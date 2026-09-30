Adal Ramones hace dura advertencia a Natalia Alcocer por acusarlo de alterar videos en La Granja VIP

La tensión subió de nivel durante la más reciente gala de La Granja VIP tras un cruce entre Adal Ramones y Natalia Alcocer. (YouTube)

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La tensión subió de nivel durante la más reciente gala de La Granja VIP, luego de que Natalia Alcocer confrontara en vivo a Adal Ramones por la manera en que fueron presentadas algunas imágenes relacionadas con su participación en el reality.

El conductor estelar del programa confirmó que existían varias quejas de los granjeros contra la pareja integrada por Pablo Montero y Natalia Alcocer, quienes permanecieron unidos durante la semana después de que Mono Osuna, como capataz, determinara que ambos formarían equipo.

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La situación terminó incomodando a Natalia, quien reaccionó durante la transmisión.

¿Qué pasó entre Natalia Alcocer y Adal Ramones?

Después de que se mostraran las imágenes y los comentarios de otros participantes, Natalia Alcocer se dirigió directamente a Adal Ramones. La actriz cuestionó la forma en que se estaba presentando el contenido y lo llamó “liosito”, al considerar que las imágenes no correspondían con lo ocurrido.

Incluso, le reclamó que si iban a mostrar situaciones de la convivencia, debían presentarse de manera completa y acorde con lo sucedido.

Un mensaje publicado en redes sociales aborda la interacción entre Natalia Alcocer y Adal Ramones durante la transmisión del programa Granja VIP. (X)

Adal Ramones intervino entonces para marcar distancia con el enfrentamiento. El conductor le recordó que, dentro del programa, él ocupa una posición distinta a la de los participantes y le pidió mantener el respeto durante la transmisión.

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El conductor también dejó claro que, si Natalia tenía alguna inconformidad con lo mostrado, debía dirigir sus reclamos hacia sus compañeros y no contra él, pues su función era conducir la gala.

El intercambio ocurrió completamente en vivo y provocó la reacción de las personas presentes en el foro, quienes aplaudieron la respuesta del conductor.

Pablo Montero y Natalia Alcocer se disculpan con Adal Ramones

En el siguiente enlace con los granjeros, Pablo Montero ofreció una disculpa a nombre de Natalia y de él mismo. Aunque insistió en que el video que fue presentado no fue bien editado, subrayó que las formas de “La Vikinga” no fueron las correctas.

Pablo Montero ofrece disculpas públicas a Adal Ramones, quien aparece en una pantalla gigante ante los integrantes de un programa de televisión. (YouTube)

Los mejores momentos y las polémicas de la gala del martes

El enfrentamiento entre Natalia Alcocer y Adal Ramones fue uno de los momentos que marcaron la gala del martes, pero no fue el único episodio que elevó la tensión dentro de La Granja VIP.

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Durante el programa también se conocieron los cuatro granjeros enviados al Duelo de Nominación, así como los participantes que consiguieron superar esta etapa y mantenerse en competencia.

La gala cerró además con una situación inesperada protagonizada por Kevyn y “Bebeshita”. Ambos recibieron una propuesta para pasar una noche juntos en una casa de campaña, lo que añadió un nuevo ingrediente a la convivencia del reality.

Entre reclamos, nominaciones y momentos inesperados, la transmisión dejó varios frentes abiertos dentro de la competencia, con Natalia Alcocer nuevamente en el centro de una de las confrontaciones más comentadas de la noche.

¿Dónde ver La Granja VIP México 2?

Puedes ver las transmisiones y galas de La Granja VIP a través del sitio oficial de TV Azteca.

Televisión

Televisión abierta: Transmisión en vivo por Azteca UNO (lunes a viernes a las 8:30 p.m. y galas los domingos a las 8:00 p.m.).

Transmisión 24/7

Disney+: Puedes contratar Disney+ para seguir la cobertura continua de la convivencia durante las 24 horas del día.