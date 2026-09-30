México

Triciclo Circus Band se presentará gratis en el Centro Histórico como parte del Festival Synapsia de la UNAM

Manuel Suárez Lastra, titular de la DGDC, informó que la sede en el Barrio Universitario busca resaltar el origen histórico de la universidad, cuyos edificios fundacionales estuvieron décadas en esa zona

Ocho personas con narices rojas y trajes temáticos posan juntas en una calle de piedra rodeada por edificios coloniales.
El festival reúne ciencia, humanidades y artes en un formato gratuito y masivo, organizado por distintas dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La agrupación Triciclo Circus Band llevará su espectáculo a un espacio abierto del Centro Histórico de la Ciudad de México, como parte de la programación del Festival Synapsia. La presentación se realizará en la Carpa Cultural instalada en el corredor de la calle San Ildefonso.

El festival reúne ciencia, humanidades y artes en un formato gratuito y masivo, organizado por distintas dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La banda de circo se suma así a una programación que combina música, teatro, talleres y conferencias abiertas al público.

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DGDC UNAM/ Festival Synapsia

Programación general del Festival Synapsia

Synapsia es un festival anual impulsado por la UNAM para acercar el conocimiento científico, humanístico y artístico a las infancias y juventudes mediante experiencias multidisciplinarias, según la descripción difundida por el Colegio de San Ildefonso.

Esta es la segunda edición del festival, que en 2026 mantiene su sede en el Centro Histórico de la Ciudad de México después de trasladarse desde la explanada de Universum, Museo de las Ciencias, donde antes se realizaba bajo el nombre de Fiesta de las Ciencias y las Humanidades.

Manuel Suárez Lastra, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la UNAM, informó en conferencia de prensa que el festival contempla alrededor de 500 actividades distribuidas en distintos recintos del Barrio Universitario.

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El programa incluye talleres, conferencias, instalaciones interactivas y presentaciones artísticas al aire libre, con el objetivo de vincular contenidos académicos con expresiones de la cultura popular mexicana.

Actividades y talleres destacados

Antiguo Colegio de San Ildefonso
Foto: Museos de México

Entre las actividades previstas para el festival, de acuerdo con el programa difundido por la organización, se encuentran:

Exposición Leviatán: instalación sonora sobre inteligencia artificial e identidad digital, con cabinas telefónicas reutilizadas desde las que los visitantes pueden dialogar con un chatbot.

Planetario móvil Luis Enrique Erro: proyecciones abiertas al público en el patio principal del Colegio de San Ildefonso.

Taller de bombas de semillas: actividad para público a partir de los seis años, basada en la técnica japonesa Nendo Dango, orientada a la regeneración de áreas verdes urbanas.

¡Vive la robótica en acción!: demostraciones interactivas sobre robótica en el Colegio de San Ildefonso.

Innovación para todos, explora la Inteligencia Artificial: sesión dedicada a herramientas y aplicaciones de IA.

Perfumes, venenos y pócimas, la química detrás de los aromas: actividad en la Antigua Escuela de Jurisprudencia.

De la oscuridad a la evidencia, iluminación forense en acción: taller sobre ciencia forense.

Física cuántica y pseudociencia, entrelazamiento de ideas: charla en la Antigua Escuela de Jurisprudencia.

De insectos a circuitos, el futuro de los enjambres robóticos: presentación sobre robótica aplicada.

El Fósforo, el regreso del Auditorio Cinematográfico: proyecciones en el Colegio de San Ildefonso.

Las palabras son de todxs: actividad de lingüística y escritura abierta al público.

Estrategia, juego y diversión: dinámicas recreativas en la Escuela Nacional Preparatoria.

Para la segunda jornada del festival se suman, entre otras, las actividades El bicho más premiado, sobre las contribuciones de la mosca de la fruta a los Premios Nobel; Te vas a morir de hambre, estudiar Antropología; Game over o next level, ética y ciencia ficción en los videojuegos; Gyotaku, grabados del mar; De pócimas y aquelarres, la metamorfosis cultural de la bruja; y Mexiflora, el sonido de la naturaleza.

Cartel con fondo negro y formas de colores que anuncia el Festival Synapsia para el 9 y 10 de octubre de 2026 en el Centro Histórico
El cartel promocional anuncia el Festival Synapsia sobre ciencias, humanidades y artes, programado para octubre de 2026 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. (Synapsia/UNAM)

Primera jornada (viernes)

  • Perfumes, venenos y pócimas, la química detrás de los aromas: 10:00 y 11:00 h
  • Estrategia, juego y diversión: 10:00 a 16:00 h
  • Las palabras son de todxs: 10:00 a 17:00 h
  • Planetario móvil Luis Enrique Erro: 10:00 a 17:00 h
  • ¡Vive la robótica en acción!: 10:00 a 17:00 h
  • De la oscuridad a la evidencia, iluminación forense en acción: 11:00 a 12:30 h
  • El Fósforo, el regreso del Auditorio Cinematográfico: 11:00 y 14:30 h
  • Física cuántica y pseudociencia, entrelazamiento de ideas: 12:00 a 13:00 h
  • De insectos a circuitos, el futuro de los enjambres robóticos: 14:00 a 15:00 h
  • Innovación para todos, explora la Inteligencia Artificial: 15:00 a 16:30 h

Segunda jornada (sábado)

