México

Abelito estalla contra Naim Darrechi y Agustín Fernández por acosar a su mamá: “Tiene un hijo para defenderla”

El infleuncer rechazó las disculpas recibidas y adviertió que su equipo legal evalúa emprender acciones contra Naim y Fernández

El creador de contenido Abelito aparece en un video grabado de frente portando una gorra negra y una camisa oscura, mostrando una marca visible en el rostro cerca del ojo derecho. Durante la grabación, el influenciador se dirige a la cámara para exigir disculpas públicas a Naim Darrechi y Agustín Fernández hacia su madre, en relación con los acontecimientos ocurridos durante una celebración de cumpleaños.

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Abelito publica un nuevo video donde arremete contra Naim Darrechi y Agustín Fernández por el baile que sostuvieron con su madre, Cristina Romero Álvarez, durante su fiesta de cumpleaños del domingo 27 de septiembre en un centro nocturno. El influencer mexicano exigió disculpas directas hacia ella y advirtió acciones legales si no llegan.

Horas después de ese pronunciamiento, Cristina Romero confirmó el inicio de un proceso legal contra ambos creadores de contenido por presunto abuso sexual, según el comunicado firmado por la firma Abogados CUR el 29 de septiembre.

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El documento legal identifica a los señalados con las iniciales N.A.D y A.F.R, correspondientes a Darrechi y Fernández, y describe los hechos como “tocamientos y roces corporales” ocurridos “con la excusa de estar bailando”.

En el video difundido este martes, Abelito explicó por qué decidió hablar después de que Darrechi y Fernández publicaran sus propias versiones. “Quería arreglar esto como se arreglan estos problemas, pero ya que salieron a dar sus videos, sus explicaciones, pues si lo hacemos así, lo hacemos así también”, afirmó.

El influencer rechazó que las disculpas públicas estén dirigidas a él. “A mí no me vengan a pedir disculpas, a mí eso no. A la que le deben pedir disculpas es a mi mamá”, declaró en el clip.

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Abelito
Abelito no perdonó a Naim Darrechi: exigió disculpas para su mamá y advirtió que iba con todo legalmente. (CUARTOSCURO)

Abelito también había adelantado la posibilidad de emprender acciones legales si no recibía una respuesta satisfactoria. “Tiene un hijo para defenderla. Tengo un equipo legal con el cual estamos viendo, pero eso ya mi mamá lo decide”, sostuvo.

El influencer cuestionó además la versión de Naim Darrechi sobre supuestamente no haber reconocido a la madre del anfitrión. “Viejo, eso no te lo creo. Pero aun así, siendo mi mamá o no, es una mujer y se tiene que respetar como es”, expresó.

Naim Darrechi se justifica e insiste en que no acosó a la madre de Abelito

Naim Darrechi ofreció una primera disculpa la noche de la fiesta a través de una transmisión en la plataforma Kick. “Ayer cometí el error de bailarle a la mamá de Abelito sin saber que era la mamá de Abelito. No fue algo que estuvo bien”, declaró entonces.

Horas más tarde, el influencer español publicó un segundo video con una versión distinta de los hechos. “Yo no la noté incómoda. Yo noté que había consentimiento y que realmente no era algo que le estuviera desagradando”, afirmó, en referencia al baile que describió como “un perreo intenso, irreverente”.

Darrechi aseguró haberse disculpado primero con la propia Cristina Romero. “Con la primera persona que me disculpé fue con la misma mamá y ella me dijo que no se había sentido molesta, que ella era igual de divertida y que no pasaba nada”, relató.

Naim Darrechi pide disculpas tras ser acusado de acosar a la mamá de El Abelito
Naim Darrechi pide disculpas tras ser acusado de acosar a la mamá de El Abelito

Un fragmento de conversación privada filtrado con otro creador, identificado como Suavecito, contradice el tono de sus disculpas. En ese diálogo, Darrechi describió el contacto físico con una frase que se volvió viral: “le apoyé todo, se la recargué en el cuello”.

Agustín Fernández borra su comunicado y ofrece una versión distinta

Por su parte, Agustín Fernández publicó un comunicado de disculpas que retiró horas después de su perfil. “Ante los lamentables hechos y las faltas de respeto que vivió la señora Cristina Romero Álvarez, madre de nuestro querido Abelito, quiero expresar públicamente mis disculpas a ella, a su hijo y a toda su familia”, escribió antes de eliminarlo.

En una transmisión en vivo posterior, el modelo argentino ofreció una versión distinta de lo ocurrido en la pista de baile. “Vean el video de nuevo, viéndolo desde mi punto de vista que jamás fue faltarle al respeto. Siempre lo más educado posible y más con una persona mayor”, declaró.

Fernández también reconoció haber hecho comentarios inapropiados durante una transmisión previa. “Hice algunos comentarios que dieron incorrectos y que reconozco que no fueron apropiados. Lamento sinceramente haberlos realizado”, expresó.

Mamá de Abelito denunció a Naim Darrechi y Agustín Fernández por abuso sexual. (@lamamadeabelito)
Mamá de Abelito denunció a Naim Darrechi y Agustín Fernández por abuso sexual. (@lamamadeabelito)

La mamá de Abelito confirmó la denuncia por abuso sexual

Cristina Romero Álvarez firmó el comunicado que da inicio al proceso legal contra Darrechi y Fernández, con fecha del 29 de septiembre en la Ciudad de México. El documento señala “tocamientos y roces corporales sin su consentimiento” por parte de tres jóvenes del medio artístico.

“Será la autoridad competente quien investigue lo ocurrido y determine las responsabilidades que correspondan conforme a la ley”, señala el texto. La firma legal no adelanta ante qué instancia se presentará la denuncia ni la fecha estimada para hacerlo.

El artículo 176 del Código Penal de la Ciudad de México establece que existe abuso sexual cuando hay tocamientos sin la intención de llegar a la cópula, con una pena de uno a seis años de prisión.

El comunicado cierra con un llamado a colectivos de mujeres y organizaciones de derechos humanos para acompañar a víctimas de violencia sexual. “Nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento”, señala el documento firmado por la madre de Abelito.

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