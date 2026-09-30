Del América al ojo del huracán europeo: el recorrido de Ferran Soriano antes del histórico fallo contra el Manchester City

Soccer Football - Premier League - Manchester City v Fulham - Etihad Stadium, Manchester, Britain - September 2, 2023 Manchester City chief executive Ferran Soriano before the match REUTERS/Molly Darlington EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

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El futbol internacional vive horas convulsas tras conocerse la resolución jurídica sobre las presuntas irregularidades financieras del Manchester City. En medio de este escenario de alta tensión y escrutinio mediático, la figura de Ferran Soriano, actual Director Ejecutivo (CEO) del club inglés, ha tomado una relevancia protagónica al encabezar la postura de resistencia institucional, incluso por su paso por el Club América.

Sin embargo, pocos recuerdan que, antes de consolidar el imperio global del City Football Group y quedar envuelto en este conflicto legal sin precedentes, el directivo español tuvo una gestión tan fugaz como estratégica en el futbol mexicano de la mano de las Águilas.

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Su paso por el futbol mexicano lo impulsó para dar el salto al viejo continente.

¿Cuál era el rol de Soriano con las Águilas del América?

Para entender la trayectoria del alto ejecutivo catalán, es necesario remontarse a mayo de 2012, fecha en la que Ferran Soriano desembarcó en la Ciudad de México para incorporarse a las instalaciones de Coapa.

Su llegada no se dio como un directivo de pantalón largo tradicional ni en la gestión cotidiana de cancha, sino en calidad de asesor externo para el Consejo de Futbol de Televisa, el conglomerado de medios propietario de las Águilas del América.

Soriano llegó al nido azulcrema precedido por una sólida reputación en el balompié de máxima exigencia. Entre 2003 y 2008 había fungido como vicepresidente económico y director general del FC Barcelona, etapa en la que lideró la reestructuración financiera e institucional del club azulgrana, sentando las bases de una época dorada tanto en las finanzas como en el ámbito deportivo.

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En México, las funciones de Ferran Soriano con el América se centraron en:

Diagnóstico Estratégico y Estructura Operativa: su encomienda principal fue evaluar la organización interna del club. Aportó una visión corporativa europea para modernizar los procesos administrativos y la toma de decisiones en el organigrama de Coapa. Visión y Planificación Deportiva: colaboró estrechamente en el diseño de planes de trabajo orientados a la sostenibilidad, optimización del talento deportivo y estructuración de la cantera, buscando alinear al América con los estándares de rendimiento de las potencias globales. Internacionalización del Modelo de Negocio: asesoró al Consejo sobre cómo maximizar el valor de la marca América a nivel comercial y financiero.

A pesar de la expectativa que generó su perfil internacional, la estancia de Soriano en territorio mexicano fue breve. Permaneció en el puesto apenas cuatro meses, ya que en septiembre de 2012 le llegó una oferta imposible de rechazar: asumir la dirección general del Manchester City. Con su salida hacia la Premier League inglesa, se cerró su fugaz capítulo en el futbol mexicano para dar paso a la construcción de una de las hegemonías más dominantes del futbol moderno.

No se pudo negar a participar con uno de los equipos más ganadores de Inglaterra. (Reuters/Jason Cairnduff)

El gigantesco escándalo financiero que sacude al Manchester City

Mas de una década después de su paso por México, Ferran Soriano enfrenta el desafío más complejo de su carrera profesional. El Manchester City y la Premier League se han enfrascado en una batalla legal de proporciones históricas que amenaza con alterar el panorama del futbol mundial.

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El origen de este vendaval jurídico radica en una investigación llevada a cabo por las autoridades de la liga inglesa, las cuales imputaron formalmente al club citizen con un total de 115 cargos por presuntas violaciones a las normas del Juego Limpio Financiero (Fair Play Financiero) cometidas a lo largo de nueve temporadas (entre 2009 y 2018).

El expediente contra el conjunto de Mánchester abarca múltiples irregularidades contables y normativas, agrupadas principalmente en los siguientes puntos:

Ocultación y falsificación de información financiera: se acusa al club de no proveer datos financieros precisos y veraces sobre sus ingresos reales, contratos de patrocinio y costos operativos.

Pagos no declarados a técnicos y jugadores: sa investigación señala la existencia de contratos paralelos o remuneraciones “bajo la mesa” para maquillar el verdadero gasto salarial, citando como ejemplo pagos adicionales a entrenadores a través de asesorías externas.

Incumplimiento de las regulaciones del Fair Play Financiero de la UEFA y la Premier League: el sobreprecio artificial en los patrocinios vinculados a los propios dueños del club habría permitido inflar los ingresos para justificar un gasto desmedido en fichajes y contrataciones estrella.

Falta de cooperación con las investigaciones: la Premier League también acusó al club de obstruir de manera reiterada el trabajo de las comisiones independientes al no facilitar la documentación requerida durante años.

El City atraviesa una de sus más graves controversias en su historia. (AP Foto/Martin Rickett,Pool, Archivo)

El dictamen, la reacción de Soriano y las secuelas en Europa

La crisis alcanzó su punto de ebullición tras la difusión pública del fallo oficial sobre el caso. En el dictamen, el órgano regulador consideró al Manchester City responsable de la mayor parte de las acusaciones presentadas en su contra. Este fallo de culpabilidad coloca a la entidad británica ante la posibilidad de sufrir severas sanciones disciplinarias, que podrían ir desde despojos de títulos y deducciones masivas de puntos, hasta multas económicas históricas o la expulsión directa de la máxima categoría del futbol inglés.

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Lejos de adoptar una postura pasiva, Ferran Soriano ha asumido la vocería y el liderazgo del club ante este adverso panorama legal. Durante una reciente asamblea de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), el dirigente español dejó clara la hoja de ruta del Manchester City ante los principales directivos del continente, asegurando que mantendrán una postura de resistencia absoluta. Soriano remarcó que darán la batalla jurídica “hasta las últimas consecuencias” mediante recursos de apelación y estrategias legales para defender la inocencia y legitimidad del proyecto.

Sin embargo, el impacto institucional ya es notable. Figuras relevantes del entorno futbolístico internacional, como el entrenador Mauricio Pochettino, se han pronunciado sobre el veredicto señalando que el “daño reputacional para el club y la competición es irreparable”.

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El desenlace de este litigio no solo definirá el futuro inmediato del Manchester City y la gestión de Ferran Soriano, sino que sentará un precedente definitivo sobre cómo se fiscaliza y controla el dinero en las altas esferas del futbol global.