México

Dani Flow arremete contra Ángela Aguilar y revela cómo comenzó su conflicto con Christian Nodal

El reguetonero reiteró sus críticas contra la cantante de regional mexicano y detalló el origen de su distanciamiento con Christian Nodal

Ángela Aguilar
(Facebook Ángela Aguilar / Facebook Dani Flow)
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Dani Flow arremete de nuevo contra Ángela Aguilar durante su participación en el podcast Los Talegones, donde la calificó de “nefastilla” y “cae gorda” frente al público. El reguetonero mexicano también retomó el episodio del bloqueo que le aplicó Christian Nodal en TikTok, derivado de una serie de publicaciones que involucraban a la cantante y a Cazzu.

Durante la charla en Los Talegones, uno de los conductores le preguntó su opinión sobre Ángela Aguilar. El intérprete de “Mejor que ayer” respondió sin filtro: “Es bien nefastita, ¿no, güey? O sea, ella, por ejemplo... Pues no sé... a mí se me hace bien nefastilla. Como que siento que no se da cuenta”.

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Dani Flow profundizó en su crítica y apuntó directo a la forma en que la cantante de regional mexicano se maneja ante las cámaras. “Pero ella sí se ve muy nefasta, o sea, como que cae gorda, güey, ¿sabes? En los videos. Siento que eso es lo que le afecta en realidad”, afirmó Dani Flow.

El cantante matizó su postura al reconocer que se trata de una percepción personal. “Pero bueno, ¿y quién soy yo? Es mi opinión como... público de la música, así lo veo yo ¿sabes?”, dijo.

El origen del conflicto con Christian Nodal: un meme sobre su relación

Usuarios aseguran que Christian Nodal ni conoce a Dani Flow
El reguetonero reiteró sus críticas contra la cantante de regional mexicano y detalló el origen de su distanciamiento con Christian Nodal. Crédito: Cuartoscuro

En la misma entrevista, Dani Flow explicó por qué Christian Nodal lo bloqueó en la plataforma de TikTok. El episodio se remonta a un meme que compartió poco después de que el intérprete de “Botella tras Botella” terminara su relación con Cazzu e iniciara un romance con Ángela Aguilar en el año 2024.

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“Fíjate recién dejó a Cazzu y recién se metió con Ángela. Yo subí una foto que decía: ‘las hubieran juntado a las dos’. Yo no inventé ese meme, lo robé de una página y lo subí y se volvió súper viral”, relató Dani Flow.

El reguetonero aseguró que la publicación generó una reacción directa de Nodal hacia su esposa, Jocelyne Lino. “Entonces por algún motivo empezó a regar likes en el perfil de mi esposa y ya de ahí me agarré yo”, dijo Dani Flow.

El distanciamiento entre Dani Flow y la pareja Nodal-Aguilar no es reciente. En enero de 2025, el cantante ya había dejado claro en redes sociales que Ángela Aguilar no cumplía con sus expectativas como pareja, luego de que ella criticara el estado actual de la música.

En aquella ocasión, Dani Flow explicó el origen del conflicto con Nodal: “Me estaba molestando el muchacho y yo quise responder con una serie de fotos en donde sale Ángela Aguilar y Cazzu, fue en respuesta a que estaba molestándome con likes”. También afirmó entonces que prefería la música de Grupo Firme sobre la de Christian Nodal.

Ángela Aguilar
Dani Flow explicó en el podcast Los Talegones por qué considera "nefastilla" a Ángela Aguilar y recordó el meme que provocó el bloqueo de Nodal. (Facebook Dani Flow / @angela_aguilar_)

En abril de 2025, el reguetonero reforzó su cercanía con la cantante argentina al tatuarse en su honor y pedir públicamente que cesaran los ataques en su contra. “De Cazzu lo único que sé es que es una súper buena mamá y una súper buena artista con la que me gustaría trabajar próximamente”, declaró en ese momento.

En la misma ocasión pidió el fin de las críticas hacia la trapera: “Que pare el hate para Cazzu. Y no sé desde dónde la estén hateando porque desde México no la estamos hateando, aquí la queremos mucho y estamos con ella”.

El cantante aprovechó también para insistir en una posible colaboración musical con Julieta Cazzuchelli, pendiente hasta ahora, en medio de las comparaciones constantes que el público hace entre ella y la hija del cantante Pepe Aguilar tras la ruptura de la rapera argentina con el sonorense, Christian Nodal.

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