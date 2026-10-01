Funeral de Jorge Kahwagi reúne a políticos y famosos: su madre acude en silla de ruedas para darle el último adiós

Familiares y allegados despiden al expolítico y exboxeador Jorge Kahwagi Macari en un servicio funerario realizado en la Ciudad de México. (Especial Infobae México)

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El funeral de Jorge Kahwagi Macari reunió a familiares, amigos y figuras de la política y el espectáculo, horas después de que se confirmara la muerte del empresario, exboxeador y exdiputado federal a los 58 años.

El último adiós se realizó de manera privada en una agencia funeraria de Santa Fe, tal como había adelantado su amigo Roberto Palazuelos. De acuerdo con información publicada por TVNotas, entre las personas que acudieron a despedirlo estuvieron Pedro Moctezuma y otros allegados a la familia.

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Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Sonja Macari, madre del empresario, llegó en silla de ruedas para despedirse de su hijo. Según la revista, permaneció cerca del féretro mientras sus hijas se acercaban para acompañarla y darle palabras de aliento antes de que el cuerpo fuera retirado del lugar.

En redes sociales también circuló una ficha con los datos del servicio funerario, en la que se establecía un horario de 12:00 a 19:30 horas. La familia había decidido mantener la ceremonia en privado.

La muerte de Kahwagi fue confirmada públicamente este 30 de septiembre. Roberto Palazuelos, uno de sus amigos más cercanos, confirmó posteriormente a Quién que el empresario murió a consecuencia de un derrame cerebral, versión que previamente había difundido el periodista Gustavo Adolfo Infante.

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La revista TVNotas reportó haber ingresado al funeral de Jorge Kahwagi. (Captura de pantalla Instagram: TVNOtas)

¿Quién fue Jorge Kahwagi Macari?

Jorge Kahwagi tuvo una trayectoria que atravesó ámbitos muy distintos. Fue empresario, abogado, diputado federal, dirigente partidista, boxeador profesional y participante de Big Brother VIP, donde incrementó considerablemente su popularidad entre el público mexicano.

En los últimos años se mantuvo alejado de los reflectores. Roberto Palazuelos contó que ambos se conocían desde los 14 años y lo recordó como un amigo cercano.

“Lo conocí a los 14 años, mi hermano del alma, no sabes todos los paros que me hizo en la vida, no sabes cómo me defendió de gente, siempre se quitó la camisa para dármela. Un gran, gran amigo que voy a extrañar muchísimo”, dijo Palazuelos.

Última aparición pública de Jorge Kahwagi

Sus enfermedades

La salud de Kahwagi había marcado un punto de quiebre en su vida pública desde 2019. Ese año sufrió la perforación de una úlcera gástrica que derivó en peritonitis y requirió atención hospitalaria intensiva.

Él mismo explicó posteriormente: “Fue la peritonitis y luego se complicó por otras cosas. Fue una bacteria de hace muchos años. No se sabe bien, fue una úlcera que no detectamos a tiempo y se perforó el estómago”.

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Durante aquella crisis también requirió una traqueotomía y enfrentó un prolongado proceso de recuperación. Kahwagi llegó a hablar públicamente sobre aquella experiencia y resumió su postura con una frase: “Lo único que hay que hacer es aferrarse a la vida y estar listos para que, si ya no te toca, ya no te toca estar”.

Aquel episodio provocó que redujera drásticamente sus apariciones públicas. No existe información pública que establezca una relación directa entre las enfermedades que padeció años atrás y el derrame cerebral señalado como causa de su muerte.

Jorge Kahwagi murió el 30 de septiembre de 2026 en Ciudad de México. Su fallecimiento ocurrió seis meses después del deceso de su padre, Jorge Kahwagi Gastine.

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