“Me daba unos besotes”: Alejandra Guzmán reaparece en La Casa de los Famosos México y balconea a Ernesto Laguardia

La cantante mexicana Alejandra Guzmán sostiene un micrófono junto a los integrantes del programa La Casa de los Famosos durante la transmisión. (YouTube)

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Alejandra Guzmán hizo una aparición especial en La Casa de los Famosos México 2026. Su participación en la gala de eliminación representó su reaparición pública desde que se lesionó la cadera durante una presentación en vivo, el pasado 18 de septiembre, en Boca del Río, Veracruz.

Además de verse recuperada totalmente, un aspecto que no pasó desapercibido para la audiencia fue que la “Reina del Rock” reveló que en la década de los 80 Ernesto Laguardia fue su pareja.

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¿Alejandra Guzmán tuvo un romance con Ernesto Laguardia?

La Guzmán y su banda aparecieron en el patio de la casa y sorprendieron a los habitantes con los acordes del éxito “Eternamente bella”.

Al salir junto a sus familiares, Yahir, Karina Torres, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa, Gema Garoa y Ernesto Laguardia no daban crédito.

La intérprete saludó de beso a Yahir y le guiñó un ojo a Laguardia, mientras seguía cantando su clásico. Posteriormente, Guzmán se despidió con el éxito “Reina de corazones”.

Al finalizar la presentación, sorprendió a todos al revelar que en el pasado ella y Ernesto Laguardia tuvieron un efímero romance.

“Él era mi novio en ‘Mame’; me daba unos besotes”, expresó entre risas Alejandra Guzmán. En X, antes Twitter, el momento dominó la conversación.

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La cantante Alejandra Guzmán ofrece una presentación musical en vivo ante los participantes del programa La Casa de los Famosos México. (YouTube)

Aunque muchas personas le dieron un sentido literal a las palabras de Alejandra Guzmán, en el pasado ella y Ernesto Laguardia han aclarado que tuvieron una conexión que no trascendió más allá de la amistad.

Además del musical de 1985, Alejandra Guzmán y Ernesto Laguardia coincidieron en la telenovela de 1987, Tiempo de amar. El melodrama, protagonizado por Lupita D’Alessio y Fernando Allende, fue producido por Silvia Pinal, madre de la rockera.

¿Quiénes han sido las exparejas de Ernesto Laguardia?

En la vida real, no solo Alejandra Guzmán ha tenido publicitadas relaciones con figuras públicas. Aunque más discreto, el historial amoroso de Ernesto Laguardia registra a celebridades como Mariana Ochoa, con quien coincidió en La Casa de los Famosos México 4.

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El histrión ha mantenido relaciones que han sido confirmadas públicamente, además de algunos romances que quedaron en versiones y especulaciones de la época.

Su primera esposa fue Cynthia Yedid. La pareja se casó el 13 de noviembre de 1993, luego de conocerse en un gimnasio. El matrimonio duró cerca de dos años y terminó de manera discreta.

Laguardia también confirmó que tuvo un breve romance con Mariana Ochoa, integrante de OV7, alrededor de 2003. Salieron durante algunos meses, aunque la relación no se formalizó.

Desde mayo de 2007 está casado con Patricia Rodríguez. La pareja tiene tres hijos: Bárbara, Santiago y Emiliano. Ambos han mantenido su vida familiar fuera de los reflectores.

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Durante su etapa en las telenovelas, Laguardia fue vinculado sentimentalmente con Adela Noriega, su compañera en Quinceañera. También surgieron versiones sobre un posible romance con Lucero después de trabajar juntos en Los parientes pobres. Ninguna de esas relaciones fue confirmada por los actores.

Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz llegan a la última etapa del reality tras la eliminación de Ernesto Laguardia, quien se despide en el séptimo lugar. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Ernesto Laguardia fue el séptimo finalista del reality

Ernesto Laguardia se convirtió en el séptimo finalista de La Casa de los Famosos México 2026, luego de superar varias galas de eliminación y llegar hasta la antesala de la gran final del reality de TelevisaUnivision.

Durante la gala del miércoles, Galilea Montijo reveló uno a uno los nombres de los habitantes que continuaban en competencia. La dinámica mantuvo la tensión hasta el último momento, cuando quedaron Ernesto Laguardia y Gema Garoa como los participantes en riesgo.

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Finalmente, tras el cierre de las votaciones, el actor fue anunciado como el séptimo finalista de la cuarta temporada.

Con la definición de los finalistas, la competencia entra en su última etapa. Este jueves, un habitante más abandonará la casa y quedarán únicamente cinco celebridades para disputar el premio de 4 millones de pesos.

¿Cuándo es la final de La Casa de los Famosos México 4?

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 se realizará el domingo 4 de octubre, a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Los cinco finalistas saldrán de la casa en orden descendente hasta conocer al ganador de la temporada. El campeón recibirá el premio de 4 millones de pesos y tendrá la responsabilidad de apagar las luces de la casa al concluir la competencia.

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