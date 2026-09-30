México

¿De qué murió Otto Sirgo? Esto se sabe sobre la causa de muerte del famoso actor de telenovelas

El actor deja una trayectoria de más de cincuenta años en televisión, cine y teatro

Otto Sirgo
El actor deja una trayectoria de más de cincuenta años en televisión, cine y teatro, marcada en sus últimos meses por problemas de salud y aislamiento social. (CUARTOSCURO)
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El actor Otto Sirgo murió este martes 29 de septiembre de 2026, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) mediante un comunicado en redes sociales. Su carrera se extendió por más de cinco décadas entre televisión, cine y teatro mexicano.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz”, informó la agrupación.

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El actor construyó una carrera como galán y villano de telenovelas

Otto Sirgo quedó asociado, a lo largo de su trayectoria, a papeles de galán y de villano en numerosas producciones de telenovelas mexicanas. Su nombre se mantuvo activo en la industria del entretenimiento del país durante más de cincuenta años.

Hace un año, en una de sus últimas entrevistas públicas, el actor había hablado sobre algunos padecimientos que le habían diagnosticado. La causa exacta de su muerte, sin embargo, fue revelada hasta la madrugada del miércoles 30 de septiembre por su hija Valerie Sirgo.

Otto Sirgo
La Asociación Nacional de Actores confirmó la partida del actor, quien construyó durante cinco décadas una carrera como galán y villano de telenovelas mexicanas. (@ANDIMexico)

Valerie Sirgo reveló de qué falleció su padre

Valerie Sirgo, hija del actor, explicó en un encuentro con los medios que la muerte de su padre se debió a un problema cardiaco tras días de hospitalización. “Mi papá ya estaba cansado y su corazón le falló un poquito. Pasó unos días en el hospital, él decidió volver a casa, estaba bien y pues... descansó”, contó.

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La hija del actor cubano también habló sobre el desenlace y un duelo que su padre nunca superó por completo. “Definitivamente sé que no se recuperó de la pérdida de mi mamá, la extrañaba mucho y creo que ahorita están muy felices los dos”, reveló.

El propio Otto Sirgo ya había hablado del impacto en su vida de esa pérdida en una entrevista con Televisa Espectáculos en mayo de 2025, cuando tenía 78 años de edad. “Lo que ya se me han quitado mucho las ganas de salir, de andar en la calle y desde que murió Maleni prácticamente no salgo, he dejado de socializar, la verdad”, admitió en aquella ocasión.

El actor mencionó un problema de equilibrio que lo alejó del teatro

Especial
Valerie Sirgo revela que el corazón de su padre falló tras días de hospitalización, en medio de un duelo que nunca superó por la muerte de su esposa Maleni.

En esa misma entrevista con Televisa Espectáculos, Otto Sirgo detalló un padecimiento tratado por dos médicos distintos sin resultados definitivos. “Es muy chistoso porque mi salud, mi cuerpo, todo está perfecto, excepto mi equilibrio. Tengo un problema de equilibrio, ni modo. Ya me lo han tratado dos médicos diferentes y pues no pasa nada”, dijo.

De acuerdo al histrión, dicho problema lo obligó a rechazar un proyecto de teatro. “Ya como que mentalmente me estoy acostumbrado a vivir con lo del equilibrio, pero tuve que decir a una obra de teatro que no porque tenía unas escenas en las que tenía que brincar y saltar de un disque balcón y la verdad es que no me sentí seguro para hacerlo”, agregó.

Cabe señalar que algunos años antes, en 2020, Otto Sirgo había hecho referencia a otro padecimiento derivado de su historial como fumador. En una entrevista con el programa De Primera Mano, ofrecida tras el fallecimiento de su esposa, describió los síntomas que arrastraba.

“Tengo un problema de cigarritis aguda, llevo muchos años fumando. Entonces, tengo tos de fumador, pero aparte tengo flemillas por ahí perdidas”, dijo el actor en aquella ocasión.

Maleni Morales y Otto Sirgo compartieron 45 años de matrimonio y asistencia constante a eventos del gremio artístico.
Maleni Morales y Otto Sirgo compartieron 45 años de matrimonio y asistencia constante a eventos del gremio artístico mexicano. (IG: ottosirgo)

No obstante Valerie Sirgo no detalló, ante los medios, la causa exacta de la muerte de su padre, Otto Sirgo. La hija del actor no hizo referencia a los padecimientos que él había mencionado en entrevistas previas, como el problema de equilibrio o la tos crónica por tabaquismo.

Únicamente se limitó a decir: “Mi papá ya estaba cansado” y “su corazón le falló un poquito”, tras la hospitalización del actor. La actriz relacionó el cansancio con un duelo no resuelto: la muerte de su madre, Maleni, a quien Sirgo extrañaba profundamente hasta sus últimos días.

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