Hasta 15 mdd por El Aquiles, La Rana y El Ruso: EEUU reitera recompensas por líderes de La Mayiza en Baja California

El Departamento de Estado ofrece hasta 5,000,000 de dólares cada uno por los tres jefes de plaza en Baja California. (Departamento de Estado)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de cada uno de los tres líderes de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa que operan en Baja California: Alfonso Arzate García, “Aquiles”; René Arzate García, “La Rana”; y Juan José Ponce Félix, “El Ruso”. En conjunto, las recompensas alcanzan hasta 15 millones de dólares.

El anuncio llega horas después de que la OFAC sancionara a 21 personas y 25 empresas vinculadas a la organización criminal. Según Washington, los tres operadores tienen bajo su control las plazas de Tijuana y Mexicali y responden a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.

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El vocero del Departamento de Estado, Thomas Pigott, sostuvo que las designaciones de este martes “destacan el alcance corrosivo de la influencia del cártel en la gobernanza mexicana, particularmente en Baja California”.

El Tesoro sancionó a casi 50 personas y empresas en un solo golpe

(Crédito: Departamento del Tesoro de Estados Unidos)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que “la medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”. Añadió que “la Administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.

La OFAC lleva más de 30 acciones dirigidas a más de 400 personas y entidades desde principios de 2025, en coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. La investigación de hoy contó con apoyo de la DEA, el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el IRS, la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y el Comando Norte del Departamento de Guerra.

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Entre las 25 empresas sancionadas figuran casas de cambio, inmobiliarias y firmas de seguridad y entretenimiento que, según el Tesoro, sirvieron para lavar ganancias del narcotráfico en Tijuana y Mexicali.

Una de ellas, Magic Casa de Cambio, operada por Ilia Elizabeth Félix Rivera, pareja sentimental del lugarteniente Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”, realizaba transacciones espejo con centros de intercambio en el sur de California para trasladar dinero del narcotráfico de regreso a México.

La corrupción política llegó hasta el círculo cercano de la gobernadora de Baja California

El Tesoro señaló a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, como operador político vinculado al cártel que mantiene una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”. Según la dependencia, Torres utilizó su influencia para proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención de las autoridades en el estado.

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El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, habría pagado sobornos mensuales a Torres a cambio de permitir que el cártel operara con relativa impunidad. El hermano de Torres, Luis Alfonso Torres Torres, fue el encargado de recibir esos sobornos y lavarlos a través de empresas y campañas políticas, entre ellas Vida Orgánica Tijuana y The Woods Bar.

El Departamento de Estado le revocó la visa a Carlos Torres en mayo de 2025 por su afiliación al cártel. Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno estatal, ofreció favores políticos e influencia al líder sinaloense José Ángel Rivera Zazueta a cambio de sobornos, de acuerdo con el comunicado del Tesoro.

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Tras el anuncio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que incorporó a 46 personas físicas y morales a su Lista de Personas Bloqueadas tras las sanciones estadounidenses.

¿Quiénes son los hermanos Arzate?

(Foto: Jovany Pérez Silva)

Alfonso Arzate García nació el 2 de diciembre de 1973 en Baja California y trabajó más de una década en una empresa de transporte antes de sumarse al narcotráfico a sus 30 años. Su primer contacto con el crimen organizado fue a través de Enrique Jorquera Guerrero, “El Jorquera”, exagente ministerial vinculado al antiguo Cártel de Tijuana.

Su hermano René Arzate García, “La Rana”, nació el 11 de junio de 1983 e inició sus actividades ilícitas desde los 15 años en el entorno criminal de Tijuana. El FBI lo describe con 1.82 metros de altura, cabello negro y ojos café, y ofrece una recompensa adicional de 20,000 dólares por datos sobre su paradero.

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El punto de quiebre llegó cuando Teodoro García Simental, “El Teo”, entonces lugarteniente del Cártel de Tijuana, amenazó a Alfonso por sus vínculos con “El Jorquera”. Los hermanos enfrentaron juntos el riesgo y consolidaron una célula propia con influencia creciente en la frontera norte.

Entre 2007 y 2010, mientras el Cártel de Sinaloa desplazaba a los Arellano Félix de Baja California, los hermanos Arzate se alinearon con la facción de Ismael “El Mayo” Zambada García. El gesto decisivo fue su intervención en el rescate de dos familiares del capo, una sobrina y su hermana Águeda Zambada García, secuestradas en Tijuana.

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Zambada interpretó el episodio como una muestra de lealtad y les abrió acceso directo a su círculo de confianza. Desde 2011, la DEA identificó a su célula operando en Oceanside, National City y Chula Vista, California, donde recibían cargamentos de droga procedentes de Tijuana.

La organización llegó a controlar, según estimaciones de las autoridades de la época, cerca de una tercera parte de la metanfetamina que circulaba en el condado de San Diego. En 2014 fueron imputados por primera vez en el Distrito Sur de California por conspiración para importar marihuana.

El 26 de febrero de 2026, el Departamento de Justicia presentó una acusación formal sustitutiva contra René Arzate García por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos. El documento sustituye la imputación original de 2014.

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Los nuevos cargos contemplan cadena perpetua por narcoterrorismo, con un mínimo obligatorio de 20 años y multa de 20,000,000 de dólares, además de hasta 20 años de prisión por proveer apoyo material al terrorismo. La acusación se sustenta en la Orden Ejecutiva 14157, que declaró al Cártel de Sinaloa organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

¿Quién es “El Ruso”?

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Por otro lado, Juan José Ponce Félix, nacido el 30 de junio de 1982, es señalado como fundador y líder de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa afín a la facción de Los Mayos. Ha sido acusado en cuatro ocasiones en los distritos central y sur de California por crimen organizado, tráfico de armas y drogas, y lavado de dinero.

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Desde 2012, Ponce Félix trabajó bajo las órdenes de “El Mayo” Zambada, detenido en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López. Bajo ese mando dirigió una flota de sicarios que operaba desde un rancho de su propiedad en Culiacán, dedicada a secuestros, torturas y homicidios.

Tras la detención y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la toma de control de la facción Los Chapitos por parte de sus hijos, “El Ruso” rompió con ese grupo. Actualmente encabeza la plaza de Mexicali y, según las autoridades, paga sobornos superiores a 1,000,000 de dólares mensuales a funcionarios de gobierno, policía y ejército para sostener sus operaciones.