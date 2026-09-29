Quién es Cruz Pérez Cuéllar, la ‘corcholata’ de Morena en Chihuahua que dejó fuera de la contienda a Andrea Chávez

Con una trayectoria de tres décadas entre el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, Cruz Pérez Cuéllar asumió la coordinación estatal en Chihuahua. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)

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Cruz Pérez Cuéllar fue designado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua. El anuncio lo hizo Citlalli Hernández Mora este lunes en el World Trade Center de la Ciudad de México.

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez se impuso en la encuesta interna de Morena a la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño.

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“Derivado de los resultados de la encuesta y de la opinión del pueblo de Chihuahua, les informamos que la persona que encabezará la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Chihuahua es el compañero Cruz Pérez Cuéllar”, anunció Hernández Mora ante la militancia reunida en la sala.

El anuncio cerró la jornada en la que Morena definió las 17 coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027, tras un proceso de encuestas que la dirigencia nacional se comprometió a hacer públicas este martes a las 12:00 horas en el mismo recinto.

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Pérez Cuéllar reconoció a Andrea Chávez como “una competidora muy dura”

(Captura de pantalla)

Durante su discurso de toma de protesta, Pérez Cuéllar dedicó un segmento a reconocer a quien fue su principal contrincante en la contienda interna. “Hay que reconocer que hizo una labor extraordinaria, una joven brillante, talentosa, una gran parlamentaria y una competidora muy dura”, declaró sobre Chávez Treviño, a quien agradeció su presencia en el evento.

El propio coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, calificó la contienda interna como “espléndida” y “cerradísima”. Escobar planteó la posibilidad de que ambos aspirantes trabajen de forma conjunta rumbo a 2027: “Yo veo la fórmula de Cruz Pérez y de Andrea Chávez netamente invencible”, afirmó ante los asistentes.

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La designación no estuvo exenta de tensión entre las bases. Simpatizantes de ambos aspirantes protagonizaron una disputa de porras durante el anuncio.

Además de Chávez Treviño y Pérez Cuéllar, participaron en el proceso interno Jesús Roberto Briano Borunda, Luis Carlos Arrieta Lavenant, conocido como “El Capi”, y Martín Chaparro Payán.

Su trayectoria abarca tres décadas entre el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena

Con una trayectoria de tres décadas entre el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, Cruz Pérez Cuéllar asumió la coordinación estatal en Chihuahua. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)

Montiel Reyes detalló la formación académica del nuevo coordinador durante la ceremonia: licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y maestro en Gestión y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.

Pérez Cuéllar militó en el PAN entre 1988 y 2015. En ese partido fue diputado federal en dos ocasiones —de 1994 a 1997 y de 2006 a 2009—, diputado local en el Congreso de Chihuahua de 1998 a 2001, y ocupó cargos internos como secretario de Organización, secretario general y presidente del Comité Directivo Estatal.

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Buscó una senaduría en 2012 sin éxito y en 2015 se integró a Movimiento Ciudadano, partido con el que compitió por la gubernatura de Chihuahua en 2016, elección que perdió frente a Javier Corral. En 2018 se incorporó a Morena y llegó al Senado de la República.

Montiel destacó que, como senador, Pérez Cuéllar respaldó con su voto las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno federal. En 2021 dejó su curul para competir y ganar la presidencia municipal de Ciudad Juárez, cargo en el que fue reelecto en 2024 y del que solicitó licencia este año para participar en el proceso interno de Morena.

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Durante su gestión municipal, de acuerdo con Montiel, se construyeron centros de cuidado infantil para trabajadoras de la maquila y nuevas preparatorias en Ciudad Juárez. El propio Pérez Cuéllar afirmó ser el único municipio del país que otorga becas de acceso universitario a todos los jóvenes que buscan ingresar a una universidad pública.

Al cierre del evento, Ariadna Montiel Reyes tomó protesta a Pérez Cuéllar bajo los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”. El nuevo coordinador respondió con una sola palabra repetida tres veces: “Unidad, unidad, unidad”.