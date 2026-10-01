EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 1 de octubre

Se espera que este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum hable sobre la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través de redes sociales presentó su nuevo libro “Pueblo”, el cual está enfocado en abordar parte de la historia política de México y completar su planteamiento sobre el llamado “Humanismo Mexicano”, concepto que identifica con el movimiento de la Cuarta Transformación.

Más Noticias

¿Mbappé puede superar a Hugo Sánchez en goles? El Pentapichichi responde En entrevista con LaLiga, el exfutbolista mexicano sostuvo que el atacante francés compite en un entorno distinto al que enfrentó

Panteón Rococó llega a Tiny Desk: así podrás ver su sesión en México Te decimos todo lo que debes saber para que no te pierdas tus canciones favoritas en este popular formato

Calendario lunar octubre 2026: fechas y horarios de las fases lunares más hermosas La Luna completa su ciclo de 29.5 días entre el 3 y el 31 de octubre, con cuatro fases visibles desde México

Así fue la fuerte explosión ocurrida en un edificio del Congreso de la CDMX de la avenida Juárez El incidente en avenida Juárez provocó cortes viales desde Balderas; autoridades difundieron rutas alternas mientras bomberos atienden el inmueble y se precisa el alcance de daños