  • Estrategia, juego y diversión: 10:00 a 16:00 h
  • Las palabras son de todxs: 10:00 a 17:00 h
  • Planetario móvil Luis Enrique Erro: 10:00 a 17:00 h
  • ¡Vive la robótica en acción!: 10:00 a 17:00 h
  • El bicho más premiado, contribuciones de la mosca de la fruta a los Premios Nobel: 11:00 a 12:00 h
  • Te vas a morir de hambre, estudiar Antropología: 11:00 a 12:00 h
  • El Fósforo, el regreso del Auditorio Cinematográfico: 11:00 y 14:30 h
  • Game over o next level, ética y ciencia ficción en los videojuegos: 13:00 a 14:00 h
  • Gyotaku, grabados del mar: 13:00 a 14:30 h
  • De pócimas y aquelarres, la metamorfosis cultural de la bruja: 15:00 a 16:00 h
  • Mexiflora, el sonido de la naturaleza: 15:00 a 16:00 h
  • Escrituras (des)conectadas: 15:00 a 16:30 h

La instalación Exposición Leviatán tampoco tiene fecha 2026 confirmada; en 2025 operó de 11:00 a 18:00 h con cupo limitado, y su diálogo asociado (Un Leviatán cibernético) se realizó el sábado 11 de octubre de 2025 a las 13:00 h.

Fecha y horarios de la presentación

Cartel promocional del grupo Triciclo Circus Band con vestuario de circo y narices rojas sobre un fondo de color magenta
Un cartel del Festival Synapsia anuncia la presentación musical de Triciclo Circus Band en la calle San Ildefonso. (Synapsia/UNAM)

La presentación de Triciclo Circus Band está programada para el viernes 9 de octubre a las 16:00 horas, en la Carpa Cultural del corredor San Ildefonso.

El Festival Synapsia 2026 se desarrollará durante dos jornadas, el 9 y el 10 de octubre, con actividades de 10:00 a 17:00 horas en distintas sedes del Barrio Universitario, según se detalla en el programa oficial.

La entrada a todas las actividades del festival, incluida la presentación de la banda, es gratuita y abierta a todo público.

Sedes y organización del festival

La palabra SYNAPSIA en letras blancas sobre una calle y un árbol iluminados con luces de colores brillantes y un marco abstracto
El nombre Synapsia se ubica en el centro de un escenario urbano nocturno iluminado con tonos rojos, amarillos y púrpuras. (Synapsia/UNAM)

Las actividades del Festival Synapsia se distribuyen en cinco recintos del Barrio Universitario en el Centro Histórico: el Colegio de San Ildefonso, la Antigua Escuela de Jurisprudencia, el Museo de las Constituciones, la Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el corredor de la calle San Ildefonso, donde se instala la Carpa Cultural.

El festival es organizado de forma conjunta por seis entidades universitarias: la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC), Cultura UNAM, la Facultad de Derecho, la Coordinación de Humanidades, la ENP y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Suárez Lastra explicó que la elección del Barrio Universitario como sede busca resaltar el origen histórico de la UNAM, cuyas instalaciones fundacionales estuvieron por décadas en esa zona del Centro Histórico de la Ciudad de México.

El programa completo del festival, con horarios y ubicaciones detalladas de cada actividad, puede consultarse en el sitio oficial synapsia.unam.mx, según indicó la organización.

Antiguo Colegio de San Ildefonso
Foto: Museos de México

Origen y repertorio de Triciclo Circus Band

Triciclo Circus Band surgió en 2009 en la Ciudad de México, en medio de la crisis sanitaria por la gripe A (H1N1), cuando el músico César García pidió a Alejandro Preisser componer una canción para él y su amigo Eric Martínez. La agrupación creció hasta conformarse como un ensamble de nueve músicos que incorpora la nariz roja de payaso como sello distintivo desde su primera presentación en la calle Motolinia, en el Centro Histórico capitalino.

El estilo de la banda combina géneros como el balkan, la polka, el vals, el tango, el paso doble, el klezmer y ritmos oaxaqueños, fusionados con un componente circense y teatral. Según describen ellos mismos, se trata de “un banda de nueve músicos con narices rojas y con un toque de magia citadina, un poco de folk del mundo, tarantela, polkas, gipsy, valses franceses, pasos dobles, danzón, tango, música clown, manoush”.

La formación actual está integrada por Alejandro Preisser (compositor, banjo y guitarra), Pedro Rodríguez (saxofón tenor), César García (saxofón alto), Eric Martínez (flauta transversa y trompeta), Óscar Abraham Pineda (trombón), Gladys Guadalupe Jiménez (tuba), Francisco Rebollo (violín) y Agustín Medrano (batería).

En su trayectoria, la banda estrenó en 2010 su primer EP homónimo con seis canciones y en 2012 presentó el álbum No Corro, No Grito, No Empujo en el Plaza Condesa. Ese mismo año participaron en la decimotercera edición del Festival Vive Latino y recibieron una nominación a las Lunas del Auditorio en la categoría de mejor espectáculo, junto a agrupaciones como Café Tacvba, Molotov y Zoé.

Preisser ha explicado que el grupo se define como una banda underground, con un sonido que combina géneros populares en el Este de Europa, como la música balcánica y las tarantelas, junto con sonidos oaxaqueños y de son jarocho.

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