Noche de murciélagos en CDMX: recorridos, fechas y precios para vivir esta experiencia con la naturaleza

Varios murciélagos vespertinos vuelan sobre el dosel de un bosque con las alas extendidas durante el anochecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Noches de Murciélagos 2026 ofrecen durante octubre recorridos y un campamento en espacios de conservación de la CDMX, con actividades de monitoreo, ecolocalización y observación de fauna nocturna para conocer la función de estos mamíferos en los ecosistemas.

La cartelera incluye cuatro opciones, con costos que van de entrada gratuita a $302 por dos personas para lo cual los asistentes deberán realizar un registro previo en las actividades con cupo limitado.

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Un murciélago vesperitino permanece colgado en posición invertida dentro de una grieta de piedra caliza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl

El Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl abrirá el programa el sábado 10 de octubre, de 18:00 a 21:00 horas. El recorrido nocturno contempla dinámicas de ecolocalización, monitoreo acústico y observación de fauna nocturna.

La actividad en Acuexcomatl tendrá un costo de $83 por persona. La sede propone mostrar los procesos que ocurren en los espacios naturales de la ciudad cuando cae el sol.

Un murciélago vespertino permanece erguido sobre una rama cubierta de musgo y liquen en un bosque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chapultepec y Tlalpan

El Centro de Cultura Ambiental Chapultepec realizará su jornada el viernes 16 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas. La entrada será gratuita, aunque las personas interesadas deberán registrarse previamente.

En esta sede habrá monitoreo de murciélagos, observación de fauna nocturna y dinámicas lúdicas sobre la importancia de estas especies para el medio ambiente.

El CCA Ecoguardas, ubicado en Tlalpan, organizará otra exploración dentro de su Área Natural Protegida el viernes 23 de octubre, de 17:30 a 21:00 horas. La programación incluye monitoreo de murciélagos y actividades sobre su relación con las plantas, incluidas las especies que actúan como polinizadores.

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La entrada a la actividad de Ecoguardas costará $83 por persona y también requerirá registro previo. La publicación señala que los recorridos buscan acercar a los visitantes a animales rodeados de mitos, pero con funciones dentro de los ecosistemas urbanos y de conservación.

Un murciélago magueyero vuela con la lengua extendida cerca de una planta de agave en flor, sobre un paisaje desértico con el cielo al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centro de Cultura Ambiental (CCA) Yautlica

Por su parte, la Sedema organizará el Campamento Noche de Murciélagos en Yautlica, una experiencia que comenzará el viernes 23 de octubre a las 18:00 horas y concluirá el sábado 24 de octubre a las 9:00 horas.

El campamento permitirá pasar la noche en contacto con la naturaleza, conocer la biodiversidad nocturna y despertar entre los paisajes y sonidos del espacio de conservación. El costo será de $302 por dos personas.

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Para esta actividad se recomienda llevar casa de campaña, bolsa de dormir, ropa abrigadora y varias cobijas. En los recorridos nocturnos, los espacios verdes no tendrán venta de comida, por lo que los asistentes deberán llevar sus propios alimentos.

Tampoco se permitirá ingresar recipientes desechables de un solo uso, como platos y vasos de unicel.

Dirección: Av. de las Torres s/n, col. Ampliación Emiliano Zapata, C.P. 09638, Iztapalapa, CDMX.

(SEDEMA

Noches de murciélagos en CDMX: descubriendo la biodiversidad nocturna de la capital

Las Noches de Murciélagos que se realizan en la Ciudad de México tienen como objetivo acercar a niñas, niños, jóvenes y adultos a la biodiversidad nocturna de la capital. La actividad busca que las familias conozcan a los murciélagos fuera de los mitos que suelen rodearlos y entiendan su presencia como parte de los ecosistemas urbanos y de conservación.

Las jornadas, impulsadas en Centros de Cultura Ambiental de la ciudad, proponen talleres, recorridos nocturnos, campamentos y dinámicas al aire libre. Con estas actividades, las y los asistentes pueden observar el entorno después del anochecer, identificar las condiciones en las que habitan distintas especies y aprender sobre su comportamiento.

Otro propósito es explicar la función ecológica de los murciélagos. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México señala que estos mamíferos ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas. Algunas especies también intervienen en la polinización, una labor vinculada con la reproducción de diversas plantas.

Las Noches de Murciélagos también buscan promover el cuidado de la fauna silvestre. La experiencia plantea que conocer a estos animales permite valorar su importancia ambiental y reconocer que no deben ser atacados ni retirados de su hábitat sin orientación especializada.

En sedes como Yautlica, Ecoguardas y Chapultepec, las actividades combinan la divulgación ambiental con la convivencia familiar. En el caso de los campamentos y recorridos, la intención es que las personas tengan contacto directo con el ambiente nocturno, con medidas básicas de preparación, como usar ropa adecuada y zapatos cerrados.

La iniciativa forma parte de una estrategia de educación ambiental. No se limita a ofrecer una actividad recreativa: busca dar información sobre especies que suelen pasar desapercibidas durante el día y mostrar que la conservación también depende de entender el papel de cada animal en la ciudad.

Un murciélago pardo se posa sobre el tronco de un árbol con una parte de ave, que incluye una garra y plumas, en su boca durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Noches de Murciélagos pretenden fortalecer el interés por la naturaleza urbana y generar una relación más informada entre la población y los mamíferos nocturnos que habitan o transitan por la CDMX.

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