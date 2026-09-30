Naim Darrechi se va de México tras denuncia de la mamá de Abelito por presunto acoso sexual

El influencer Naim Darrechi se muestra caminando por los pasillos de un aeropuerto mientras habla frente a la cámara. La grabación se difunde tras darse a conocer una denuncia en su contra por presunta agresión sexual en México.

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El influencer Naim Darrechi dejó México este martes 29 de septiembre, tras darse a conocer una denuncia en su contra que involucra a dos personas más por presunta agresión sexual en agravio de Cristina Romero, madre del creador de contenido Abelito.

En un comunicado de la firma Abogados CUR, la víctima identifica a sus agresores como personas públicas que durante una celebración hicieron tocamientos y roces corporales sin su consentimiento.

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“Las personas que señalo en relación con estos hechos son tres jóvenes del medio artístico de iniciales N.A.D de nacionalidad española, A.F.R de nacionalidad argentina y L.E.G.G de nacionalidad mexicana. Será la autoridad competente quien investigue lo ocurrido y determine las responsabilidades que correspondan conforme a la ley”.

La representación legal de Cristina Romero subraya que la denuncia busca establecer precedentes en este tipo de delitos: “Ninguna persona debe sentirse avergonzada o tener miedo de denunciar cuando ha sido víctima de violencia sexual”.

Naim Darrechi revictimiza a madre de Abelito

En una transmisión en vivo desde el aeropuerto, Naim Darrechi minimizó la controversia y responsabilizó a Cristina Romero de interactuar con él y el presentador Agustín Fernández durante la fiesta de su hijo Abelito.

“No es tan grave lo que pasó, la real. Lo hubiera bailado otra persona. Nadie estaría diciendo absolutamente nada. Nadie estaría diciendo absolutamente nada. La señora quería y se le vio en la cara, bro”, expresó.

Cristina Romero, mamá de Abelito, anuncia acciones legales contra Naim Darrechi y Agustín Fernández (@lamamadeabelito)

El influencer reafirmó una postura confrontativa tras retirar una disculpa pública a las personas agraviadas. Al igual que Agustín Fernández, Darrechi sostuvo que en ningún momento se sobrepasaron con la mujer.

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Sin embargo, en un audio difundido en redes sociales, el español supuestamente reconoce ante otro creador de contenido haberse extralimitado: “Le apoyé todo, se la recargué en el cuello”.

En TikTok, Darecchi ironizó sobre su situación al mostrarse corriendo en el aeropuerto mientras un audio con la frase “corre, Forret, corre” acompaña el video corto. “Yo después de hacer mis pende*****“, escribió.

El influenciador Naim Darrechi camina en un aeropuerto tras publicar un mensaje en redes sociales sobre su polémica con la madre de Abelito. (TikTok)

¿Cuál es la pena que podría enfrentar Naim Darrechi en México?

Hasta el momento, el caso se encuentra en una etapa inicial; no obstante, las repercusiones legales de los delitos de los que se les acusa a Naim Darrechi, Agustín Fernández y un tercer individuo se penalizan con prisión.

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El artículo 176 del Código Penal de la Ciudad de México tipifica como abuso sexual los tocamientos realizados sin el propósito de llegar a la cópula, incluidas caricias, roces corporales y representaciones sexuales implícitas. Este delito contempla una pena de uno a seis años de prisión.

El creador de contenido Naim Darrechi permanece en la terminal de un aeropuerto en México antes de abordar un vuelo hacia el extranjero. (Instagram: Naim Darrechi)

Naim Darrechi, un youtuber envuelto constantemente en polémicas

Naim Darrechi ha acumulado múltiples polémicas legales, de pareja y de orden público, tanto en España como en México.

Cronología de polémicas

Julio de 2021 (confesión sobre anticonceptivos): Causó gran indignación internacional tras aparecer en una entrevista con el streamer Mostopapi, donde presumía que eyaculaba dentro de sus parejas sin su consentimiento y les mentía al decirles que era estéril. Esto desató una condena masiva e investigaciones de la Fiscalía en España.

Julio de 2021 (denuncias por maltrato): Su exnovia, Ángela Mármol, y otras exparejas lo denunciaron públicamente por conductas agresivas, aunque él restó importancia a los actos de violencia física en videos explicativos.

2022-febrero de 2023 (arresto y condena en España): Fue detenido y posteriormente condenado a seis meses de cárcel por agredir y lesionar a varios agentes de policía durante un altercado en la vía pública, en un botellón en Mallorca, en plena pandemia. Tras incumplir citaciones, estuvo en la mira de las autoridades españolas.

2023-2024 (relación tumultuosa con Yeri Mua): Se mudó a México e inició una relación mediática y violenta con la influencer mexicana Yeri Mua, marcada por rupturas, acusaciones de agresión y escándalos públicos.

Mayo de 2026 (detención en el AICM): El influencer Naim Darrechi fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras llegar en un vuelo procedente de Puerto Vallarta, luego de que sobrecargos lo acusaran de fumar un vapeador y de presunta discriminación. Fue liberado horas después, tras ser presentado ante el Ministerio Público.