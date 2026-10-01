Qué pasó con Jorge Kahwagi en Big Brother VIP 3 y en qué lugar quedó

El boxeador Jorge Kahwagi fue uno de los habitantes de la casa de Big Brother VIP 3 capítulo 2. FOTO: Iván Stephens/CUARTOSCURO.COM

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Jorge Kahwagi Macari, entonces diputado federal y coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, obtuvo el tercer lugar en Big Brother VIP 3, Capítulo 2 tras permanecer 50 días encerrado en la casa del reality mientras mantenía una licencia legislativa sin goce de sueldo. Su paso por el programa, transmitido por Televisa entre el 16 de mayo y el 4 de julio de 2004, mezcló la vida parlamentaria con la lógica del entretenimiento extremo y generó una controversia que trascendió la pantalla.

El formato, conducido por Verónica Castro, colocó a Kahwagi en competencia directa con figuras consagradas del espectáculo. La ganadora de esa edición fue la comediante Roxana Castellanos, seguida por el actor Sergio Mayer, también diputado federal por el PVEM en ese momento. Kahwagi cerró el podio en tercer lugar, después de sortear nominaciones y expulsiones durante las ocho semanas de encierro.

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La casa reunió a seis figuras del espectáculo mexicano

El empresario compitió 50 días en la casa de Televisa y compartió encierro con Niurka Marcos, Sergio Mayer y Roxana Castellanos, mientras su partido cuestionó la decisión de alejarse de la Cámara de Diputados. (FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM)

El elenco de esa temporada incluyó a Niurka Marcos, conocida por su temperamento explosivo y su capacidad de generar conflicto dentro de la convivencia. También participaron Fabiola Campomanes, Héctor Sandarti y Juan Carlos “El Borrego” Nava, todos con amplia trayectoria frente a cámaras y acostumbrados a sostener la atención del público durante semanas de exposición continua.

Kahwagi representaba un perfil distinto dentro de ese grupo. Su carta de presentación combinaba la política con el boxeo, no la actuación ni la conducción televisiva. Esa diferencia, sumada a su carácter, lo hizo compatible con la narrativa de conflicto y estrategia que buscaba el programa para sostener el interés de la audiencia semana tras semana.

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El punto más criticado de la participación de Jorge Kahwagi fue la secuencia temporal de su licencia. En aquel entonces diversos medios señalaron que ingresó a la casa de Big Brother VIP antes de que la Cámara de Diputados aprobara formalmente su ausencia, lo que fue interpretado como una forma de anteponer el calendario de producción televisiva a los procedimientos legislativos vigentes.

Posteriormente Kahwagi aclaró públicamente que su licencia era sin goce de sueldo, en un intento por reducir el impacto económico de la medida y mostrar que no cobraría como legislador durante su estancia en el reality. Esa precisión no evitó que legisladores de distintas bancadas cuestionaran la compatibilidad entre la seriedad del cargo y la naturaleza lúdica del programa.

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Mèxico, D. F. 05 Julio 2004.- Jorge Kahwagi, gano el tercer lugar del Big Brother VIP segunda parte, sus amigos lo recibieron a su salida. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM

El PVEM se deslindó de la decisión y luego removió a Kahwagi de la coordinación

El Partido Verde Ecologista de México marcó distancia pública respecto de la decisión de su legislador de participar en el reality, en un intento de separar la imagen institucional del partido de la polémica generada por la exposición televisiva de uno de sus representantes.

Tras el regreso de Jorge Kahwagi a la Cámara, el PVEM decidió retirarlo de la coordinación de su bancada, en medio de las críticas acumuladas durante su participación en el programa. La medida tuvo un efecto concreto en su posición dentro de la estructura interna del partido, aunque no significó el fin de su carrera legislativa ni su salida de la vida política.

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Frente a los cuestionamientos, Kahwagi sostuvo que su presencia en la casa le permitía acercarse al público desde un lugar distinto al de los espacios parlamentarios tradicionales. Consideraba que el formato podía funcionar como una vía adicional de comunicación entre los representantes públicos y la ciudadanía, más allá de los mítines y las conferencias de prensa.

El Partido Verde se deslindó de la participación de su coordinador parlamentario en el programa y, tras su regreso al Congreso, decidió retirarlo de la coordinación de la bancada. (FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM)

Esa justificación tuvo una recepción dividida. Para algunos sectores, la idea de que un programa centrado en la convivencia y el entretenimiento pudiera sustituir el debate de ideas o la rendición de cuentas resultaba problemática en sí misma. Otros, en cambio, interpretaron que la exposición cotidiana de un político podía generar un nivel de identificación distinto al que ofrecen los canales institucionales convencionales.

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Antes de la edición de Jorge Kahwagi, el formato había consolidado un historial de triunfos para figuras del espectáculo. La primera versión, en 2002, fue ganada por Galilea Montijo con el 66.43% de las llamadas del público. La segunda, en 2003, coronó al comediante Omar Chaparro, y el primer capítulo de la tercera edición tuvo como ganador al productor Eduardo Videgaray.

La cuarta edición, realizada en 2005, fue ganada por la cantante Sasha Sokol. En ese historial de triunfadores vinculados al espectáculo, la llegada de un diputado federal al podio de la tercera edición introdujo un elemento inédito dentro de la dinámica del programa producido por Televisa.

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