que lo han distorsionado hasta el “nivel de cinismo” para defender a los suyos frente a imputaciones extranjeras por “los más terribles delitos”. Asimismo, denunció que el gobierno busca silenciar a quienes exponen su asociación con el narcotráfico y el crimen organizado.

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Jorge Romero pidió a la UIF investigar patrimonio de Andy López Beltrán (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Llegaron a gobernar Sinaloa con el apoyo de los cárteles del narcotráfico. Cuando ganaron esa elección, cogobernaron con el crimen organizado y hoy ya todo este país lo sabe”, sentenció el líder panista.

A pesar de que la presidenta Sheinbaum presume una gran unidad interna, Romero aseguró que esto es falso y que sufren de una “desintegración” interna. “Todas y todos sabemos cuál es la lucha intestina que ellos están viviendo”, puntualizó.

Jorge Romero lanzó un mensaje a los legisladores y gobernantes de Acción Nacional:

Hizo un llamado a todo el sistema PAN a replicar la farsa que representó el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum .

Afirmó que la voz de Acción Nacional no se callará jamás.

Puso como ejemplo de las mentiras del gobierno el tema de la deuda, señalando que, aunque la 4T asegura no endeudar, han duplicado la deuda pública del país en los siete años frente al poder.