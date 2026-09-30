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Beca Benito Juárez 2026: cómo registrarte este 30 de septiembre, último día de registro

El programa busca ampliar su cobertura y abrió su plataforma desde el pasado 17 de septiembre

La Beca Benito Juárez cerrará su periodo de registros este 30 de septiembre (Gobierno de México)
La Beca Benito Juárez cerrará su periodo de registros este 30 de septiembre (Gobierno de México)
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La convocatoria para registrarse a la Beca Benito Juárez se cerrará este miércoles 30 de septiembre, y a continuación te decimos cómo te podrás inscribir.

El programa busca ampliar su cobertura y abrió su plataforma desde el pasado 17 de septiembre. La iniciativa se dirige a alumnos de nivel media superior que cursen en cualquier preparatoria pública del país.

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Video informativo sobre los sitios web oficiales para la solicitud de becas educativas en México, incluyendo Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra en Michoacán, Campeche, Chiapas y Sonora.

El objetivo de la beca es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios satisfactoriamente. Este año, cada participante recibe bimestralmente 1,900 pesos de forma directa a través de la Tarjeta del Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, ya que no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

¿Cómo registrarse a la Beca Benito Juárez?

El registro para la Beca Benito Juárez se realiza por internet. Antes de comenzar, la persona solicitante debe reunir sus datos escolares, de contacto y domicilio para evitar que el trámite quede incompleto.

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Grupo de jóvenes estudiantes mexicanos, uniformados, sonriendo y mostrando tarjetas bancarias o billetes frente a una lona del programa Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen al recibir sus tarjetas bancarias o efectivo del programa Beca Benito Juárez en una escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer requisito es contar con una CURP certificada. Para verificarla, se debe descargar la constancia correspondiente en el portal de RENAPO y confirmar que el documento incluya la leyenda: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”. Esa validación acredita que los datos fueron cotejados con el acta de nacimiento.

También es necesario tener una cuenta Llave MX. Quienes aún no la tengan deben ingresar a www.llavemx.gob.mx, elegir la opción “Crear cuenta” y capturar su CURP. Después deberán registrar su código postal, un número de celular o correo electrónico y una contraseña, que conviene conservar para posteriores consultas.

Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)
Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)

Con la cuenta lista, el estudiante debe entrar a www.becabenitojuarez.gob.mx e iniciar sesión. El sistema solicitará la Clave de Centro de Trabajo, conocida como CCT, de la escuela donde cursa el bachillerato o la preparatoria. Luego deberá indicar el turno, el periodo escolar y el grado que estudia.

Siguiente paso para el registro

El siguiente paso es registrar el domicilio. Para ello se debe cargar un comprobante reciente, como recibo de luz, agua, gas, predial, teléfono fijo o internet. También son válidas las constancias de residencia emitidas por autoridades locales. El archivo debe enviarse en formato PDF, JPG o PNG y no puede superar los 3 MB.

Si la persona solicitante es menor de edad, deberá incorporar la información de su madre, padre, tutora o tutor. El sistema pedirá la CURP certificada de esa persona, una identificación oficial digitalizada, además de teléfono y correo electrónico.

Paso a paso para registrarte

  1. Entra al portal oficial de la beca: www.becabenitojuarez.gob.mx.
  2. Inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Si todavía no tienes una, el sistema te permitirá crearla antes de continuar.
  3. Para crear Llave MX, ingresa a www.llavemx.gob.mx, selecciona “Crear cuenta”, captura tu CURP, confirma el código postal y registra un celular o correo electrónico. Al final deberás crear una contraseña.
  4. Ya dentro del portal de la beca, busca y selecciona la CCT de tu escuela.
  5. Captura los datos de tu inscripción: turno, periodo escolar y grado que cursas.
  6. Registra tu domicilio y carga el comprobante correspondiente. Revisa que el archivo tenga el formato y peso permitidos.
  7. Si eres menor de edad, agrega la información de tu madre, padre, tutora o tutor, junto con su documentación.
  8. Revisa cada dato antes de enviar la solicitud. Después acepta el aviso de privacidad y elige la opción para finalizar el registro.
  9. El trámite no significa una incorporación automática. La solicitud queda en proceso de validación por las autoridades del programa.
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Antes de concluir, se recomienda revisar que los nombres, documentos, datos escolares y domicilio estén correctos. Una vez aceptado el aviso de privacidad y enviada la solicitud, el registro queda sujeto a la validación de las autoridades del programa.

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