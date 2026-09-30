México

Los memes de la derrota de Andrea Chávez y Tatiana Clouthier por una coordinación de Morena rumbo a las elecciones de 2027

Morena cerró la designación de sus 17 coordinaciones estatales con resultados que dejaron fuera a figuras como Andrea Chávez y Tatiana Clouthier, cuyas reacciones se viralizaron

(Redes sociales/Captura de pantalla)
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Morena completó este lunes la designación de sus 17 coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, un proceso que dejó fuera a figuras como Andrea Chávez y Tatiana Clouthier, y que generó una ola de memes en redes sociales después del anuncio.

Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, fue designado coordinador de Morena en Chihuahua, tras imponerse a la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño. Los datos presentados por el partido el 29 de septiembre, bajo la consigna de que “todo ha sido transparente”, mostraron que, pese al resultado final, la contienda fue más cerrada de lo que el marcador global sugiere.

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De senadoras con licencia a un fiscal que investigó el asesinato de Carlos Manzo, estos son los perfiles completos de los 17 coordinadores que Morena designó para disputar las gubernaturas de 2027. (CUARTOSCURO/Redes sociales)
De senadoras con licencia a un fiscal que investigó el asesinato de Carlos Manzo, estos son los perfiles completos de los 17 coordinadores que Morena designó para disputar las gubernaturas de 2027. (CUARTOSCURO/Redes sociales)

Chávez superó a Pérez Cuéllar en tres rubros de la encuesta: honestidad, cercanía con la gente y opinión positiva. Las diferencias fueron reducidas, sobre todo en este último indicador, donde la senadora obtuvo una ventaja de apenas 0.18 puntos.

Pérez Cuéllar ganó los seis rubros restantes, incluidos conocimiento de los problemas de Chihuahua, evaluación como funcionario, perfil de candidato e intención de voto. La ventaja decisiva llegó en la preferencia para encabezar la alianza de Morena, PT y Verde: obtuvo 31.53% frente a 30.61% de Chávez.

El resultado dejó fuera a Chávez de la coordinación estatal y de la futura candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

La reacción de Andrea Chávez

La senadora con licencia agradeció al "pueblo chihuahuense" y a los partidos aliados de Morena, pero evitó en todo momento pronunciar el nombre del ganador de la encuesta interna, Cruz Pérez Cuéllar. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM
La senadora con licencia agradeció al "pueblo chihuahuense" y a los partidos aliados de Morena, pero evitó en todo momento pronunciar el nombre del ganador de la encuesta interna, Cruz Pérez Cuéllar. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Durante el anuncio, Andrea Chávez permaneció de pie en el templete con una expresión seria. En algunos momentos cerró los ojos y sonrió brevemente a personas que estaban cerca, la mayoría del tiempo hizo muecas y se apretaba los labios. Al ser cuestionada por la prensa sobre el proceso interno, Chávez respondió: “Cabeza en alto, frente clara, corazón ardiendo, porque los pitufos de la aldea se van despidiendo.”

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En ningún momento pronunció el nombre del ganador de la encuesta interna, ni al ser cuestionada directamente sobre si respaldaba su candidatura: “Yo respaldo a todos los chihuahuenses que me abrieron sus puertas y también a los que abrieron la posibilidad de acompañar otros esfuerzos, tienen que estar tranquilos, contentos porque el movimiento de la 4T tiene largo aliento en el estado de Chihuahua”, declaró.

Tatiana Clouthier también perdió en Nuevo León

Tatiana Clouthier
(Jovanni Pérez/Infobae)

En paralelo, Morena definió la coordinación de Nuevo León a favor de Clara Luz Flores Carrales, extitular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, quien se impuso sobre Tatiana Clouthier Carrillo y otros tres aspirantes.

Tras conocerse el resultado, Clouthier declaró que aceptaba los datos de la encuesta porque, de no estar dispuesta a respetarlos, no habría participado en el proceso desde un inicio. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre si respaldaría a Flores rumbo a las elecciones de 2027. “Yo acompaño el proyecto de nuestra presidenta”, respondió al ser cuestionada sobre si apoyaría a Clara Luz Flores. También descartó dejar Morena o buscar una candidatura con otro partido.

La derrota de Tatiana Clouthier provocó además una reacción de su hermano, Manuel Clouthier, quien celebró que Morena la dejara fuera de la coordinación. “Doy gracias a la presidente, a Morena y a la 4T por no permitir que mi hermana Tatiana continúe ayudándolos en la destrucción del país. Gracias mil”, escribió en X.

Los memes que circularon tras los resultados

Los resultados de Chihuahua y Nuevo León se convirtieron en tendencia en X, donde los usuarios utilizaron referencias de series, películas y videojuegos para representar las reacciones de Chávez, Clouthier y otros aspirantes derrotados. A continuación, una muestra de los memes más compartidos durante esos días.

(Redes sociales/Captura de pantalla)
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