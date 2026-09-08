México

El PAN denuncia al gobierno de Sheinbaum ante el Parlamento Europeo por presunta relación entre gobierno y narcotráfico

El dirigente nacional Jorge Romero Herrera difunde en X un video desde la sede legislativa comunitaria, donde militantes explican que el viaje busca dialogar sobre el panorama político y de seguridad en México

El dirigente nacional Jorge Romero Herrera difunde en X un video desde la sede legislativa comunitaria, donde militantes explican que el viaje busca dialogar sobre el panorama político y de seguridad en México

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El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, informó a través de su cuenta de X que una delegación de su partido se encuentra en Bruselas, Bélgica, donde sostiene encuentros con distintos liderazgos europeos.

De acuerdo con el mensaje publicado por Romero, el objetivo del viaje es “platicar sobre la realidad que vivimos hoy en México” y reforzar vínculos internacionales que, según dijo, buscan “favorecer a las familias mexicanas”.

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El dirigente panista compartió un video grabado en las instalaciones del Parlamento Europeo, en el que integrantes de la delegación —identificados como militantes de Acción Nacional— se dirigieron a los asistentes.

La gira encabezada por Jorge Romero Herrera ante interlocutores comunitarios exhibe un intento de internacionalizar la agenda doméstica, pero también abre preguntas sobre el impacto diplomático y la credibilidad de denuncias sin sustento público. (@JorgeRoHe)
La gira encabezada por Jorge Romero Herrera ante interlocutores comunitarios exhibe un intento de internacionalizar la agenda doméstica, pero también abre preguntas sobre el impacto diplomático y la credibilidad de denuncias sin sustento público. (@JorgeRoHe)

Señalamientos contra el gobierno federal

En el material difundido, uno de los representantes del PAN afirmó que la visita busca “decir a todo el mundo” lo que, a su juicio, ocurre actualmente en México bajo la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien se refirió en el video como parte del “dizque gobierno de Morena”.

El vocero panista habló de una presunta vinculación entre el crimen organizado y autoridades, así como de lo que calificó como “el fraude de la Cuarta Transformación (4T)”. Hasta el momento, no se han presentado en el video documentos, cifras o evidencias adicionales que sustenten dichas afirmaciones, las cuales corresponden a la postura política del PAN.

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Puntos clave del mensaje difundido por la delegación panista:

  • Se presentaron ante liderazgos del Parlamento Europeo.
  • Buscan exponer su lectura de la situación política y de seguridad en México.
  • Acusaron una presunta relación entre narcotráfico y autoridades, sin detallar pruebas.
  • Calificaron de “fraude” el proyecto de la 4T, en un señalamiento de carácter político.
@JorgeRoHe
@JorgeRoHe

PAN busca fortalecer alianzas internacionales

Además de los señalamientos, Romero Herrera destacó que la gira tiene como propósito “seguir fortaleciendo alianzas” con actores políticos europeos. El dirigente panista no precisó con qué bancadas, partidos o funcionarios específicos se reunió durante la jornada, ni la agenda completa de la visita.

El video difundido en X también incluyó un breve pasaje coreado por integrantes de la delegación, en el que se reafirma la identidad partidista de Acción Nacional.

Hasta el cierre de esta nota, la Presidencia de México y el gobierno federal no se han pronunciado sobre las declaraciones realizadas por la delegación del PAN en el Parlamento Europeo.

Se trata de la más reciente actividad internacional del PAN bajo la dirigencia de Jorge Romero, quien ha impulsado en meses recientes distintos acercamientos con organismos y liderazgos europeos como parte de la estrategia del partido de cara al proceso electoral de 2027.

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