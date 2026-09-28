Ricardo Monreal reconoce “desgaste real” de Morena rumbo a 2027: estos son los 6 estados que ve más difíciles

Ricardo Monreal habló sobre el desgaste de Morena, las tensiones con el PT y los estados donde prevé mayor dificultad electoral. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aceptó que el partido enfrenta un “desgaste real” rumbo a la elección de 2027, a diferencia de la fuerza que tuvo en 2024 con Claudia Sheinbaum como candidata presidencial. El legislador también ubicó seis estados donde anticipa mayor dificultad electoral para el partido en el poder.

En entrevista con Adela Micha para La Saga, el morenista reconoció que el partido llega debilitado frente al ciclo electoral de 2024, y que no tendrán la misma votación.

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El legislador zacatecano calculó que su partido puede ganar entre 14 y 15 de las 17 gubernaturas en disputa el próximo 6 de junio. La cifra representa un pronóstico más cauto que el de comicios anteriores, cuando Morena arrasó en la mayoría de los estados en juego.

El desgaste es real, admite Monreal

Ricardo Monreal reconoció que hay un desgaste en la marca Morena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monreal no evadió la pregunta sobre si los escándalos de corrupción han afectado a Morena. “Sí, sí influye. Yo no podría decirte a ti que no, que no nos hace nada nadie. Eso sería falso y sería un autoengaño y una simulación”, respondió.

Puso como ejemplo el caso de Juchitán, Oaxaca, donde el presidente municipal de Morena fue detenido recientemente por su presunta alianza con Los Cromos, un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (cjng). “En otras condiciones y en otros gobiernos lo hubieran protegido”, sostuvo, para diferenciar la postura de la actual administración federal.

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El senador distinguió el efecto del desgaste: consideró que a la Presidenta no le afecta, pero al partido sí. “Cada evento que repercute negativamente en nuestra militancia, sí afecta la marca, sí afecta al partido y sí afecta al movimiento Morena”, explicó.

Sobre posibles rupturas internas por la selección de candidaturas, fue categórico al admitir que habrá salidas de militantes inconformes. “Yo creo que sí, es inevitable”, dijo, y agregó que esas fracturas también tienen costo: “Nos afecta, por supuesto. Quien te diga que no es falso”.

Los seis estados que Monreal ve más difíciles

Ricardo Monreal habló de los estados más difíciles para Morena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coordinador de la bancada morenista en el Senado detalló, entidad por entidad, dónde anticipa mayor competencia. Ubicó a Aguascalientes como el caso más complicado, por la fuerza territorial de la gobernadora actual, Tere Jiménez, de la oposición. “No es mala gobernadora, digo, me refiero a que territorialmente y partidistamente es muy eficaz”, señaló.

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En segundo lugar mencionó Querétaro, aunque matizó que Morena cuenta ahí con un aspirante competitivo: Santiago Nieto Castillo, ya designado coordinador estatal. “Puede dar la sorpresa”, afirmó.

Monreal incluyó también a Nuevo León y Chihuahua entre los estados de competencia cerrada, aunque con posibilidades reales de triunfo. “Nuevo León... lo podemos ganar si no nos equivocamos de aspirante. Y también Chihuahua. Chihuahua lo podemos ganar”, dijo. Ambas entidades son gobernadas actualmente por partidos de oposición.

Al preguntarle específicamente cuáles estados representan mayor riesgo, el senador nombró Campeche y Michoacán como los dos casos de competencia más cerrada. Cuando Micha sugirió a Zacatecas como tercer estado en riesgo, Monreal lo descartó de forma tajante: “No, Zacatecas va, la gente va a responder”.

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La negociación con el PT y el riesgo de perder la mayoría calificada

El Partido del Trabajo exige a Morena una segunda encuesta estatal tras señalar el incumplimiento de los acuerdos en México. (Jovani Pérez)

Un día antes de la entrevista, el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, se reunió con la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Citlalli Hernández, para destensar la relación entre ambos partidos. Monreal calificó el encuentro como una señal positiva frente al riesgo de ruptura.

El senador comparó la postura previa del PT, expresada por el diputado Reginaldo Sandoval, con la táctica de “estirar la liga al máximo” en una negociación. Reconoció que, de los diez coordinadores estatales designados hasta ese momento, ninguno correspondía a un perfil respaldado por el PT.

Monreal exigió transparencia en el proceso de encuestas internas: pidió a la dirigencia de Morena revelar qué casas encuestadoras se utilizaron y con qué metodología, para evitar suspicacias entre los aspirantes que quedaron fuera. “La transparencia es la única capaz de eliminar cualquier suspicacia, cualquier duda”, afirmó, y recordó que él mismo fue “testigo y víctima” de encuestas cuestionadas en su propia carrera política.

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Validó, además, parte del argumento del PT sobre su peso legislativo. Detalló la composición de la coalición en la Cámara de Diputados: 254 curules de Morena, 70 del Partido Verde y 60 del PT.

“Si en este momento el PT se saliera de la coalición, no tendríamos mayoría calificada”, admitió, aunque rechazó que ese partido tenga fuerza suficiente para hacer perder gubernaturas a Morena, como había advertido Sandoval.

El proceso de candidaturas de Morena rumbo a 2027

Coordinadores de Morena. Crédito: YouTube/Morena Sí (Captura de video)

Morena ha definido hasta ahora 10 de los 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura que antecede a las candidaturas formales a gobernador.

Los nombres confirmados son

Nora Ruvalcaba en Aguascalientes

Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche

Rosa María Bayardo en Colima

Santiago Nieto en Querétaro

Imelda Castro en Sinaloa

Beatriz Mojica en Guerrero

Carlos Torres Piña en Michoacán

Eugenio Segura en Quintana Roo

Verónica Díaz Robles en Zacatecas

Julieta Ramírez en Baja California

De esos diez perfiles, el PT solo respaldó cuatro: Aguascalientes, Querétaro, Sinaloa y Quintana Roo.

Este lunes 28 de septiembre, Morena presenta en el World Trade Center de la Ciudad de México a los siete coordinadores restantes, correspondientes a Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

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Con ese anuncio, encabezado por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, el partido concluirá la primera fase de definiciones antes de avanzar hacia las encuestas internas que determinarán a los candidatos definitivos, proceso que se prolongaría hasta diciembre de 2026.