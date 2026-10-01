Graban el momento en que rescatan a un niño que colgaba de la rueda de la fortuna en la Feria de Torreón

Un grupo de personas y trabajadores auxilian a un niño que cuelga del exterior de una cabina en una rueda de la fortuna. (redes sociales)

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La noche transcurría con normalidad en la Feria de Torreón hasta que una situación puso en alerta a quienes se encontraban cerca de uno de los juegos mecánicos.

Un video difundido en redes sociales mostró los momentos de tensión que se vivieron alrededor de una rueda de la fortuna, donde un menor terminó en una posición de riesgo y obligó a la intervención del personal que operaba la atracción.

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Así fue el momento en que rescataron al niño de la rueda de la fortuna

De acuerdo con la información recabada posteriormente por Protección Civil, el incidente ocurrió aproximadamente a las 00:30 horas del jueves 1 de octubre. El menor se encontraba en el exterior de la atracción junto con su padre y otro familiar, mientras su madre y otros integrantes de la familia habían abordado la rueda de la fortuna.

En determinado momento, el niño se desplazó hacia la parte posterior del juego, en una zona correspondiente a la salida, y entró por un punto que no estaba destinado al acceso de los usuarios. Posteriormente, comenzó a subir por la parte exterior de la estructura hasta alcanzar una de las canastillas.

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Entre muchas personas, ayudaron a Protección Civil (redes sociales)

Las imágenes que comenzaron a circular horas después muestran al menor sujetándose de la estructura mientras la rueda de la fortuna se encontraba en movimiento.

La situación generó momentos de preocupación debido a la altura que alcanzó el niño y a la posibilidad de que pudiera caer.

Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, el operador de la atracción detuvo el juego y comenzó a realizar las maniobras necesarias para facilitar el rescate. Personal capacitado que se encontraba en el lugar también intervino, con apoyo de algunos asistentes, hasta conseguir poner al menor a salvo.

De acuerdo con la información disponible, el incidente no dejó personas lesionadas. La respuesta quedó registrada en video y posteriormente las imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales, donde generaron preocupación entre usuarios que observaron al niño suspendido de una de las canastas.

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¿Qué dijo Protección Civil sobre el incidente en la Feria de Torreón?

Después de que el video comenzó a circular, la Coordinación Regional Laguna de Protección Civil del Estado estableció comunicación con los responsables de los juegos mecánicos para conocer directamente las circunstancias del incidente y revisar lo ocurrido.

El reporte fue atendido alrededor de las 03:00 horas, varias horas después de que sucediera el incidente.

La dependencia precisó que, con base en la información recabada hasta ese momento, no se trató de una falla mecánica ni de una operación incorrecta de la rueda de la fortuna.

Foto: (Infobae México)

La explicación preliminar señala que el menor ingresó por una zona que no correspondía al acceso de usuarios y posteriormente se sujetó de una canastilla desde el exterior.

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Protección Civil también indicó que continúa la verificación correspondiente con los responsables de los juegos mecánicos para reunir todos los elementos que permitan esclarecer completamente las circunstancias del caso.

Por ello, aunque no se reportaron personas lesionadas, la autoridad mantiene el seguimiento del incidente.

La situación ocurre mientras la propia ciudad de Torreón también enfrenta otra emergencia durante este jueves.

En la Secundaria número 13 del ejido La Unión, una agresión dejó a la subdirectora del plantel sin vida y a varias personas lesionadas; además, dos hermanos de 18 años, identificados como exalumnos, fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades.

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La Fiscalía de Coahuila señaló que las investigaciones continúan para establecer formalmente el móvil y las responsabilidades correspondientes.

(Crédito: redes sociales)

Así, ambos hechos ocurrieron durante una jornada marcada por distintas situaciones de emergencia en Torreón, aunque se trata de acontecimientos independientes y con circunstancias completamente diferentes.