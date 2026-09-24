Salomón Jara garantiza gobernabilidad en Juchitán tras detención de alcalde y admite dolor por funcionarios que “caen en la tentación”

Elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República detuvieron al alcalde de Juchitán por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que desató bloqueos y protestas en el municipio. Salomón Jara garantiza gobernabilidad. (Captura de pantalla/Facebook)

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El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que la gobernabilidad, la paz y la estabilidad en Juchitán de Zaragoza “están garantizadas”, horas después de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En un mensaje dirigido a las familias del municipio, el mandatario admitió además que le “duele” cuando algún funcionario del movimiento (Morena) “cae en la tentación y cambia su misión por ambición”.

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La Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) respaldó ese mensaje con un comunicado en el que informó que en Juchitán se mantiene la libre circulación y que las actividades económicas, comerciales y cotidianas se desarrollan con normalidad, ello luego de que la tarde de este 23 de septiembre se registraran bloqueos de mototaxistas en apoyo al alcalde detenido.

Jara pide calma y descarta que la detención altere el orden público

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, asegura que la paz y la estabilidad permanecen firmes en Juchitán tras la detención del alcalde, a quien relacionan con un esquema de extorsión del CJNG. (X/Salomón Jara)

En el video difundido en sus redes sociales, el gobernador reconoció que Oaxaca vive “días muy sensibles” que pueden generar “preocupación e incertidumbre” entre la población. “Juchitán no está sola”, afirmó, y sostuvo que las instituciones estatales trabajan de manera coordinada para “cuidarles, mantener la tranquilidad y asegurar que Juchitán siga adelante”.

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El mandatario describió al municipio como “tierra de gente trabajadora, fuerte y solidaria” y pidió a la ciudadanía “mantener la calma y atender únicamente la información oficial”. Advirtió que, pese a la tensión generada por el operativo, “no vamos a bajar la guardia”.

La Sego reforzó ese mensaje institucional al señalar que el Gobierno de Oaxaca mantiene comunicación y coordinación con el Gobierno Federal y las instituciones de seguridad para preservar la gobernabilidad. La dependencia estatal subraya que “la aplicación de la ley está por encima de cualquier interés particular, siempre con pleno respeto al Estado de Derecho”.

“Me duele cuando algún funcionario del movimiento cae en la tentación”

El alcalde morenista fue detenido este 23 de septiembre por presuntos vínculos con Los Cromos del CJNG. Crédito: X - @FISCALIA_GobOax

El segundo eje del mensaje del gobernador apuntó de manera directa a Morena, el partido tanto de Jara como del alcalde detenido. “Me duele cuando algún funcionario del movimiento cae en la tentación y cambia su misión por ambición, pero me dolería más fallarle al pueblo”, declaró.

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El mandatario matizó el señalamiento al sostener que “la gran mayoría de los servidores públicos de nuestro movimiento son gente buena y de bien, que quieren lo mejor para el pueblo”. Agregó que, por respeto a ellos, “no vamos a permitir la impunidad”.

Jara afirmó que “Oaxaca es la cuna de la transformación y tenemos que predicar con el ejemplo” y cerró su mensaje con una advertencia directa: “Mi compromiso es con el pueblo y no habrá tregua contra quienes atenten contra la seguridad y tranquilidad de las familias oaxaqueñas”.

La detención de Sánchez Altamirano provoca suspensión de clases

Foto: Facebook / Miguel Sánchez

Las palabras del gobernador llegan en medio de la tensión que generó la captura del alcalde, ocurrida la madrugada de este miércoles mediante un operativo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y corporaciones estatales.

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Pese al comunicado de las autoridades, se ha reportado que la Escuela Secundaria Técnica número 50 de Juchitán, a la que asisten 600 alumnos, suspendió las clases presenciales este jueves ante la falta de condiciones de seguridad para garantizar la integridad de la comunidad estudiantil.

El plantel informó además que el viernes 25 tampoco habrá clases oficiales en Oaxaca por la sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que las actividades se reanudarán hasta el lunes 28 de septiembre.

El cabildo de Juchitán busca sustituto

Ambos detenidos estarían relacionados con "Los Cromos", una célula del CJNG.

Por otro lado, el cabildo de Juchitán sesionaría durante la noche del miércoles para llamar a Mariano Rosado, suplente de Sánchez Altamirano, a ocupar la presidencia municipal.

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Sin embargo, Rosado también cuenta con orden de aprehensión y su vivienda fue cateada durante el mismo operativo policiaco, tras lo cual se dio a la fuga.

Ante ese escenario, la siguiente opción para el cabildo es convocar al síndico municipal. Si este rechaza ocupar la vacante, la determinación quedaría en manos del Congreso del Estado de Oaxaca.

El operativo que derivó en la captura de Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, y de Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, estuvo a cargo de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, grupo de élite presentado el pasado 21 de septiembre e integrado por 100 policías especializados. Ambos detenidos enfrentan órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, vinculados a la célula “Los Cromos”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec.

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De manera extraoficial, se ha dicho que dichas detenciones estarían relacionadas con un caso de extorsión y atentado a la casa de la diseñadora Elvis Guerra, quien hace apenas unos días vistió a la presidenta Claudia Sheinbaum en los festejos del 15 de septiembre.

En entrevista con Milenio Televisión, el gobernador Salomón Jara dijo que la denuncia de la artesana muxe fue “el vaso que derramó el agua” para destapar el esquema de extorsión que operaba en Juchitán, aunque las autoridades federales no han confirmado que la orden de aprehensión contra el alcalde derive específicamente de ese ataque.