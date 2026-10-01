México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 1 de octubre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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Se espera que este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum hable sobre la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través de redes sociales presentó su nuevo libro “Pueblo”, el cual está enfocado en abordar parte de la historia política de México y completar su planteamiento sobre el llamado “Humanismo Mexicano”, concepto que identifica con el movimiento de la Cuarta Transformación.

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