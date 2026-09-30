Máynez denuncia campañas anticipadas de Morena y advierte que violarán la ley doble nacionalidad impulsada por Sheinbaum

Máynez denuncia campañas anticipadas de Morena y advierte que violarán la ley de nepotismo de Sheinbaum. (Foto: redes sociales)

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Tras los nombramientos de Morena para designar a sus coordinadores estatales, quienes se convertirán en candidatos a gubernatura para los próximos comicios de 2027, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, dio a conocer las nuevas medidas implementadas en contra del partido oficialista.

En un breve comunicado a través de sus redes sociales, el emecista acusó que “Morena sigue violando la ley de forma impune”, ya que en Nayarit, Tlaxcala, Chihuahua, Nuevo León y Sonora, se llevan a cabo distintos eventos, recorridos y promoción en redes, destacó que los propios morenistas le llama “campañas” a estos actos.

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El documento fue entregado el pasado 29 de septiembre en la Oficialía de Partes del INE, el oficio está dirigido a la maestra Guadalupe Yessica Alarcón Góngora, quien es encargada de despacho de la unidad técnica de lo contencioso de la secretaría ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena violará ley de doble nacionalidad en 2027 Este miércoles 30 de septiembre, Álvarez Máynez también compartió un breve mensaje donde aseguró que la “incongruencia” de Morena podría verse reflejada en los próximos comicios, donde violarán la legislación como lo hicieron en la “ley antinepotismo” impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este miércoles 30 de septiembre, Álvarez Máynez también compartió un breve mensaje donde aseguró que la “incongruencia” de Morena podría verse reflejada en los próximos comicios, donde violarán la legislación como lo hicieron en la “” impulsada por la presidenta Señaló que también “traicionarán su promesa” respecto a la ley que prohíbe la doble nacionalidad, al recordar el caso de Jasmine María Bugarín Rodríguez en Nayarit. PUBLICIDAD Candidata virtual por Nayarit podría dejar estatus de doble nacionalidad Jasmine María Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit, renunciará a la doble nacionalidad estadounidense, según confirmó la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia de este 29 de septiembre. Montiel explicó que Bugarín presentó ciertos documentos para ser senadora y que “se comprometió a que lo que hubiera que hacer adicional para completar todo el trámite para tener solo la nacionalidad mexicana lo haría”. Citlalli Hernández añadió que la legisladora con licencia afirmó: “Yo no elegí dónde nacer pero yo sí elijo dónde representar”; con lo que confirmó la realización del trámite. Morena se niega a detener proceso interno rumbo a los comicios de 2027 Ariadna Montiel anunció la nueva convocatoria para aspirantes a diputaciones federales. Pese a las múltiples denuncias que acumula Morena por parte de la oposición, este miércoles el partido en el poder emitió la convocatoria para aspirantes a las Coordinaciones Distritales Federales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, un proceso que no se detiene y que abarca los 300 distritos del país rumbo a las diputaciones federales de 2027. PUBLICIDAD El registro iniciará el1 de octubre y finalizará el 4, de forma exclusivamente digital a través de la plataforma registro.morena.app. Representantes del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Somos acusaron al INE de “ser omisos” al no fiscalizar los procesos internos con los que Morena adelantó sus candidaturas. La convocatoria distrital llega tras concluir la definición de perfiles en 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027, entre ellas Chihuahua, Nuevo León y Sonora. El partido exige a los aspirantes demostrar “compromiso con las causas del pueblo” y apego a los principios partidistas, mientras habilita una mesa de apoyo presencial para quienes enfrenten problemas en el registro digital, sin detallar ubicación ni horarios. PUBLICIDAD Compartir nota: