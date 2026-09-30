México

Nueva ley antimemes, qué pasará si compartes una imagen graciosa contra el gobierno

Sheinbaum afirma que la propuesta sanciona la suplantación comercial de signos gubernamentales para engañar y cometer ilícitos

Contenido viral en redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La propuesta enviada al Congreso modifica leyes federales para cumplir con los compromisos en propiedad intelectual del T-MEC. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la llamada Ley Antimemes busque censurar contenidos o limitar la libertad de expresión. La iniciativa, que aún debe discutirse en el Senado, pretende sancionar el uso comercial de símbolos, documentos y dominios oficiales cuando se hagan pasar por auténticos para engañar y cometer un ilícito.

Durante la Mañanera del Pueblo de este martes 29 de septiembre, Sheinbaum sostuvo que identificar la reforma como una prohibición de memes es “una absoluta mentira. “No tiene nada que ver con prohibir memes, declaró.

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La propuesta modifica la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal. Fue enviada por la presidenta al Congreso en mayo con el objetivo de cumplir el Capítulo 20 del T-MEC, que exige medidas penales en materia de propiedad intelectual.

El dictamen aprobado por comisiones del Senado reduce las penas planteadas en la iniciativa original. El proyecto inicial contemplaba castigos de tres a siete años de cárcel para quien usara o imitara signos oficiales con intención de engañar; la versión avalada establece sanciones de uno a cinco años de prisión.

Delito requiere uso comercial, engaño y una conducta ilícita

Un joven de perfil en un sofá ilumina su rostro mientras mira en un celular imágenes de un gato en una mesa y un perro.
La configuración del delito requiere comprobar la escala comercial, la intención de engaño y un propósito ilícito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera aprobaron el dictamen el pasado 23 de septiembre con 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. El texto pasará al pleno de la Cámara de Senadores para su discusión.

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El castigo aplicaría a quien reproduzca, imite o incorpore logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de los tres órdenes de gobierno para hacerlos pasar como auténticos. También prevé multas de mil a 10 mil UMA.

Para acreditar el delito, la autoridad tendría que demostrar tres elementos: que la conducta ocurrió a escala comercial, que existió intención de inducir al error y que el propósito era cometer un ilícito relacionado con el supuesto origen oficial de una comunicación, documento, sistema informático o servicio.

Propuesta contempla sanciones por comercializar escudos estatales y otros emblemas públicos como auténticos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó en qué consiste la iniciativa a la que se le bautizó como "Ley Antimemes"

Sheinbaum explicó que las restricciones se dirigen a la comercialización privada de emblemas oficiales con fines de lucro. Mencionó símbolos del Gobierno de la República, los gobiernos estatales y el escudo nacional.

Como ejemplo, afirmó que una persona no podría comercializar el escudo del Gobierno de Querétaro o el de Coahuila, al tratarse de emblemas de entidades federativas. La regla también abarcaría el escudo nacional.

“Nadie puede comercializar el escudo de un estado”, señaló la mandataria. Añadió que la disposición no alcanza productos como las banderas que se venden durante las celebraciones del 15 de septiembre.

La presidenta insistió en que publicar un símbolo institucional en una red social no configura el supuesto previsto en el dictamen. “No tiene nada que ver con que alguien ponga un símbolo en una red social o nada que ver con prohibir memes o algo así. Es absurdo, afirmó.

Oposición advierte riesgos para la sátira y la crítica política

Lilly Téllez acusó a Marina de Pilar Ávila de traición a la patria. | PAN
La senadora Lilly Téllez advirtió que la medida abre la puerta a sancionar la parodia política y perseguir a humoristas. | PAN

La oposición ha cuestionado la reforma al advertir que su aplicación podría alcanzar parodias, montajes digitales, críticas políticas y materiales de humor que emplean símbolos o referencias de instituciones públicas.

Lilly Téllez, senadora panista, sostuvo que el dictamen abre la puerta a perseguir a ciudadanos, comediantes, caricaturistas y creadores de contenido que utilicen imágenes institucionales para cuestionar al poder.

“Ahora resulta que los memes, las bromas y la sátira política serán crímenes, y el gobierno quiere encarcelar y multar a cualquiera que se burle de Morena”, afirmó la legisladora en un mensaje difundido en redes sociales.

Téllez acusó que la iniciativa pretendecriminalizar la libertad de expresión. También cuestionó que el Senado analice esta reforma mientras, según su postura, persisten problemas de inseguridad y delincuencia organizada.

“En lugar de atrapar a los capos, van por los caricaturistas. En lugar de buscar extorsionadores, quieren capturar a los cómicos, señaló. Sus declaraciones incluyen acusaciones contra Morena, Sheinbaum, el senador Javier Corral Jurado y otros actores políticos.

Javier Corral propone ajustes para evitar que la norma se interprete contra la sátira

El senador Javier Corral aclaró que sustituir el concepto de lucro por escala comercial protege la sátira y la crítica. Crédito: Senado de la República
El senador Javier Corral aclaró que sustituir el concepto de lucro por escala comercial protege la sátira y la crítica. Crédito: Senado de la República

El senador de Morena, Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que se requieren cambios al artículo 403 Bis para evitar interpretaciones que presenten el proyecto como una sanción contra la crítica o la burla.

Corral explicó que el delito se configura únicamente cuando se utiliza identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales a escala comercial para inducir al error o engaño, con la intención de cometer un ilícito. “Eso es muy distinto a sancionar la sátira o la crítica”, dijo.

El legislador indicó que el proyecto sustituye la expresión “ánimo de lucropor “escala comercial para facilitar la acreditación de conductas ilícitas mediante elementos objetivos. El senador morenista Manuel Huerta también aseguró que la reforma no pretende sancionar memes, sátira ni crítica política.

La reforma busca perseguir páginas falsas que simulen trámites públicos, comunicaciones apócrifas de autoridades o esquemas digitales que pretendan obtener dinero, datos personales o algún beneficio mediante el engaño. Por lo tanto, nada le pasaría a alguien por publicar un meme normal antigobierno.

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