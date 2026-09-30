Joy Huerta llora en concierto en Chile tras sincerarse sobre la separación de Jesse

Jesse y Joy se sinceran sobre su separación durante show en Santiago de Chile. (@arte.avr)

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Joy Huerta confesó en pleno concierto en Santiago de Chile que los últimos días “han sido difíciles de entender”, mientras Jesse reafirmó su compromiso con las fechas pendientes del “Despecho Tour” antes de dedicarse a su proyecto solista, Jesse and the Supernovas.

La vocalista confirmó que continuará con los espectáculos agendados en Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, España e Inglaterra. La gira incluye también presentaciones en México, entre ellas un concierto en el Auditorio Nacional el 6 de diciembre y un show en el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez.

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Joy enfatizó que cumplirá cada fecha para honrar el repertorio construido junto a su hermano durante más de 21 años de trayectoria.

El dúo se presentó en el Santander Arena

Jesse y Joy se presentaron los días 29 y 30 de septiembre de 2026 en el Santander Arena de Santiago de Chile, en el marco del “Despecho Tour”. El público recibió al dúo entre emociones distintas y cierta tensión, en medio de la polémica por la pausa indefinida del proyecto y el lanzamiento del proyecto solista de Jesse.

Durante una pausa del show, ambos artistas se dirigieron directamente al público para hablar de la situación personal que atraviesan.

Joy admite que sigue sin entender lo ocurrido en los últimos días

Ambos artistas se dirigieron al público para hablar de la separación mientras la gira continúa con fechas confirmadas en México y otros países. Jesse y joy - mexico - 10072019

“No les voy a mentir, han sido unos días muy raros. Han sido unos días difíciles. Han sido unos días que yo personalmente sigo sin entender”, declaró la cantante frente a los asistentes chilenos.

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La intérprete explicó que el escenario funciona también como un espacio de contención emocional para ella misma. “Yo acabo de darme cuenta hace poco que también yo vengo a recibir y yo vengo a recibir el amor de todos ustedes. Y ese amor no tiene precio”, afirmó.

Joy profundizó en el mensaje dirigido a los asistentes del recinto. “Ante todo lo que ha pasado en los últimos días, solo quiero que sepan que los amo con todo mi ser, que los amo con toda mi alma”, señaló.

La vocalista agradeció además a cada integrante del equipo de producción presente en el escenario. “Gracias por venir como son, por mostrarse fuertes, por mostrarse vulnerables, por ser valientes ante cualquier manera que ustedes se representen y se sientan”, expresó.

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Jesse recuerda el origen del proyecto con su hermana

El guitarrista pidió al equipo técnico encender las luces del recinto antes de dirigirse al público. “Rubén, ¿nos puedes prender las luces, por favor? Necesito que todos, absolutamente todos, volteen las bandas suyas”, dijo Jesse.

El guitarrista recordó los inicios de la banda con guitarras prestadas y sostiene que nada borrará lo construido junto a su hermana pese al anuncio de la pausa indefinida.

El músico relató el inicio de la carrera familiar antes de la fama internacional. “Solo imagínense que este sueño empezó en la sala de nuestra casa con guitarras prestadas, sin pensar algún día que íbamos a salir de la sala de casa y hoy estamos aquí en Santiago de Chile viviendo este sueño”, expresó.

Jesse agregó un mensaje sobre la permanencia del legado musical del dúo. “Nada va a borrar lo que hemos construido juntos. Y nuestras canciones siempre van a vivir en nosotros y en todos ustedes”, sostuvo.

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La pausa del dúo comenzó sin aviso previo a Joy

El distanciamiento profesional inició el pasado 15 de septiembre, cuando Jesse anunció que se tomaría un tiempo para cuidar su bienestar emocional y convivir con sus seres queridos. El músico aclaró que no se trataba de una disolución definitiva del proyecto.

Joy reveló que se enteró de la decisión de su hermano apenas 20 minutos antes de que la noticia se publicara en plataformas digitales. La brevedad del aviso provocó conmoción e incertidumbre en la cantante.

La intérprete confiesa que el escenario también le devuelve el amor del público en medio de la controversia por la salida temporal de su hermano del proyecto familiar. REUTERS/Ronda Churchill

Junto al anuncio de la pausa, Jesse hizo oficial su faceta en solitario bajo el nombre Jesse and the Supernovas. El guitarrista aclaró que su hermana conocía la existencia de este proyecto antes del anuncio público.

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Joy enfrentó posteriormente una conferencia de prensa en solitario donde expresó su emotividad por la ausencia de su hermano. Mientras que el músico respondió que su equipo de trabajo notificó la inasistencia con anticipación y reafirmó el cariño permanente hacia su hermana.