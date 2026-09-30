Coyote vs. ACME llega a plataformas digitales: fechas, precios y todos los detalles para ver en streaming desde México

Tras llegar a las salas mexicanas el 27 de agosto, la fecha de estreno digital de la odisea de Wile E. Coyote ya está definida, pero aún faltan por confirmarse las plataforma en las que estará disponible. REUTERS/Mario Anzuoni

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Después de pasar de una cancelación que parecía definitiva a una respuesta masiva en salas, el Coyote dejó atrás las trampas fallidas y el incierto camino que mantuvo a su película fuera de la pantalla durante años para alistar su llegada a las pantallas domésticas.

Tras su paso por los cines mexicanos y latinoamericanos, Coyote vs. ACME se prepara para llegar a casa con un estreno digital previsto para octubre de 2026.

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El director Dave Green asistió a una función especial en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México el 21 de septiembre. (Facebook/ Cineteca Nacional)

La cinta llegó a México el 27 de agosto y mantuvo su recorrido comercial durante varias semanas. Mientras el público espera su disponibilidad digital, todavía falta conocer qué plataforma la ofrecerá en el país y bajo qué modalidad podrá verse desde casa.

Coyote vs. ACME ya tiene fecha para su estreno digital en México

El lanzamiento digital ya comenzó en algunos mercados, aunque la distribución no ocurrirá al mismo tiempo en todos los territorios.

Coyote vs. ACME comenzó su lanzamiento en formato VOD este 29 de septiembre de 2026 en algunos países.

La modalidad permite comprar o rentar la película sin esperar a que llegue a un catálogo por suscripción.

Para México y América Latina , el acceso digital está programado para el 29 de octubre . La fecha llegará cerca de dos meses después de su estreno en la cartelera nacional.

La información disponible no confirma que la película vaya a incorporarse de inmediato a un servicio de streaming incluido en una suscripción mensual.

Tampoco se ha anunciado de forma oficial si estará disponible desde el primer día en Prime Video, Apple TV, Google Play u otras tiendas digitales que suelen recibir estrenos bajo demanda.

El estreno en formato de video bajo demanda comenzó este 29 de septiembre de 2026 en diversos países mediante compra y renta digital. (Ketchup Entertainment via AP)

Así, la fecha anunciada para México abre una nueva etapa para una película que encontró en las salas una segunda oportunidad después de haber quedado archivada durante años.

La película ya tiene precios en Estados Unidos, pero espera confirmación en territorio mexicano

El estreno internacional permite tomar como referencia el esquema comercial que seguirá la película en formato digital. Aun así, las cifras anunciadas en Estados Unidos no equivalen a precios confirmados para el público mexicano.

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En Estados Unidos , la compra digital de la película tiene un precio de USD 24,99 dólares , mientras que la renta se ofrece por 19,99dólares en tiendas digitales.

Quienes opten por la renta disponen de 30 días para comenzar la reproducción. Una vez iniciada, el plazo para terminar la película es de 48 horas .

En México , algunos estrenos digitales de lanzamiento reciente suelen rondar los $299 en compra y los $60 en renta. Esas cantidades funcionan como referencia de mercado, no como tarifas oficiales para Coyote vs. ACME .

La distribuidora todavía no ha precisado si los usuarios podrán elegir entre renta, compra o ambas opciones desde el 29 de octubre.

La empresa Ketchup Entertainment adquirió los derechos de la producción después de que Warner Bros. decidió no estrenar el proyecto terminado. REUTERS/Mario Anzuoni

Aunado a ello, la película también tendrá lanzamiento físico en DVD, Blu-ray y 4K. Esa edición ya está contemplada, aunque aún no existe una fecha de salida para esos formatos ni detalles sobre los contenidos adicionales que podrían acompañarla.

El Coyote llega al formato doméstico después de sobrevivir a la cancelación

La historia de la película fuera de la pantalla acompañó su paso por los cines. Warner Bros. decidió no estrenarla cuando el proyecto ya estaba terminado, pero Ketchup Entertainment adquirió los derechos y llevó la producción a las salas.

La trama coloca a Wile E. Coyote frente a ACME , la empresa que durante décadas le vendió cohetes, trampas y artefactos que terminan por perjudicarlo en sus intentos por atrapar al Correcaminos .

Will Forte interpreta a Kevin Avery , el abogado que acepta representar al Coyote. John Cena da vida a Buddy Crane , defensor de ACME, y Lana Condor completa el elenco principal.

La película combina animación y acción real , con el juicio contra ACME como eje de una historia que retoma los accidentes y fracasos que caracterizan al personaje.

El director Dave Green visitó la Ciudad de México el 21 de septiembre para participar en una función especial en la Cineteca Nacional y encontrarse con el público que acompañó el estreno nacional.

El filme de Dave Green combina animación y acción real con la actuación de Will Forte como el abogado del Coyote y John Cena como el defensor de la empresa ACME. REUTERS/Mario Anzuoni

En este sentido, el 29 de octubre, el Coyote cambiará las salas por las pantallas de casa y llevará su pelea contra Acme a una nueva audiencia: la del público mexicano.

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Mientras se confirman la plataforma y el precio final, la película mantiene pendiente el último detalle de su desembarco digital antes de que vuelvan a caer los cohetes, las trampas y los veredictos.