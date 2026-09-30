México

Adultos mayores son más vulnerables a fraudes digitales, mientras México acelera el paso para los pagos electrónicos

De acuerdo con especialistas, México requiere reforzar la alfabetización digital de esta población

Un hombre y una mujer de edad avanzada observan una pantalla de computadora portátil mientras él sostiene una hoja de papel blanco.
Una pareja de adultos mayores mexicanos consulta información en una computadora portátil mientras sostiene un documento en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mientras el gobierno de México avanza en la Ley de Economía Digital, cuyo objetivo es dejar atrás los pagos en efectivo en las transacciones comerciales, los adultos mayores continúan siendo la población que enfrenta mayores riesgos de fraudes digitales.

El avance de transferencias inmediatas, cobros con códigos QR y cuentas simplificadas puede ampliar la inclusión financiera. También exige capacitación y acompañamiento para personas con menor familiaridad con celulares, aplicaciones bancarias y mecanismos de seguridad, según UNAM Global.

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La digitalización de pagos avanza mientras persiste la brecha tecnológica

La Ley de Economía Digital busca aprovechar el SPEI y CoDi, infraestructura del Banco de México que permite realizar transferencias mediante códigos QR. La propuesta contempla pagos digitales en los tres niveles de gobierno y una reducción progresiva del efectivo en sectores como gasolineras y carreteras.

La propuesta también contempla una cuenta simplificada denominada N2 Bis, que podría abrirse a distancia con una identificación. El límite actual de 25,000 pesos en efectivo subiría hasta 135,000 pesos al incorporar transferencias digitales.

Takenos para uso de Inhouse
Cada vez más personas integran cobros, pagos, ahorro e inversiones en una misma aplicación (Takenos)

El gobierno federal sostiene que ese modelo puede beneficiar a trabajadores independientes que operan fuera del sistema bancario formal, como plomeros y electricistas. Las instituciones financieras tendrían hasta diciembre de 2026 para implementar CoDi, aunque algunas instituciones buscarían habilitarlo antes del Buen Fin, previsto para la primera quincena de noviembre.

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El 8 de septiembre de 2026, Sheinbaum anunció que el Ejecutivo enviaría la iniciativa al Congreso como parte del Paquete Económico 2027. Hasta ese momento no se habían precisado los límites obligatorios para operaciones en efectivo, las sanciones ni el calendario definitivo para cada sector.

Las estafas usan urgencia, miedo y suplantación de familiares

José Luis Belmont, secretario técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, señala al medio universitario que las personas adultas mayores pueden ser más vulnerables porque tienen menor acercamiento a las herramientas digitales, miedo a utilizarlas y una disposición a confiar de buena fe.

Los delincuentes aprovechan esas condiciones a través de mensajes en redes sociales, correos electrónicos, llamadas y aplicaciones como WhatsApp. Uno de los métodos frecuentes es el phishing, con el que buscan obtener contraseñas, datos bancarios o acceso a cuentas mediante avisos falsos.

Hombre con pasamontañas habla por teléfono y señala pantalla de laptop; mujer mayor con cabello canoso habla por teléfono sosteniendo tarjeta bancaria.
Un hombre enmascarado habla por teléfono y manipula un computador mientras una mujer mayor preocupada sostiene una tarjeta bancaria en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mensajes suelen alertar sobre paquetes retenidos, bloqueos de cuentas o suspensiones de servicios. Belmont explica a UNAM Global que la urgencia puede generar ansiedad y llevar a la víctima a actuar sin consultar a un familiar o a una persona de confianza.

Las redes de apoyo limitadas agravan el riesgo. Algunas estafas utilizan cuentas hackeadas de familiares para pedir depósitos; otras simulan llamadas de autoridades, bancos o parientes que enfrentarían una emergencia.

La inteligencia artificial añade otra vía de engaño. Belmont advierte que los delincuentes pueden clonar voces a partir de audios obtenidos en redes sociales o servicios de mensajería. Una persona puede recibir una llamada que parece provenir de un hijo o nieto, aunque se trate de una extorsión.

La protección de datos requiere acompañamiento antes de realizar depósitos

Belmont recomienda que las personas adultas mayores consulten con familiares o personas de confianza antes de compartir información o enviar dinero. También plantea activar la autenticación en dos pasos en cuentas, aplicaciones y servicios digitales.

La revisión de mensajes sospechosos puede evitar fraudes. Errores ortográficos, imágenes de baja calidad, dominios extraños y ofertas excesivamente atractivas son señales que deben generar desconfianza, según UNAM Global.

Dos pares de manos, unas de piel madura y otras de piel joven, entrelazadas sobre una mesa de madera junto a una libreta y un lápiz.
Un adulto mayor y una persona joven sostienen sus manos sobre una mesa de madera durante una conversación compartida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las instituciones financieras y las autoridades no suelen solicitar contraseñas ni datos bancarios confidenciales por llamadas telefónicas. Antes de realizar una compra o un depósito, la recomendación es ingresar de forma directa a los sitios oficiales y comprobar la identidad de quien solicita el pago.

El especialista plantea que México requiere programas de alfabetización digital para personas mayores. El INAPAM y los sistemas DIF ofrecen cursos y actividades, pero aún faltan acciones básicas de prevención de fraudes y protección de datos personales, señala a UNAM Global. Hasta el corte de esta nota, el gobierno federal no ha dicho cómo va a atender esta situación.

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